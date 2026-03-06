Voor het eerst in zijn Formule 1-leven moet Max Verstappen het dit weekend gaan doen zonder de steun van Helmut Marko. De Oostenrijker stopte eind vorig jaar als teamadviseur van Red Bull, maar is zijn team zeker niet vergeten. Verstappen stelt dat hij nog gewoon in contact staat met Marko.

Marko was jarenlang één van de meest invloedrijke mensen in de Formule 1-paddock. De Oostenrijker ging bij Red Bull over het juniorteam en het invullen van de zitjes bij Red Bull Racing en Racing Bulls. Hij was hard, en stuurde veel talenten de laan uit, omdat ze niet snel goed wisten te presteren.

Marko wordt door sommigen gezien als de ontdekker van Max Verstappen. Hij gaf de nog minderjarige Verstappen in 2015 een zitje bij Toro Rosso, en promoveerde hem ruim een jaar later naar Red Bull. De rest is inmiddels geschiedenis, en de band tussen de Verstappens en Marko is altijd heel hecht gebleven. Het vertrek van Marko kwam eind vorig jaar voor veel mensen als een verrassing, maar dat betekent niet dat hij volledig uit de sport is verdwenen.

Heeft Verstappen nog contact met Marko?

In Australië moet Verstappen het voor het eerst zonder de steun van Marko doen. In gesprek met de internationale media stelde Verstappen dat het een beetje gek voelt, maar dat hij nog altijd intensief contact met de Oostenrijker heeft: "Misschien hoor ik dit weekend wat minder Oostenrijkse grapjes van Helmut, maar we staan sowieso altijd in contact met elkaar. Dan hebben we het niet zozeer over details van de auto, maar gewoon over het leven."

Moet Verstappen wennen aan deze verandering?

Maar dat Marko nu niet meer in zijn pitbox zit, is voor Verstappen even wennen. De viervoudig wereldkampioen is er goudeerlijk over: "Ik heb zoveel mooie momenten met hem gedeeld, dus het zal in de pitbox een beetje anders aanvoelen. Maar goed, je moet ook vooruitkijken, toch? We moeten de focus houden op de performance. Zoals ik eerder al zei: we hebben een geweldige relatie en we blijven zeker contact met elkaar houden."