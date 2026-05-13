Montoya: "Verstappen en Bortoleto zijn geen vrienden als het er écht om gaat"

Montoya: "Verstappen en Bortoleto zijn geen vrienden als het er écht om gaat"

De vriendschap tussen Max Verstappen en Gabriel Bortoleto ligt onder een vergrootglas. Oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vraagt zich openlijk af of die band standhoudt zodra beide rijders écht om overwinningen of titels zouden vechten. Volgens de Colombiaan verandert de dynamiek in de Formule 1 volledig wanneer de belangen groter worden.

Montoya, zelf bekend om zijn compromisloze aanpak tijdens zijn carrière, benadrukt dat succes in de koningsklasse van de autosport vaak gepaard gaat met een flinke dosis egoïsme. Juist daarom begrijpt hij waarom Verstappen zo succesvol is geworden.

Montoya: ‘In Formule 1 moet je egoïstisch zijn’

De voormalig F1-piloot stelde dat hij tijdens zijn actieve carrière voortdurend bezig was met één doel: zijn concurrenten verslaan. Volgens Montoya hoort die mentaliteit simpelweg bij topsport op het hoogste niveau.

“Toen ik nog racete, stond ik elke ochtend op met één gedachte: hoe ik iedereen kon kloppen”, vertelde Montoya. “In deze sport moet je soms egoïstisch zijn, want uiteindelijk draait alles om winnen.”

Tegelijk wees hij erop dat Verstappen volgens hem net zo succesvol is omdat hij zich niet laat meeslepen door randzaken of sentiment. “Dat is precies waarom Max zo sterk is. Hij speelt dat spelletje niet mee en blijft volledig gefocust op wat nodig is om te winnen.”

Vriendschap onder druk? Montoya heeft twijfels

Toch plaatst Montoya vraagtekens bij de hechte band tussen Verstappen en Bortoleto, zeker als de Braziliaan ooit over competitief materiaal zou beschikken. Volgens hem ziet een vriendschap in de paddock er plots anders uit zodra er punten, podiums of titels op het spel staan.

“Als Bortoleto straks in een auto zit waarmee hij écht vooraan meevecht, blijft die vriendschap dan nog exact hetzelfde? Daar heb ik mijn twijfels bij”, aldus Montoya.

Hij maakte ook duidelijk dat Verstappen op de baan volgens hem geen uitzonderingen maakt, ongeacht wie er naast hem rijdt. “Denk je echt dat Max gas terugneemt omdat iemand zijn vriend is? Als hij onder druk staat, zal hij nog altijd alles doen om te winnen. Dat maakt net kampioenen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Juan Pablo Montoya Gabriel Bortoleto Audi Red Bull Racing

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.971

    Bedankt voor de open deur snuifmafketel...

    • + 11
    • 13 mei 2026 - 17:32
  • Flexwing

    Posts: 373

    Hier wordt je toch echt moe van.

    • + 2
    • 13 mei 2026 - 18:11
  • markos

    Posts: 1.008

    Ik denk dat Montoya zelf geen vrienden meer heeft 😅

    • + 6
    • 13 mei 2026 - 18:12
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.635

      Terwijl je dit leest, haakt ook jouw laatste vriend af.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 19:50
    • markos

      Posts: 1.008

      Ach ja, ik heb toch liever een goede buur.

      • + 1
      • 13 mei 2026 - 21:58
    • WickieDeViking

      Posts: 1.011

      Je was een vriend van Markos, RCM?:)

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 22:29
  • 919

    Posts: 4.388

    Gast kent maar één referentie en spiegelt daar alles aan, zichzelf.

    Onbestaanbaar voor hem dat er ook nog andere opties zouden kunnen zijn.
    Zijn relevantie is inmiddels gedaald tot onder nul.

    • + 2
    • 13 mei 2026 - 18:14
  • Aajd Flupke

    Posts: 172

    Wat ik nou niet begrijp van JPM, is dat hij precies schijnt te weten wat ervoor nodig is om te winnen in F1, maar hij heeft in 5 jaar racen minder gewonnen dan Max zijn winstreak in '23

    • + 3
    • 13 mei 2026 - 18:52
  • Eddie69

    Posts: 3

    Ik heb de afgelopen tijd flink gezocht op internet naar een add-on die artikelen van JPM laat verdwijnen. Helaas nog niet gevonden. Iemand hier die zoiets kan maken?
    En gezien alle reacties die er verschijnen bij artikelen van JPM zullen ze op deze plek wel blijven verschijnen, jaja ook ik maak mij daar aan schuldig. Is de eerste en laatste keer dat ik hier op JPM reageer. Als iedereen niet meer reageert op JPM dan zullen ze hier ook wel stoppen om elke dag minimaal één artikel aan hem te spenderen.

    • + 1
    • 13 mei 2026 - 19:17
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.635

      Maak je niet zo druk. Je bent zelf het probleem.

      • + 2
      • 13 mei 2026 - 19:51
  • snailer

    Posts: 32.839

    Montoya is een nog jaloersere (goed Nederlands?) puberazzzia dan zijn zoon.

    • + 1
    • 13 mei 2026 - 19:48
  • Pietje Bell

    Posts: 34.736

    Wie wel een vriend is van Max is Thierry Vermeulen die ook bij Verstappen Racing rijdt.

    Hij is Bentley Ambassadeur geworden en heeft een Bentley (tot zijn beschikking)
    gekregen.

    bentleymonaco
    en
    thierryvermeulen


    @thierryvermeulen showed up to Monaco in a racing helmet and left
    in a Bentayga Speed.

    Thrilled to announce our collaboration with @thierryvermeulen — Dutch racing driver,
    and someone who understood immediately what we’re about.

    Some connections make sense before a single word is exchanged.
    This is one of them. 🔥

    #Bentley #Monaco #ThierryVermeulen #VerstappenRacing #GT3 BrandAmbassador

    www.instagram.com/p/DYSQK-ftx3O/

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 21:46
    • Pietje Bell

      Posts: 34.736

      Hij heeft de Bentley gekregen. Aanschafprijs in Nederland
      vanaf €450 000 in de simpelste uitvoering. Neem niet aan dat hij
      als ambassadeur de simpelste uitvoering heeft gekregen.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 22:25

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

