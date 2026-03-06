user icon
Verstappen goudeerlijk over afwezigheid van Marko bij Red Bull

Verstappen goudeerlijk over afwezigheid van Marko bij Red Bull

Voor het eerst in zijn Formule 1-leven moet Max Verstappen het dit weekend gaan doen zonder de steun van Helmut Marko. De Oostenrijker stopte eind vorig jaar als teamadviseur van Red Bull, maar is zijn team zeker niet vergeten. Verstappen stelt dat hij nog gewoon in contact staat met Marko.

Marko was jarenlang één van de meest invloedrijke mensen in de Formule 1-paddock. De Oostenrijker ging bij Red Bull over het juniorteam en het invullen van de zitjes bij Red Bull Racing en Racing Bulls. Hij was hard, en stuurde veel talenten de laan uit, omdat ze niet snel goed wisten te presteren.

Marko wordt door sommigen gezien als de ontdekker van Max Verstappen. Hij gaf de nog minderjarige Verstappen in 2015 een zitje bij Toro Rosso, en promoveerde hem ruim een jaar later naar Red Bull. De rest is inmiddels geschiedenis, en de band tussen de Verstappens en Marko is altijd heel hecht gebleven. Het vertrek van Marko kwam eind vorig jaar voor veel mensen als een verrassing, maar dat betekent niet dat hij volledig uit de sport is verdwenen.

Heeft Verstappen nog contact met Marko?

In Australië moet Verstappen het voor het eerst zonder de steun van Marko doen. In gesprek met de internationale media stelde Verstappen dat het een beetje gek voelt, maar dat hij nog altijd intensief contact met de Oostenrijker heeft: "Misschien hoor ik dit weekend wat minder Oostenrijkse grapjes van Helmut, maar we staan sowieso altijd in contact met elkaar. Dan hebben we het niet zozeer over details van de auto, maar gewoon over het leven."

Moet Verstappen wennen aan deze verandering?

Maar dat Marko nu niet meer in zijn pitbox zit, is voor Verstappen even wennen. De viervoudig wereldkampioen is er goudeerlijk over: "Ik heb zoveel mooie momenten met hem gedeeld, dus het zal in de pitbox een beetje anders aanvoelen. Maar goed, je moet ook vooruitkijken, toch? We moeten de focus houden op de performance. Zoals ik eerder al zei: we hebben een geweldige relatie en we blijven zeker contact met elkaar houden."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.642

Max over Helmut: "Misschien hoor ik dit weekend wat minder Oostenrijkse grapjes van Helmut"

Bekend grapje van Helmut is/was dat hij tegen die jonge gasten zei dat hij in z'n oog kon bijten.
Die jongens geloofde dat natuurlijk niet, waarop Helmut zijn glazen oog uit z'n oogkas haalde en....haphap...

  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.642

    Max over Helmut: "Misschien hoor ik dit weekend wat minder Oostenrijkse grapjes van Helmut"

    Bekend grapje van Helmut is/was dat hij tegen die jonge gasten zei dat hij in z'n oog kon bijten.
    Die jongens geloofde dat natuurlijk niet, waarop Helmut zijn glazen oog uit z'n oogkas haalde en....haphap.
    Die jongelingen liepen dan jankend weg en Helmut lachen haha.

    Ja, lachen met die ouwe Oostenrijker.
    Jammer dat hij weg is...

    LEPPIE

      Posts: 124

      Of hij liet ze oog zitten en haalde zijn gebit uit zijn mond en .......haphap

    Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.642

      Dat grapje maakte hij als hij wat alcohol achter z'n kiezen had.

    The Wolf

      Posts: 256

      Legendarisch waren ook z'n imitaties van dominee henry kane uit de poltergeist, hoedje op "You're all gonna die in there! All of you", al die rijdertjes 7 kleuren door de broek, schitterend, mis hem..

