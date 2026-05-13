Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft een droomstart van het seizoen achter de rug. De Italiaan wist drie van de eerste vier races te winnen, en voert dan ook de strijd om het wereldkampioenschap aan. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is trots op hem, maar wil hem niet vergelijken met legendes uit het verleden.

Antonelli is momenteel de verrassende leider in de strijd om het wereldkampioenschap. Voorafgaand aan het seizoen tipten veel kenners zijn teamgenoot George Russell als de titelfavoriet, maar na vier raceweekenden moet men concluderen dat hij simpelweg langzamer is. Waar de frustratie begint toe te nemen bij Russell, groeit de hype omtrent Antonelli met de minuut. In Italië staat hij voortdurend in de spotlights, en men droomt van een nieuwe wereldkampioen.

'Dat is respectloos!'

Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali is onder de indruk van zijn jonge landgenoot. Toch wil Domenicali niet te hard juichen, zo maakt hij duidelijk in een interview met Quotidiano Nazionale: "Kimi moet niet worden vergeleken met grootheden uit het verleden. Dat is niet eerlijk naar hem, en het is respectloos voor de legendes uit het racen."

"Ik heb ze allemaal gekend. Van Senna tot Schumacher, van Räikkönen tot Alonso, en daarna ook Verstappen en Hamilton. En ze hebben allemaal een onuitwisbare indruk achtergelaten in de Formule 1."

Hoe kijkt Domenicali naar Antonelli?

Dat neemt echter niet weg dat Domenicali fan is van Antonelli. Hij is enorm onder de indruk: "Wat mij het meest opvalt aan Antonelli, naast zijn natuurlijke instinct, het is de snelheid waarmee hij leert van zijn fouten. En het is ook zeker niet vreemd dat veel Italianen hem vergelijken met Sinner, ze herkennen zichzelf in de emoties die hij oproept."

Dromen van de titel

Domenicali hoopt zelfs stiekem dat Antonelli er dit jaar vandoor gaat met de overwinning: "Vanuit mijn rol kan ik dit niet zeggen, maar ik zeg het nu toch: als hij het wereldkampioenschap wint, dan zou ik dolblij zijn. We spreken hetzelfde dialect. Hij had mijn zoon kunnen zijn!"