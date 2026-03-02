Volgens Martin Brundle zal de volgende stap van Max Verstappen niet bepaald worden door euro’s of dollars. De analist van Sky Sports F1 is ervan overtuigd dat de Nederlander financieel al binnen is en dus simpelweg zal kiezen voor wat hem het meeste plezier oplevert.

Verstappen liet de voorbije jaren meermaals verstaan dat hij zich niet altijd kan vinden in de richting waarin de Formule 1 evolueert. Ook dit seizoen spaarde hij zijn woorden niet. Vooral de nieuwe generatie wagens moet het ontgelden bij de drievoudig wereldkampioen.

Brundle: “Geld speelt geen enkele rol meer”

Om zijn punt kracht bij te zetten, gaf Verstappen eerder al aan dat de nieuwe reglementen er zelfs voor kunnen zorgen dat hij sneller dan verwacht afscheid neemt van de sport. De Red Bull-coureur herhaalde al vaker dat hij niet tot zijn veertigste wil doorgaan en nog andere raceklassen wil ontdekken.

Brundle begrijpt dat volledig. “Max is geen man van politieke antwoorden. Hij zegt gewoon waar het op staat. Hij rijdt niet met het idee om nog tien jaar records te stapelen. Hij heeft financieel al meer dan genoeg bereikt. Dat zal zijn keuzes niet sturen”, klinkt het bij de Brit. Volgens Brundle draait het voor Verstappen puur om passie en beleving.

Blik op 2026: Ferrari en Mercedes in het vizier?

Hoewel de eerste signalen rond de eigen Red Bull-Ford krachtbron positief zijn, denkt Brundle dat Verstappen in 2026 sowieso zijn opties zal bekijken. De samenwerking tussen Red Bull Racing en Ford oogt veelbelovend, maar zekerheid bestaat niet in de Formule 1.

“Als Max weg wil, heeft hij altijd een uitweg. Hij zal ongetwijfeld naar Ferrari kijken. McLaren ligt vast met zijn rijders, maar ook Mercedes zal hij in de gaten houden”, aldus Brundle. “Hij zit in een luxepositie: een uitzonderlijk talent dat in principe het hele veld voor het uitkiezen heeft.”

De voormalig F1-coureur durft zelfs geen voorspelling te doen over de toekomst van Verstappen. Een sabbatical? Een overstap? Of toch blijven bij Red Bull? “Ik zou er mijn geld niet op zetten”, besluit Brundle. Eén ding is volgens hem zeker: wat Verstappen straks beslist, zal ingegeven zijn door goesting – niet door geld.