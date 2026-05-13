Concurrentie gewaarschuwd: 'Mercedes bereidt gigantische upgrades voor'

Mercedes is vastberaden om zijn ijzersterke start van het Formule 1-seizoen 2026 door te trekken. De Duitse renstal zou volgens geruchten tijdens de Grand Prix van Canada met een omvangrijk updatepakket komen, waarmee de technische voorsprong op de concurrentie verder moet worden vergroot.

Het team van Toto Wolff domineert voorlopig het kampioenschap. George Russell won de openingsrace in Australië, waarna Kimi Antonelli drie opeenvolgende zeges boekte en zo de leiding in het WK overnam. De jonge Italiaan heeft momenteel een voorsprong van twintig punten op zijn teamgenoot.

Mercedes mikt op winst in windtunnel én gewichtsverlies

Volgens Motorsport Italia werkt Mercedes aan een reeks belangrijke verbeteringen voor de W17. Vooral op aerodynamisch vlak zou de renstal een stevige stap willen zetten. Het eerste grote pakket van technisch directeur Simone Resta moet in Montreal debuteren en zou goed zijn voor een winst van enkele tienden per ronde.

De aanpassingen beginnen naar verluidt bij de voorvleugel, waarna ook de luchtstromen rond de voorwielophanging en de vloer aangepakt worden. Mercedes wil zo opnieuw bevestigen waarom de W17 momenteel de maatstaf van de grid is onder het nieuwe reglement.

Daarnaast kijkt het team ook nadrukkelijk naar het gewicht van de wagen. In Brackley wordt gewerkt aan lichtere onderdelen, waaronder een aangepaste versnellingsbak, zodat de auto dichter bij het minimumgewicht komt. Dat moet Mercedes toelaten om sneller ballast toe te voegen, wat de balans van de wagen ten goede kan komen.

Wolff wil ook af van groot Mercedes-probleem

Niet alleen de snelheid van de auto krijgt aandacht. Mercedes zou ook hard werken aan een van de grootste zwakke punten van de W17: de starts. Russell en Antonelli verloren dit seizoen meermaals terrein bij de lichten, ondanks de dominante racesnelheid van de wagen.

Volgens de geruchten ligt de focus daarbij op elektronische aanpassingen om de impact van de grote turbo beter te controleren. Concurrent McLaren zou op dat vlak momenteel efficiëntere oplossingen hebben gevonden, ondanks het gebruik van vergelijkbare krachtbronnen.

Tegelijk houdt Mercedes ook de veranderende FIA-regels nauwlettend in de gaten. Vanaf juni worden strengere controles op de motoren ingevoerd, al leeft binnen het team de overtuiging dat die geen invloed zullen hebben op de prestaties. Wolff wil in ieder geval niets aan het toeval overlaten en eist maximale inspanningen om de dominantie van Mercedes vast te houden.

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 373

    En dan maar hopen dat updates werken.
    Gaat ook wel eens verkeerde kant op.

    • + 1
    • 13 mei 2026 - 18:10
  • snailer

    Posts: 32.839

    Denk zo dat de andere teams niet gek zijn. De drie top teams hebben flink wat updates gebracht. Van 2 zou je kunnen zeggen dat de updates geslaagd lijken. En toch wint Mercedes de race.

    Denk er 3 tiende bij, wat niet ongewoon zal zijn op een maagdelijke auto, wat ze allemaal waren aan het begin van dit seizoen, dan rijdt Mercedes komende race ca 20 seconde weg in de race.

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 18:30
  • Rimmer

    Posts: 13.290

    Sjors wordt vrij eenvoudig WK. Dat was in Australië al duidelijk. Het blijft altijd leuk om te zien hoe fans en experts gaandeweg hoop krijgen en denken “dat het dit keer echt anders is hoor” om vervolgens te ervaren dat het altijd hetzelfde is.
    Je gooit geen seconde per rondje weg in een seizoen. Mercedes al helemaal niet en Kimi en Sjors hebben voldoende niveau om dat balletje eenvoudig in te koppen. Dat gaat ook gebeuren.

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 20:19
    • NicoS

      Posts: 20.712

      Er wordt helemaal niets eenvoudig voor Sjors en Mercedes, dat voorspel ik je…..

      • + 1
      • 13 mei 2026 - 21:00
    • skibeest

      Posts: 2.064

      Antonelli dan

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 21:22
    • Snork

      Posts: 22.495

      Sjors heeft, helaas voor Sjors, een Sjimmie naast zich, en die heer geen Sjimmie, maar wel Kimi. En die leidt het WK en is stelselmatig sneller dan Sjors.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 23:03
  • Drunt

    Posts: 614

    Hoorde iets over zeropod concept…

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 22:31

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

