Verstappen krijgt lachers weer op zijn hand: "Al rij ik in een winkelwagen"


Verstappen krijgt lachers weer op zijn hand: "Al rij ik in een winkelwagen"

Max Verstappen laat zich niet gek maken door de grote veranderingen in de Formule 1. Met nieuwe technische reglementen en de introductie van de Red Bull-Ford krachtbron begint het team aan een nieuw tijdperk, maar de viervoudig wereldkampioen blijft opvallend nuchter onder de situatie.

De voorbereiding op het seizoen verliep voor Red Bull bovendien niet helemaal vlekkeloos. Het team werkt voor het eerst met een eigen motorproject en moet dat combineren met de compleet nieuwe regels in de sport. Bovendien leek de pure snelheid tijdens de wintertests in Bahrein en Barcelona nog wat achter te blijven bij Ferrari, Mercedes en McLaren.

Verstappen blijft trouw aan zijn aanpak

Toch maakt Verstappen zich daar niet al te druk om. Tijdens de tests maakte hij juist veel kilometers en reed hij zelfs het hoogste aantal ronden van het hele veld. Voor de Nederlander verandert zijn aanpak namelijk niet, ongeacht de auto waarin hij zit.

“Het maakt mij eigenlijk niet uit waar ik in rijd”, zegt Verstappen met een glimlach tegenover de aanwezige pers. “Als ik in deze auto moet rijden, in de auto van vorig jaar of zelfs in een winkelwagentje, dan probeer ik dat ding tot de absolute limiet te rijden.”

Met die vergelijking zorgde de Red Bull-coureur voor hilariteit tijdens het interview. “Zelfs een winkelwagentje heeft een limiet”, voegt hij eraan toe. “En als coureur probeer je gewoon altijd te ontdekken waar die grens ligt.”

Nieuw tijdperk bij Red Bull

Red Bull begint dit seizoen bovendien aan een nieuw hoofdstuk. Met het vertrek van enkele sleutelfiguren, waaronder Adrian Newey en Helmut Marko, en met Laurent Mekies als nieuwe teambaas, staat het team aan de start van een nieuw tijdperk.

Verstappen ziet het vooral als zijn taak om zich zo snel mogelijk aan te passen aan de omstandigheden. “Je probeert je gewoon aan te passen aan wat er nodig is”, legt hij uit. “Dat is uiteindelijk waar je hier voor bent.”

Volgens de Nederlander komt het uiteindelijk altijd neer op de kwaliteiten van de coureur zelf. “Goede coureurs komen uiteindelijk altijd bovendrijven”, besluit Verstappen. “Je moet het ook niet ingewikkelder maken dan het is. Je vertrouwt op je ervaring, je gevoel en probeert gewoon het maximale uit de auto te halen.”

919

Posts: 4.009

Wie heeft vroeger niet de grenzen van een winkelwagen opgezocht?

  • 2
  • 5 maa 2026 - 16:47
Reacties (11)

  • 919

    Posts: 4.009

    Wie heeft vroeger niet de grenzen van een winkelwagen opgezocht?

    • + 2
    • 5 maa 2026 - 16:47
    • f(1)orum

      Posts: 9.632

      Je bedoelt met uitproberen hoeveel RedBull blikjes erin kunnen? ;-)

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 16:50
    • 919

      Posts: 4.009

      😄 ik ben nog van voor de Red Bull generatie.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 16:57
    • f(1)orum

      Posts: 9.632

      Ah, dus dan hoeveel Jackie Stewart Caps erin kunnen?

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 17:01
    • 919

      Posts: 4.009

      Nee, van een wat creatievere generatie. 😋

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 17:02
    • 919

      Posts: 4.009

      De Jackass generatie

      🛒↘️🛝⤵️🔁

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 17:13
    • f(1)orum

      Posts: 9.632

      Ah

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 17:20
    • Larry Perkins

      Posts: 63.280

      Die tijd heeft voor mij niet lang geduurd omdat ik steevast de zwarte vlag kreeg. En waarom? Alleen maar omdat ik oude dametjes de groentekratjes in reed of opa's met rollators een zachte landing in de zuivelafdeling bezorgde.
      Snap nog steeds niet dat die rijdende chicanes werden toegelaten in de buurtsuper...

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 20:06
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.635

    Fernando Alonso: "Mss is het 'n goed idee om in 'n winkelwagen te rijden.
    Het zal niet slechter zijn dan dat ding wat Adrian Newey ontworpen heeft".

    • + 2
    • 5 maa 2026 - 17:18
    • Snelrondje

      Posts: 8.935

      Tja, @Ouw, Neway heeft nu natuurlijk geen Max meer die zijn ontwerp outperformt.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 22:34
  • GPYesterday

    Posts: 333

    Had ook eens geprobeerd pm in een winkelwagen snel te Gaan, maar zonder remmen en de g- krachten hebben MIJ de vloer laten zien. Ja als jongen probeer je ook alles uit.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 22:42

