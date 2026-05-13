Mercedes is vastberaden om zijn ijzersterke start van het Formule 1-seizoen 2026 door te trekken. De Duitse renstal zou volgens geruchten tijdens de Grand Prix van Canada met een omvangrijk updatepakket komen, waarmee de technische voorsprong op de concurrentie verder moet worden vergroot.

Het team van Toto Wolff domineert voorlopig het kampioenschap. George Russell won de openingsrace in Australië, waarna Kimi Antonelli drie opeenvolgende zeges boekte en zo de leiding in het WK overnam. De jonge Italiaan heeft momenteel een voorsprong van twintig punten op zijn teamgenoot.

Mercedes mikt op winst in windtunnel én gewichtsverlies

Volgens Motorsport Italia werkt Mercedes aan een reeks belangrijke verbeteringen voor de W17. Vooral op aerodynamisch vlak zou de renstal een stevige stap willen zetten. Het eerste grote pakket van technisch directeur Simone Resta moet in Montreal debuteren en zou goed zijn voor een winst van enkele tienden per ronde.

De aanpassingen beginnen naar verluidt bij de voorvleugel, waarna ook de luchtstromen rond de voorwielophanging en de vloer aangepakt worden. Mercedes wil zo opnieuw bevestigen waarom de W17 momenteel de maatstaf van de grid is onder het nieuwe reglement.

Daarnaast kijkt het team ook nadrukkelijk naar het gewicht van de wagen. In Brackley wordt gewerkt aan lichtere onderdelen, waaronder een aangepaste versnellingsbak, zodat de auto dichter bij het minimumgewicht komt. Dat moet Mercedes toelaten om sneller ballast toe te voegen, wat de balans van de wagen ten goede kan komen.

Wolff wil ook af van groot Mercedes-probleem

Niet alleen de snelheid van de auto krijgt aandacht. Mercedes zou ook hard werken aan een van de grootste zwakke punten van de W17: de starts. Russell en Antonelli verloren dit seizoen meermaals terrein bij de lichten, ondanks de dominante racesnelheid van de wagen.

Volgens de geruchten ligt de focus daarbij op elektronische aanpassingen om de impact van de grote turbo beter te controleren. Concurrent McLaren zou op dat vlak momenteel efficiëntere oplossingen hebben gevonden, ondanks het gebruik van vergelijkbare krachtbronnen.

Tegelijk houdt Mercedes ook de veranderende FIA-regels nauwlettend in de gaten. Vanaf juni worden strengere controles op de motoren ingevoerd, al leeft binnen het team de overtuiging dat die geen invloed zullen hebben op de prestaties. Wolff wil in ieder geval niets aan het toeval overlaten en eist maximale inspanningen om de dominantie van Mercedes vast te houden.