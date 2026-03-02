Eindelijk is het weer zover: deze week gaat het Formule 1-seizoen van 2026 beginnen. Komend weekend zullen Max Verstappen en zijn concurrenten zich opmaken voor de Grand Prix van Australië, om precies te zijn in Melbourne. Dit is het tijdschema voor de eerste race van het seizoen.

De F1 bevindt zich momenteel in een metamorfose. Door de entree van de nieuwe reglementen in de koningsklasse van de autosport, hebben alle teams een compleet nieuwe auto ontworpen. Het is dus nog maar de vraag wie er het beste voor de dag zal komen, al lijkt het duidelijk te zijn geworden na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein, dat Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren de 'big-four' zullen vormen.

Komend weekend zal bepaald worden wie het beste zijn huiswerk heeft gedaan. De Nederlandse fans zullen echter hun wekker moeten zetten, aangezien de race om 15:00 uur Australische tijd verreden zal worden.

Starttijden Australië (Nederlandse tijden):

Vrijdag 6 maart:

Eerste vrije training: 02:30 uur - 03:30 uur

Tweede vrije training: 06:00 uur - 07:00 uur

Zaterdag 7 maart:

Derde vrije training: 02:30 uur - 03:30 uur

Kwalificatie: 06:00 uur - 07:00 uur

Zondag 8 maart:

Race: 05:00 uur

Waar is de Grand Prix van Australië te zien?

Net als in de voorgaande seizoenen sinds 2022, is de eerste race van het jaar te zien op Viaplay. De streamingdienst zal de eerste race van dit jaar met Verstappen en consorten uit gaan zenden. Daarbij zullen ook RTL Deutschland en F1TV Pro het uitzenden van de Grand Prix, tot hun rekening nemen.

Verstappen wist slechts één keer eerder te winnen in Australië. De viervoudig wereldkampioen kwam in 2023 als eerste over de streep tijdens de race in de straten van Melbourne.