Max Verstappen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de meest dominante coureurs in de geschiedenis van de Formule 1. Volgens voormalig Red Bull Racing-monteur Calum Nicholas schuilt het geheim van de Nederlander niet alleen in zijn pure snelheid, maar vooral in zijn onverzadigbare drang om zichzelf voortdurend te verbeteren.

Nicholas, die Verstappen sinds diens overstap naar Red Bull in 2016 van dichtbij mee heeft gemaakt, ziet hoe de viervoudig wereldkampioen zich jaar na jaar blijft ontwikkelen. Daarbij viel hem vooral op hoe Verstappen tegenwoordig races beleeft alsof hij over extra mentale capaciteit beschikt.

‘Verstappen lijkt extra versnelling in zijn hoofd te hebben’

Volgens Nicholas heeft Verstappen een bijzonder vermogen ontwikkeld om tijdens races veel meer informatie te verwerken dan de meeste coureurs. Waar anderen volledig gefocust zijn op het rijden zelf, lijkt de Nederlander volgens hem ook nog ruimte te hebben om het grotere plaatje te analyseren.

“Het is indrukwekkend om te zien hoe Max de afgelopen jaren gegroeid is. Het lijkt soms alsof hij een soort extra capaciteit heeft ontwikkeld”, vertelde Nicholas. “Terwijl hij rijdt, kan hij tegelijk de hele race overzien, met ons communiceren en nadenken over allerlei details. Alsof hij net iets meer uit zichzelf haalt dan de rest.”

Daar stopt het volgens Nicholas niet. Verstappen zou zichzelf voortdurend uitdagen, zelfs op dagen waarop hij al dominant wint. “Max wint een race misschien met tien seconden voorsprong, maar dan vraagt hij zich nog af waarom het er geen twaalf waren. Dat typeert hem: hij zal zichzelf nooit tevreden verklaren.”

Nicholas zag talent Verstappen al in 2016

De Red Bull-monteur blikte ook terug op Verstappens eerste maanden bij het team. Vooral diens sensationele overwinning tijdens zijn debuutrace in Spanje maakte meteen duidelijk dat Red Bull met een uitzonderlijk talent te maken had.

“Toen Max in 2016 bij het team kwam, zag je meteen dat er iets speciaals zat aan te komen”, aldus Nicholas. “Dat hij in zijn eerste race meteen won en een ervaren man als Kimi Räikkönen zo lang achter zich wist te houden, liet al vroeg zien hoeveel puur talent hij had.”

Volgens Nicholas is het net die combinatie van talent en werklust die Verstappen zo moeilijk te verslaan maakt. “Als jij denkt alles te doen om te winnen, dan is Max nog bereid om één stap verder te gaan. Dat maakt hem zo uitzonderlijk.”