  Pietje Bell

    Posts: 33.509

    Zijn vriendin is niet zo goudeerlijk. Ze postte zojuist een foto met "Pre flight", terwijl
    ze al sinds eergisteren in Parijs is voor de Paris Fashion Week.
    De MUA die haar make-up tijdens de vorige PFW in februari verzorgde, Ria Cardosi
    plaatste nl ook zojuist dat ze vanmorgen Kelly in de make-up had gezet in Parijs.
    Vermoedelijk zal ze de Nina Ricci show bijwonen aangezien ze vorige week een tas
    van hen showde. Gasly's Kika speelt daar een grote rol voor Nina Ricci. Ambassadrice?

    i.imgur.com/65KmoP8.png

    i.imgur.com/tsIHaDT.png

    Video februari: www.instagram.com/p/DUOp9OLDltF/

    Pietje Bell

      Posts: 33.509

      Ze heeft idd de Nina Ricci Show bijgewoond.
      Hier is ze gespot toen ze naar binnen liep.

      www.instagram.com/p/DVjHAckjcbr/?img_index=1

    Pietje Bell

      Posts: 33.509

      En wéér doet ze alsof ze nu vanaf Nice vertrekt, terwijl er al foto's van haar online staan dat ze in Parijs is!!

      https://postimg.cc/4nzLVdcY

    snailer

      Posts: 32.078

      Ze postte zojuist een foto met "Pre flight"

      => Ik begrijp dat ze is gaan lopen.

    Pietje Bell

      Posts: 33.509

      En vervolgens laat ze even weten dat ze weer dezelfde suite in het
      peperdure hotel Le Meurice heeft. "Honey, I am home @lemeuriceparis".

      https://postimg.cc/ts85fZn2

  Larry Perkins

    Posts: 63.297

    Als Helmut erbij was geweest dan had hij na zijn allereerste vt1 al rondgebazuind dat Arvid Lindblad binnen notime de nieuwe wereldkampioen zou worden, net als destijds met Tsunoda na zijn eerste vt1...

  HarryLam

    Posts: 5.318

    Dat Helmut geen trek heeft om 20 uur in een vliegtuig te zitten snap ik maar al te best. In Europa zullen we hem wel weer vaker zien.

  Pietje Bell

    Posts: 33.509

    Paul Monaghan, chief engineering, car engineering: “Vandaag hebben we voor het eerst tijdens een raceweekend met twee auto's met onze eigen power unit gereden, dus we hebben fantastisch werk geleverd, aangezien beide auto's competitief waren in de eerste vrije training. Omdat alles nieuw is, leren we constant bij: het is makkelijk om fouten te maken en moeilijk om perfect te zijn, dus we nemen de lessen mee naar morgen en zorgen ervoor dat we klaar zijn voor de kwalificatie. De balans was goed en er waren een paar problemen in de tweede vrije training.”

    “De elektronische regelunit haperde in de pitstraat bij auto 3. Toen de auto in de pitbox was, kregen we hem vervolgens niet meer uit de versnelling. Maar we hebben het probleem opgelost en de auto weer de baan op gestuurd. Max had ook een momentje en ging de grindbak in, maar alles is te repareren en we zullen ruim op tijd klaar zijn voor de derde vrije training morgenochtend. Het is moeilijk te voorspellen wie er morgen vooraan zal staan ​​en we hebben geen invloed op wat anderen doen. Het enige wat we kunnen doen, is het beste uit onze auto halen en zien waar we eindigen. Ons belangrijkste doel is om zoveel mogelijk ronden te rijden en tegelijkertijd de prestaties van de auto te maximaliseren in de kwalificatie.”

    Larry Perkins

      Posts: 63.297

      Thanx!

      (moest wel m'n laptop schuin zetten maar toen was het makkelijk leesbaar)

    Pietje Bell

      Posts: 33.509

      Je valt in herhaling @Perkins. Ik weet dat je er een hekel aan hebt,
      Doe dit dan ook bijna nooit meer, enkel met 2 of 3 zinnen.

      PS, ik wist dat je zou reageren, hahatsjoe. ;-)

    snailer

      Posts: 32.078

      "moest wel m'n laptop schuin zetten maar toen was het makkelijk leesbaar"

      Je kan ook je bril scheef op zetten, he

