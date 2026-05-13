Domenicali wil Antonelli niet met F1-legendes vergelijken: "Respectloos!"

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft een droomstart van het seizoen achter de rug. De Italiaan wist drie van de eerste vier races te winnen, en voert dan ook de strijd om het wereldkampioenschap aan. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is trots op hem, maar wil hem niet vergelijken met legendes uit het verleden.

Antonelli is momenteel de verrassende leider in de strijd om het wereldkampioenschap. Voorafgaand aan het seizoen tipten veel kenners zijn teamgenoot George Russell als de titelfavoriet, maar na vier raceweekenden moet men concluderen dat hij simpelweg langzamer is. Waar de frustratie begint toe te nemen bij Russell, groeit de hype omtrent Antonelli met de minuut. In Italië staat hij voortdurend in de spotlights, en men droomt van een nieuwe wereldkampioen.

'Dat is respectloos!'

Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali is onder de indruk van zijn jonge landgenoot. Toch wil Domenicali niet te hard juichen, zo maakt hij duidelijk in een interview met Quotidiano Nazionale: "Kimi moet niet worden vergeleken met grootheden uit het verleden. Dat is niet eerlijk naar hem, en het is respectloos voor de legendes uit het racen."

"Ik heb ze allemaal gekend. Van Senna tot Schumacher, van Räikkönen tot Alonso, en daarna ook Verstappen en Hamilton. En ze hebben allemaal een onuitwisbare indruk achtergelaten in de Formule 1."

Hoe kijkt Domenicali naar Antonelli?

Dat neemt echter niet weg dat Domenicali fan is van Antonelli. Hij is enorm onder de indruk: "Wat mij het meest opvalt aan Antonelli, naast zijn natuurlijke instinct, het is de snelheid waarmee hij leert van zijn fouten. En het is ook zeker niet vreemd dat veel Italianen hem vergelijken met Sinner, ze herkennen zichzelf in de emoties die hij oproept."

Dromen van de titel

Domenicali hoopt zelfs stiekem dat Antonelli er dit jaar vandoor gaat met de overwinning: "Vanuit mijn rol kan ik dit niet zeggen, maar ik zeg het nu toch: als hij het wereldkampioenschap wint, dan zou ik dolblij zijn. We spreken hetzelfde dialect. Hij had mijn zoon kunnen zijn!"

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Stefano Domenicali Mercedes

Reacties (3)

  • Erwinnaar

    Posts: 5.665

    Amper droog achter de oren, eerst maar eens paar jaar presteren.

    Dat die het zelf oprakeld en weer afzwakt vind ik respectloos. Dus waardeloos monoloogje van die Domenicali die voor de f1 niet veel goeds heeft betekend en wederom respectloos is.

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 16:15
    • Larry Perkins

      Posts: 64.954

      Inderdaad, en dan ook nog dit: "Hij had mijn zoon kunnen zijn!"

      Hoe erg kun je iemand beledigen...

      • + 2
      • 13 mei 2026 - 17:12
  • Larry Perkins

    Posts: 64.954

    "Ik heb ze allemaal gekend. Van Senna tot Schumacher, van Räikkönen tot Alonso, en daarna ook Verstappen en Hamilton."

    Voor Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, is de F1 kennelijk bij Senna begonnen...

    • + 1
    • 13 mei 2026 - 17:10

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 250
  • Podiums 7
  • Grand Prix 28
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

