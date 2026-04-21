Oliver Bearman blijft indruk maken in de Formule 1 en zet zichzelf steeds nadrukkelijker op de kaart richting een toekomst bij Ferrari. De jonge Brit presteert sterk bij Haas en lijkt precies te doen wat nodig is om in beeld te blijven bij de Italiaanse grootmacht.

Na zijn verrassende debuut in 2024, waarin hij direct punten scoorde als invaller voor Ferrari, heeft Bearman zijn lijn overtuigend doorgetrokken. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een vaste waarde bij Haas én een serieuze naam voor de toekomst.

Chandhok ziet duidelijke missie voor Bearman richting Ferrari

Volgens oud-coureur en analist Karun Chandhok is het plan van Bearman glashelder. De Brit moet zichzelf continu op de radar houden in Maranello. “Hij doet exact wat hij moet doen: Ferrari laten zien dat hij klaarstaat zodra er een plek vrijkomt”, klinkt het in The F1-Show van Sky Sports.

Chandhok is onder de indruk van de ontwikkeling van de twintigjarige coureur. “Hij heeft de lijn van vorig seizoen moeiteloos doorgetrokken en zelfs zijn ervaren teamgenoot verslagen. Dat zegt veel over zijn niveau en zijn potentie.”

Sterke prestaties bij Haas versterken Ferrari-kansen

Bearman rijdt momenteel rond als één van de uitblinkers in de middenmoot en staat knap zevende in het kampioenschap. Daarmee laat hij teamgenoot Esteban Ocon ruim achter zich, wat zijn status alleen maar versterkt.

Volgens Chandhok is het nu een kwestie van timing en volhouden. “Zijn taak is simpel: Ferrari blijven herinneren aan zijn kwaliteiten. Op het moment dat er iets verandert rond iemand als Lewis Hamilton of Charles Leclerc, moet hij er klaar voor zijn.”

Max Verstappen en Oscar Piastri worden de laatste tijd in verband gebracht met de Italiaanse grootmacht, maar Bearman heeft één streepje voor. Met zijn achtergrond in de Ferrari Driver Academy en zijn sterke prestaties bij Haas lijkt Bearman zich alvast in poleposition te manoeuvreren voor een mogelijke droomtransfer. De komende races, te beginnen met Miami, worden daarin opnieuw cruciaal.