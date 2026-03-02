user icon
Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Eindelijk is het weer zover: deze week gaat het Formule 1-seizoen van 2026 beginnen. Komend weekend zullen Max Verstappen en zijn concurrenten zich opmaken voor de Grand Prix van Australië, om precies te zijn in Melbourne. Dit is het tijdschema voor de eerste race van het seizoen. 

De F1 bevindt zich momenteel in een metamorfose. Door de entree van de nieuwe reglementen in de koningsklasse van de autosport, hebben alle teams een compleet nieuwe auto ontworpen. Het is dus nog maar de vraag wie er het beste voor de dag zal komen, al lijkt het duidelijk te zijn geworden na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein, dat Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren de 'big-four' zullen vormen.

Komend weekend zal bepaald worden wie het beste zijn huiswerk heeft gedaan. De Nederlandse fans zullen echter hun wekker moeten zetten, aangezien de race om 15:00 uur Australische tijd verreden zal worden. 

Starttijden Australië (Nederlandse tijden):

Vrijdag 6 maart: 

Eerste vrije training: 02:30 uur - 03:30 uur 

Tweede vrije training: 06:00 uur - 07:00 uur

Zaterdag 7 maart:

Derde vrije training: 02:30 uur - 03:30 uur 

Kwalificatie: 06:00 uur - 07:00 uur

Zondag 8 maart:  

Race: 05:00 uur

Waar is de Grand Prix van Australië te zien?

Net als in de voorgaande seizoenen sinds 2022, is de eerste race van het jaar te zien op Viaplay. De streamingdienst zal de eerste race van dit jaar met Verstappen en consorten uit gaan zenden. Daarbij zullen ook RTL Deutschland en F1TV Pro het uitzenden van de Grand Prix, tot hun rekening nemen. 

Verstappen wist slechts één keer eerder te winnen in Australië. De viervoudig wereldkampioen kwam in 2023 als eerste over de streep tijdens de race in de straten van Melbourne.

Joeppp

Posts: 8.324

@snailer, ik snap nooit dat je hier schrijft en dan nog zoveel en zolang ook als je aan de andere kant zegt dat het je allemaal niet uitmaakt en niet kijkt.

  • 3
  • 2 maa 2026 - 11:23
  • Joeppp

    Posts: 8.324

    Zoals elk jaar kijk ik weer uit naar de eerste race en gelukkig is het weer in Australie. Het is toch een soort traditie om midden in de nacht op te staan om de nutteloze vrije trainingen te gaan kijken en na een kwartier in slaap te vallen. Echter vrees ik wel voor zit seizoen door de nieuwe regels, ik hoop zo dat mijn sport niet zo erg gesloopt is dat het niet meer boeit. Maar het is lekker dat de winterstop weer voorbij is, de zon weer begint te schijnen, het langer licht is en de F1 weer begint.

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 10:34
    • snailer

      Posts: 32.031

      Ik lees in de ochten wel dat Russell en Antonelli een 1-2 hebben gekwalificeerd.
      De ochten er na lees ik dan wel dat de twee een 1-2 hebben gescoord.
      Leclerc dan p3.
      Enoge dat hij moet doen. Hopen op fouten van de heren en telkens P3 scoren. In juli heeft Ferrari dan de edge. Hopelijk voor Leclerc kan ook Hamilton dan tussen Leclerc en Mercedes in rijden.

      Als dat gebeurt ga ik misschien wel kijken. Leclerc verdient een kampioenschap. Uiteraard ben ik wel biased over hem.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 11:09
    • Joeppp

      Posts: 8.324

      @snailer, ik snap nooit dat je hier schrijft en dan nog zoveel en zolang ook als je aan de andere kant zegt dat het je allemaal niet uitmaakt en niet kijkt.

      • + 3
      • 2 maa 2026 - 11:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.611

      Heel voorzichtig je bed uit en maar hopen dat ze je niet gehoord heeft en door blijft slapen.

      En dan na 15 minuten komt ze alsnog naar beneden om zich overal mee te bemoeien.

      En als je dan zegt dat Max op de 7de plaats rijdt (wat niet waar hoeft te zijn) dan gaat ze schoorvoetend weer terug naar bed en heb ik m'n zin weer haha.

      • + 2
      • 2 maa 2026 - 11:45
    • snailer

      Posts: 32.031

      Ben nog steeds van van Verstappen, Joeppp. Ik heb voldoende aan een samenvatting. En ik vind gewoon analseren leuk. Altijd gedaan. Het leidt vaak tot oplossend denken. Niet dat ik ook maar iets oplos in F1. Het is meer het idee.

      En zo heeft ieder zijn of haar reden hier af en toe te kijken.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 12:01
    • WickieDeViking

      Posts: 501

      Joeppp, dat lijkt tegenstrijdig van snailer, maar is een vrij herkenbaar psychologisch fenomeen.

      Het is meestal een soort cognitieve dissonantie gecombineerd met sociale framing:

      - Sommige mensen willen overkomen alsof ze “niet obsessief” zijn of “niet te veel geven om de sport”, omdat dat stoer of onafhankelijk klinkt. In forums zie je vaak dat iemand dit zegt om afstand te houden van de “fanboy cultuur”.

      - Deze mensen beweren dat ze niet kijken, maar ze volgen wel objectieve data, zoals tijden, sectorprestaties, pitstopstrategieën, race simulaties etc. Dat kan gezien worden als een intellectuele interesse in F1, los van het daadwerkelijk kijken van de race als entertainment. Dus ze volgen alles, maar op een andere manier dan via live kijken.

      - En zodra ze al die data hebben gezien, voelen ze zich geroepen om een uitgebreide mening te geven. Het idee erachter is dat ze niet hoeven te kijken om te begrijpen wat er gebeurde, want ze halen het uit cijfers en feiten.

      Op forums geldt vaak dat degene die diep in de data duikt, analyses maakt en strategieën ontleedt, meer respect krijgt dan iemand die alleen zegt “ik heb gekeken en vond het leuk”. Het toont technische kennis en inzicht, en dat straalt status uit.

      Forums belonen uitgebreide, goed onderbouwde posts met likes, reacties en reputatie. Dus mensen ontwikkelen soms een soort data-gebaseerd personage. Ze claimen weinig emotionele betrokkenheid, maar tonen juist maximale analytische betrokkenheid.

      Het probleem van dit soort manier van "kijken" en analyseren is, dat niet de hele waarheid wordt verteld van wat er op de baan gebeurt.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 12:15
  • snailer

    Posts: 32.031

    Eindelijk is het weer zover: deze week gaat het "Formule E op anabolen"-seizoen van 2026 beginnen.

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 11:06
  • da_bartman

    Posts: 6.441

    teleurstellend: Geen aangepast schema dit keer ? Of is dat alle B.O.B zijn specialiteit? 😶

    • + 1
    • 2 maa 2026 - 11:08
    • Larry Perkins

      Posts: 63.218

      Hopelijk krijgen we nog wel: Wat doet het weer in Melbourne?

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 11:58

