Verstappen en Mercedes om de tafel: Wolff bevestigt gesprekken te hebben gevoerd

Mercedes heeft er alles aan gedaan om Max Verstappen vast te leggen voor het komende Formule 1-seizoen. Dat heeft CEO en teambaas Toto Wolff bevestigd in de Netflix-serie Drive to Survive. De Oostenrijker stond te springen om de viervoudig wereldkampioen over te nemen van Red Bull Racing.

Dat Wolff Verstappen maar al te graag naar zijn team wil halen, is al lang bekend. In 2014 trok hij samen met Niki Lauda aan de jonge Nederlander die toen nog in de Formule 3 uitkwam en ook in 2024 wilde Wolff Verstappen als vervanger van de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton. Maar ook in 2025 maakte de Mercedes-teambaas werk van de komst van de viervoudig wereldkampioen. 

Red Bull was aan het worstelen

In 2025 is het duidelijk dat Red Bull niet meer het te kloppen team is in de Formule 1. Op dat moment beschikt McLaren over de beste auto, waardoor Verstappen maar heel sporadisch een race weet te winnen. Na de race in Bahrein dat seizoen - waarin Verstappen slechts als zesde over de streep komt - neemt de onrust toe bij Red Bull, dat meteen daarna in gesprek gaat met de entourage van hun stercoureur. 

Mede hierdoor worden de geruchten aangewakkerd dat Verstappen op dat moment ontevreden is bij de Oostenrijkse renstal. En juist op dat moment ruikt Wolff zijn kans. 

Wolff in gesprek met Verstappen

Wolff, die op dat moment George Russell en Andrea Kimi Antonelli in de auto heeft, heeft inmiddels bevestigd dat hij in die periode in 2025 om de tafel heeft gezeten met Verstappen. "Ja. Zeker, als een viervoudig wereldkampioen beschikbaar lijkt te zijn, dan moet ik dat gesprek absoluut aangaan. Er is altijd een kans", aldus de Oostenrijker. 

Verstappen heeft ervoor gekozen om ook in 2026 voor Red Bull te rijden. Aangezien de reglementen op de schop gaan en er nul procent garantie is op een winnende auto, wilde de Nederlander blijven waar hij zit. Maar na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein, is gebleken dat Mercedes er behoorlijk goed voor staat. "Ik verwacht dat het team uit Brackley vooraan op de startgrid zal strijden", zo sloot Wolff dan ook vastberaden af. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing

