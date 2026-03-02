user icon
Stoffel Vandoorne begrijpt de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-auto’s voor 2026, maar verwacht dat de viervoudig wereldkampioen zich snel zal aanpassen. De Belg, die als reservecoureur actief is bij Aston Martin, denkt dat de Nederlander zijn weg snel zal vinden binnen het vernieuwde reglement.

Na de testdagen in Bahrein sprak Verstappen zich stevig uit over de nieuwe wagens. “Om te rijden zijn ze eerlijk gezegd niet erg leuk. Het voelt niet echt als Formule 1, het is een beetje Formule E op steroïden”, stelde de Red Bull-coureur. Die vergelijking zorgde voor de nodige reacties, al werd ze in de elektrische raceklasse met een knipoog onthaald.

Vandoorne ziet duidelijke verschillen met Formule E

Vandoorne, die dit jaar in het World Endurance Championship rijdt met Peugeot en reserve is bij Jaguar TCS Racing, weet hoe het is om beide categorieën te ervaren. Volgens hem blijven Formule 1 en Formule E ondanks de veranderingen duidelijk verschillend.

“Met de nieuwe Formule 1-reglementen is er veel veranderd”, zegt hij. “Er waren al overeenkomsten, maar het blijft een andere wereld. Ik denk dat de Formule 1 uiteindelijk nog altijd een stuk sneller zal zijn. Tegelijk is de nieuwe Formule E-auto wel een duidelijke stap vooruit.” De Belg benadrukt dat het nog vroeg is in de ontwikkeling. “We zitten nog in een beginfase, dus we zullen pas echt zien hoe het uitpakt wanneer er geracet wordt.”

‘Je moet bijna een doctoraat hebben’

Toch toont Vandoorne begrip voor de frustratie van Verstappen. “Ja, ik begrijp dat volledig. Het is allemaal erg ingewikkeld geworden. Vooral hoe je met de energie moet omgaan, is best vreemd”, klinkt het. Volgens hem ligt daar de kern van de kritiek van de Nederlander.

“Formule 1 moet simpel zijn: snelle auto’s en pure racerij. Nu moet je bijna een doctoraat hebben om alles te begrijpen. Het wordt heel complex. Formule 1 moet Formule 1 blijven en Formule E moet Formule E blijven. Er is ruimte voor beide kampioenschappen naast elkaar.”

Vandoorne verwacht echter dat Verstappen zich snel zal aanpassen. “Max is een van de slimste jongens op de grid. Hij zal zijn weg wel vinden. Formule 1-teams beschikken over middelen van een totaal ander niveau. Natuurlijk zijn er zaken die zij nog moeten ontdekken, maar uiteindelijk is het aan hen om uit te zoeken hoe ze deze regels het best kunnen optimaliseren.”

f(1)orum

Posts: 9.600

Nou, ik zou een mening van een schildpad toch wel serieus nemen, want die beesten schijnen zelfs een haas te kunnen verslaan.

  • 1
  • 2 maa 2026 - 11:36
Reacties (6)

  • The Wolf

    Posts: 215

    De zoveelste mening, vegen we bijeen met stoffel en blik en gooien we op de hoop

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 11:25
    • k.w

      Posts: 1.179

      En de meeste wolven worden afgeschoten of geweerd .

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 11:35
    • f(1)orum

      Posts: 9.600

      Nou, ik zou een mening van een schildpad toch wel serieus nemen, want die beesten schijnen zelfs een haas te kunnen verslaan.

      • + 1
      • 2 maa 2026 - 11:36
  • Larry Perkins

    Posts: 63.218

    "Verstappen krijgt steun vanuit België."

    Sympathiek van Stoffel om vanuit Monaco eerst speciaal naar België te vliegen om daar zijn steun aan Max te geven...

    • + 1
    • 2 maa 2026 - 11:51
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.611

    "Verstappen krijgt steun vanuit België: "Max zal zijn weg wel vinden"

    Daarom heeft Max achter zijn privejet van die witte strepen.....kan hij idd de weg terug vinden.

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 12:04
  • Larry Perkins

    Posts: 63.218

    Verstappen krijgt steun vanuit België: "Max zal zijn weg wel vinden."

    Behalve in België, daar is de weg zo slecht dat Max denkt dat de weg weg is...

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 12:09

