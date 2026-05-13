De vriendschap tussen Max Verstappen en Gabriel Bortoleto ligt onder een vergrootglas. Oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vraagt zich openlijk af of die band standhoudt zodra beide rijders écht om overwinningen of titels zouden vechten. Volgens de Colombiaan verandert de dynamiek in de Formule 1 volledig wanneer de belangen groter worden.

Montoya, zelf bekend om zijn compromisloze aanpak tijdens zijn carrière, benadrukt dat succes in de koningsklasse van de autosport vaak gepaard gaat met een flinke dosis egoïsme. Juist daarom begrijpt hij waarom Verstappen zo succesvol is geworden.

Montoya: ‘In Formule 1 moet je egoïstisch zijn’

De voormalig F1-piloot stelde dat hij tijdens zijn actieve carrière voortdurend bezig was met één doel: zijn concurrenten verslaan. Volgens Montoya hoort die mentaliteit simpelweg bij topsport op het hoogste niveau.

“Toen ik nog racete, stond ik elke ochtend op met één gedachte: hoe ik iedereen kon kloppen”, vertelde Montoya. “In deze sport moet je soms egoïstisch zijn, want uiteindelijk draait alles om winnen.”

Tegelijk wees hij erop dat Verstappen volgens hem net zo succesvol is omdat hij zich niet laat meeslepen door randzaken of sentiment. “Dat is precies waarom Max zo sterk is. Hij speelt dat spelletje niet mee en blijft volledig gefocust op wat nodig is om te winnen.”

Vriendschap onder druk? Montoya heeft twijfels

Toch plaatst Montoya vraagtekens bij de hechte band tussen Verstappen en Bortoleto, zeker als de Braziliaan ooit over competitief materiaal zou beschikken. Volgens hem ziet een vriendschap in de paddock er plots anders uit zodra er punten, podiums of titels op het spel staan.

“Als Bortoleto straks in een auto zit waarmee hij écht vooraan meevecht, blijft die vriendschap dan nog exact hetzelfde? Daar heb ik mijn twijfels bij”, aldus Montoya.

Hij maakte ook duidelijk dat Verstappen op de baan volgens hem geen uitzonderingen maakt, ongeacht wie er naast hem rijdt. “Denk je echt dat Max gas terugneemt omdat iemand zijn vriend is? Als hij onder druk staat, zal hij nog altijd alles doen om te winnen. Dat maakt net kampioenen.”