Andrea Kimi Antonelli beleefde een dramatisch einde van de derde vrije training in Australië. De Mercedes-rijder plantte zijn bolide in de slotfase van VT3 op harde wijze in de muur, waarna hij ongedeerd kon uitstappen. Het is nog maar de vraag of de Italiaan de kwalificatie gaat redden in Melbourne.

Met nog slechts een kwartier op de klok sloeg het noodlot toe voor Antonelli. Bij het uitkomen van de eerste bocht, vouwde hij zijn Mercedes op in de muur met een megaklapper. De 19-jarige - die aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 is begonnen - stapte ongedeerd uit, maar zijn auto was allesbehalve in orde.

Redt Antonelli de kwalificatie?

Of Antonelli de kwalificatie gaat redden voor de Grand Prix van Australië, dat moet nog maar blijken. Aangezien de achterkant, sidepods en voorwielophanging allemaal vernield waren, zullen de monteurs van Mercedes aan de bak moeten. Voor Antonelli zal het missen van de eerste kwalificatie van het seizoen een enorme domper zijn, aangezien Mercedes een sterke auto blijkt te hebben.

Aan de andere kant van de garage bij Mercedes zal er ongetwijfeld meer gelachen worden. George Russell - Antonelli's teamgenoot - kende een sterke VT3 en wist de snelste tijd neer te zetten. De Engelsman is ongetwijfeld, samen met de Ferrari's, een van de favorieten voor pole position in Melbourne.

Check hieronder de crash:

🔴 RED FLAG 🔴



Kimi Antonelli has suffered a hefty crash at Turn 2. He is out of the car___Escaped_link_69abc91fad697___ ___Escaped_link_69abc91fad69a___ pic.twitter.com/sWkIOXD4gY — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_69abc91fad69c___

That's a lot of damage on the Mercedes! 😳



Kimi Antonelli is out of the car and ok___Escaped_link_69abc91fad69d___ ___Escaped_link_69abc91fad69e___ pic.twitter.com/kpKwdRtVvJ — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_69abc91fad6a0___