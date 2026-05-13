user icon
icon

Russell maakt zich niet druk om Antonelli: "Momentum kan zo veranderen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell maakt zich niet druk om Antonelli: "Momentum kan zo veranderen"

George Russell laat zich niet gek maken door de huidige titelstrijd in de Formule 1. De Mercedes-coureur ziet teamgenoot Andrea Kimi Antonelli momenteel het momentum hebben, maar weigert zich zorgen te maken met nog achttien races te gaan. Volgens de Brit weet hij uit ervaring hoe snel een seizoen volledig kan kantelen.

Voorafgaand aan het F1-seizoen werd Russell - mede door de reglementswijzigingen - naar voren geschoven als torenhoge favoriet voor de wereldtitel. Tijdens de seizoensopener in Australië won hij eenvoudig, maar zag nadien Antonelli als een komeet langszij komen. Hoewel zijn teamgenoot voorlopig de betere hand heeft, denkt de Brit dat zijn moment nog gaat komen. 

Meer over George Russell Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei
 Mercedes-contract lijkt Russell problemen te bezorgen: "Lastige situatie"

Mercedes-contract lijkt Russell problemen te bezorgen: "Lastige situatie"

8 mei

‘Momentum verandert constant in een kampioenschap’

Hoewel Antonelli momenteel sterk voor de dag komt, blijft Russell opvallend rustig onder de situatie. “Het is duidelijk dat Kimi op dit moment in een goede flow zit en het momentum aan zijn kant heeft”, vertelt hij tegen Sky Sports. “Maar ik heb genoeg kampioenschappen meegemaakt om te weten hoe snel dat soort dingen kan veranderen gedurende een seizoen.”

De Mercedes-coureur weigert dan ook te veel bezig te zijn met de stand in het kampioenschap. “Als ik eerlijk ben, denk ik er momenteel niet eens aan”, benadrukt Russell. “Mijn focus ligt volledig op opnieuw races winnen en terugkeren naar de hoogste trede van het podium.”

Russell baalt van mindere prestatie in Miami

Volgens Russell zat er in de eerste races van het seizoen nochtans meer in. De Brit is ervan overtuigd dat hij eerder al voor overwinningen had kunnen meedoen, maar zag Mercedes tijdens het weekend in Miami tekortschieten. “In de eerste drie races hadden we absoluut de snelheid om te winnen”, legt hij uit. “Maar dit weekend hadden we die pace simpelweg niet.”

Toch weigert de Brit conclusies te trekken op basis van één tegenvallend weekend. Russell wijst naar eerdere races in Japan en China, waar de kaarten opnieuw anders lagen. “Soms valt alles jouw kant op en soms niet”, besluit hij. “Dat is nu eenmaal hoe Formule 1 werkt.”

Aajd Flupke

Posts: 172

Het feit dat George moet vragen naar de afstelling van Kimi zegt al genoeg

  • 2
  • 13 mei 2026 - 18:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Aajd Flupke

    Posts: 172

    Het feit dat George moet vragen naar de afstelling van Kimi zegt al genoeg

    • + 2
    • 13 mei 2026 - 18:54
    • Larry Perkins

      Posts: 64.968

      Russell wil in voetsporen Antonelli treden: "Heb zeker naar Kimi gekeken."

      • + 2
      • 13 mei 2026 - 19:52
  • NicoS

    Posts: 20.710

    Er is nog helemaal niets beslist, zie vorig seizoen hoe dingen kunnen veranderen in korte tijd.

    • + 1
    • 13 mei 2026 - 19:47
    • snailer

      Posts: 32.838

      In wezen is inderdaad 1 race Antonelli beter geweest: Miami.
      Russell was de eerste race oppermachtig.
      tweede race had Russell een issue met de auto. Geen vergelijk.
      Derde race zou Russell zonder die safetycar waarschijnlijk hebben gewonnen.

      Het is ee enorm vertekend beeld. Maar moet gezegd. Antonelli doet het beter dan verwacht en Russell zal hem vanaf de eerste meter in het comende race weekend onder druk moeten zetten.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 20:35
  • Flexwing

    Posts: 373

    Zelfs max kan nog kampioen worden.

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 20:32

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar