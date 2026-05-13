George Russell laat zich niet gek maken door de huidige titelstrijd in de Formule 1. De Mercedes-coureur ziet teamgenoot Andrea Kimi Antonelli momenteel het momentum hebben, maar weigert zich zorgen te maken met nog achttien races te gaan. Volgens de Brit weet hij uit ervaring hoe snel een seizoen volledig kan kantelen.

Voorafgaand aan het F1-seizoen werd Russell - mede door de reglementswijzigingen - naar voren geschoven als torenhoge favoriet voor de wereldtitel. Tijdens de seizoensopener in Australië won hij eenvoudig, maar zag nadien Antonelli als een komeet langszij komen. Hoewel zijn teamgenoot voorlopig de betere hand heeft, denkt de Brit dat zijn moment nog gaat komen.

‘Momentum verandert constant in een kampioenschap’

Hoewel Antonelli momenteel sterk voor de dag komt, blijft Russell opvallend rustig onder de situatie. “Het is duidelijk dat Kimi op dit moment in een goede flow zit en het momentum aan zijn kant heeft”, vertelt hij tegen Sky Sports. “Maar ik heb genoeg kampioenschappen meegemaakt om te weten hoe snel dat soort dingen kan veranderen gedurende een seizoen.”

De Mercedes-coureur weigert dan ook te veel bezig te zijn met de stand in het kampioenschap. “Als ik eerlijk ben, denk ik er momenteel niet eens aan”, benadrukt Russell. “Mijn focus ligt volledig op opnieuw races winnen en terugkeren naar de hoogste trede van het podium.”

Russell baalt van mindere prestatie in Miami

Volgens Russell zat er in de eerste races van het seizoen nochtans meer in. De Brit is ervan overtuigd dat hij eerder al voor overwinningen had kunnen meedoen, maar zag Mercedes tijdens het weekend in Miami tekortschieten. “In de eerste drie races hadden we absoluut de snelheid om te winnen”, legt hij uit. “Maar dit weekend hadden we die pace simpelweg niet.”

Toch weigert de Brit conclusies te trekken op basis van één tegenvallend weekend. Russell wijst naar eerdere races in Japan en China, waar de kaarten opnieuw anders lagen. “Soms valt alles jouw kant op en soms niet”, besluit hij. “Dat is nu eenmaal hoe Formule 1 werkt.”