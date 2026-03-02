user icon
Brundle weet meer over vervolgstap Verstappen: "Hij kijkt naar Ferrari en Mercedes"

Brundle weet meer over vervolgstap Verstappen: "Hij kijkt naar Ferrari en Mercedes"

Volgens Martin Brundle zal de volgende stap van Max Verstappen niet bepaald worden door euro’s of dollars. De analist van Sky Sports F1 is ervan overtuigd dat de Nederlander financieel al binnen is en dus simpelweg zal kiezen voor wat hem het meeste plezier oplevert.

Verstappen liet de voorbije jaren meermaals verstaan dat hij zich niet altijd kan vinden in de richting waarin de Formule 1 evolueert. Ook dit seizoen spaarde hij zijn woorden niet. Vooral de nieuwe generatie wagens moet het ontgelden bij de drievoudig wereldkampioen.

Brundle: “Geld speelt geen enkele rol meer”

Om zijn punt kracht bij te zetten, gaf Verstappen eerder al aan dat de nieuwe reglementen er zelfs voor kunnen zorgen dat hij sneller dan verwacht afscheid neemt van de sport. De Red Bull-coureur herhaalde al vaker dat hij niet tot zijn veertigste wil doorgaan en nog andere raceklassen wil ontdekken.

Brundle begrijpt dat volledig. “Max is geen man van politieke antwoorden. Hij zegt gewoon waar het op staat. Hij rijdt niet met het idee om nog tien jaar records te stapelen. Hij heeft financieel al meer dan genoeg bereikt. Dat zal zijn keuzes niet sturen”, klinkt het bij de Brit. Volgens Brundle draait het voor Verstappen puur om passie en beleving.

Blik op 2026: Ferrari en Mercedes in het vizier?

Hoewel de eerste signalen rond de eigen Red Bull-Ford krachtbron positief zijn, denkt Brundle dat Verstappen in 2026 sowieso zijn opties zal bekijken. De samenwerking tussen Red Bull Racing en Ford oogt veelbelovend, maar zekerheid bestaat niet in de Formule 1.

“Als Max weg wil, heeft hij altijd een uitweg. Hij zal ongetwijfeld naar Ferrari kijken. McLaren ligt vast met zijn rijders, maar ook Mercedes zal hij in de gaten houden”, aldus Brundle. “Hij zit in een luxepositie: een uitzonderlijk talent dat in principe het hele veld voor het uitkiezen heeft.”

De voormalig F1-coureur durft zelfs geen voorspelling te doen over de toekomst van Verstappen. Een sabbatical? Een overstap? Of toch blijven bij Red Bull? “Ik zou er mijn geld niet op zetten”, besluit Brundle. Eén ding is volgens hem zeker: wat Verstappen straks beslist, zal ingegeven zijn door goesting – niet door geld.

Patrick_St

Posts: 6.018

Red Bull is de ultieme sponsor voor al zijn hobby projecten. Max gaat daar nooit weg. Natuurlijk kijkt hij naar Ferrari en Mercedes maar alleen naar hun GT3 en straat auto's...

  • 4
  • 2 maa 2026 - 09:42
Reacties (7)

  • Larry Perkins

    Posts: 63.220

    Awel zunne, Brundle roeptoetert naar zijn eigen goesting hoe Max zijn toekomst ziet...

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 09:20
  • Patrick_St

    Posts: 6.018

    Red Bull is de ultieme sponsor voor al zijn hobby projecten. Max gaat daar nooit weg. Natuurlijk kijkt hij naar Ferrari en Mercedes maar alleen naar hun GT3 en straat auto's...

    • + 4
    • 2 maa 2026 - 09:42
  • Knalpijp

    Posts: 2.420

    Goesting? Gaan we nu al in het Belgisch over! Moet niet erger worden op deze seit.

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 09:47
  • shakedown

    Posts: 1.705

    Met andere woorden: hij weet niets.

    Welke keuze hij maakt draait wel degelijk om geld. Ik denk alleen niet het het om geld voor de persoonlijke rekening van Verstappen gaat, maar om geld in de vorm van fabriekssteun voor de GT3, Lemans, Hypercar, F4 F3 F2 weet ik veel wat hij gaat doen. Stel Mercedes wil hem hebben, dan zullen ze al zijn zij projecten moeten steunen. Idem als Ferrari hem wil hebben. Red Bull kan dat ook doen, zoals ze dat nu ook doen. Pure geldelijke sponsoring. Een McLaren kan dat nu nog niet doen. Meende wel dat ze in 2027 de hypercar klasse gaan steunen als fabrieksteam. Niet zoals u gebeurd met garage 56. Andere klassen zal dat ook puur geldelijk kunnen zijn.

    Dus tja er zal een gigantisch bedrag mee gemoeid zijn om Verstappen te verleiden om bij je F1 team te laten rijden. Maar dat geld zal voornamelijk in de racerij terug komen Niet op zijn bankrekening.

    • + 2
    • 2 maa 2026 - 09:57
  • jd2000

    Posts: 7.606

    Goesting???

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 11:40
  • Regenrace

    Posts: 2.358

    Weer zo'n meningenbericht dat al enkele duizenden keren is herhaald. En dan hebben we ook nog ome Ralf die dag in en dag uit wordt geciteerd. Ze hebben het er maar druk mee.

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 12:04
  • Ernie5335

    Posts: 5.784

    Brundle? Die weet amper hoe ie zijn veters moet strikken 🥴

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 12:36

