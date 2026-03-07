user icon
In beeld: Antonelli maakt keiharde crash tijdens VT3 in Australië

In beeld: Antonelli maakt keiharde crash tijdens VT3 in Australië

Andrea Kimi Antonelli beleefde een dramatisch einde van de derde vrije training in Australië. De Mercedes-rijder plantte zijn bolide in de slotfase van VT3 op harde wijze in de muur, waarna hij ongedeerd kon uitstappen. Het is nog maar de vraag of de Italiaan de kwalificatie gaat redden in Melbourne. 

Met nog slechts een kwartier op de klok sloeg het noodlot toe voor Antonelli. Bij het uitkomen van de eerste bocht, vouwde hij zijn Mercedes op in de muur met een megaklapper. De 19-jarige - die aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 is begonnen - stapte ongedeerd uit, maar zijn auto was allesbehalve in orde. 

Redt Antonelli de kwalificatie?

Of Antonelli de kwalificatie gaat redden voor de Grand Prix van Australië, dat moet nog maar blijken. Aangezien de achterkant, sidepods en voorwielophanging allemaal vernield waren, zullen de monteurs van Mercedes aan de bak moeten. Voor Antonelli zal het missen van de eerste kwalificatie van het seizoen een enorme domper zijn, aangezien Mercedes een sterke auto blijkt te hebben.

Aan de andere kant van de garage bij Mercedes zal er ongetwijfeld meer gelachen worden. George Russell - Antonelli's teamgenoot - kende een sterke VT3 en wist de snelste tijd neer te zetten. De Engelsman is ongetwijfeld, samen met de Ferrari's, een van de favorieten voor pole position in Melbourne.

Check hieronder de crash:

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Australië 2026

Reacties (1)

  • mario

    Posts: 15.173

    Dat is zeker wel een flinke klapper.... Gelukkig is Kimi OK!!!

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 05:57

