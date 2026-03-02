De samenwerking tussen een coureur en zijn race-engineer is volgens James Hinchcliffe vaak doorslaggevend voor succes in de Formule 1. De voormalig IndyCar-coureur en analist ziet het duo van Max Verstappen en Gianpiero Lambiase als hét voorbeeld van hoe het moet.

De samenwerking tussen Verstappen en Lambiase is daar volgens Hinchcliffe een perfect voorbeeld van. Sinds de Nederlander in 2016 bij Red Bull Racing debuteerde, vormen ze een hecht duo. Samen verzamelden ze vier wereldtitels en meer dan zeventig Grand Prix-zeges, wat hun band inmiddels iconisch maakt in de autosport.

Communicatie en begrip als sleutel tot succes

Hinchcliffe benadrukt dat talent en technische kennis op zichzelf niet voldoende zijn. “Je kunt de meest getalenteerde coureur op aarde naast de slimste engineer zetten, maar als ze niet met elkaar kunnen communiceren, ga je nooit winnen. Zonder die connectie is succes gewoon geen optie”, stelt hij bij F1.com.

Volgens Hinchcliffe is omgaan met coureurs zelfs belangrijker dan pure technische kennis. Hij verwijst naar een eigen ervaring uit zijn carrière. “Ik heb ooit met een engineer gewerkt die ik nog steeds beschouw als een van de slimste mensen die ik ken. Hij begreep auto’s, afstellingen en alles wat daarbij komt kijken beter dan wie ook. Maar hoeveel hij ook wist, hij begreep de coureurs niet.”

Daar tegenover zet hij engineers die wél het verschil maken. Naast Lambiase en Verstappen noemt hij ook het duo van Will Joseph en Lando Norris bij McLaren. “Het maximale uit een coureur halen is een echte vaardigheid. Het is bijna een kunst. Of het nu gaat om Gianpiero die Max rustig houdt wanneer het moeilijk gaat, of Will Joseph die Lando door een lastige stint loodst: zij weten hoe ze hun coureurs mentaal sterker maken.”

Instinct en vertrouwen maken het verschil

Naast communicatie en begrip noemt Hinchcliffe nog andere cruciale eigenschappen. Zo kan volgens hem het volgen van het juiste gevoel op beslissende momenten het verschil maken. “Soms moet je vertrouwen op je instinct. Niet alles is met data te verklaren, zeker niet in de hectiek van een raceweekend.”

Tot slot benadrukt de Canadees het belang van wederzijds vertrouwen. “Een coureur moet blind kunnen vertrouwen op zijn engineer en andersom. Dat bouw je niet op in één seizoen, dat groeit door de jaren heen.”