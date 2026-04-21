Bearman maakt indruk: "Maakt serieus kans op stoeltje bij Ferrari"

Oliver Bearman blijft indruk maken in de Formule 1 en zet zichzelf steeds nadrukkelijker op de kaart richting een toekomst bij Ferrari. De jonge Brit presteert sterk bij Haas en lijkt precies te doen wat nodig is om in beeld te blijven bij de Italiaanse grootmacht.

Na zijn verrassende debuut in 2024, waarin hij direct punten scoorde als invaller voor Ferrari, heeft Bearman zijn lijn overtuigend doorgetrokken. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een vaste waarde bij Haas én een serieuze naam voor de toekomst.

Chandhok ziet duidelijke missie voor Bearman richting Ferrari

Volgens oud-coureur en analist Karun Chandhok is het plan van Bearman glashelder. De Brit moet zichzelf continu op de radar houden in Maranello. “Hij doet exact wat hij moet doen: Ferrari laten zien dat hij klaarstaat zodra er een plek vrijkomt”, klinkt het in The F1-Show van Sky Sports.

Chandhok is onder de indruk van de ontwikkeling van de twintigjarige coureur. “Hij heeft de lijn van vorig seizoen moeiteloos doorgetrokken en zelfs zijn ervaren teamgenoot verslagen. Dat zegt veel over zijn niveau en zijn potentie.”

Sterke prestaties bij Haas versterken Ferrari-kansen

Bearman rijdt momenteel rond als één van de uitblinkers in de middenmoot en staat knap zevende in het kampioenschap. Daarmee laat hij teamgenoot Esteban Ocon ruim achter zich, wat zijn status alleen maar versterkt.

Volgens Chandhok is het nu een kwestie van timing en volhouden. “Zijn taak is simpel: Ferrari blijven herinneren aan zijn kwaliteiten. Op het moment dat er iets verandert rond iemand als Lewis Hamilton of Charles Leclerc, moet hij er klaar voor zijn.”

Max Verstappen en Oscar Piastri worden de laatste tijd in verband gebracht met de Italiaanse grootmacht, maar Bearman heeft één streepje voor. Met zijn achtergrond in de Ferrari Driver Academy en zijn sterke prestaties bij Haas lijkt Bearman zich alvast in poleposition te manoeuvreren voor een mogelijke droomtransfer. De komende races, te beginnen met Miami, worden daarin opnieuw cruciaal. 

F1 bekijker

Posts: 235

Hoop domme grappen wel.

  • 1
  • 21 apr 2026 - 22:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Karun Chandhok Oliver Bearman Ferrari

Reacties (3)

  • f(1)orum

    Posts: 10.010

    Wat mij een heel leuke combo lijkt, gewoon uit pure nieuwsgierigheid en wetende dat dit nooit zal gaan gebeuren, maar gewoon om te zien wat er dan allemaal zich gaat ontvouwen, zijn Bearman en Antonelli samen bij Ferrari.

    • + 0
    • 21 apr 2026 - 18:20
  • Larry Perkins

    Posts: 64.458

    Hè hè, eindelijk gaat Bearman weer eens naar Ferrari, dat hadden we deze maand nog niet gehad...

    • + 0
    • 21 apr 2026 - 21:23

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IN Karun Chandhok -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land India
  • Geb. datum 19 jan 1984 (42)
  • Geb. plaats Chennai, Tamil Nadu, India, India
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Ferrari
