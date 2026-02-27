user icon
icon

Verstappen geeft Hadjar bijna onmogelijk advies: "Geloof dat je iedereen kan verslaan"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen geeft Hadjar bijna onmogelijk advies: "Geloof dat je iedereen kan verslaan"

Isack Hadjar staat voor het seizoen van zijn leven. De 21-jarige Fransman wordt in 2026 teamgenoot van Max Verstappenbij Red Bull Racing en krijgt meteen dé vraag voorgeschoteld: kan hij de viervoudig wereldkampioen echt uitdagen?

In een jaar waarin Red Bull met de nieuwe Red Bull-Ford-motor aan een nieuw hoofdstuk begint, is de interne strijd minstens zo interessant als de titelrace. Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo in 2018 leek het team vooral rond Verstappen te draaien, met teamgenoten die kwamen en gingen.

Meer over Max Verstappen Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb
 FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb

‘Je moet denken dat je iedereen kan verslaan’

Hadjar beleefde vorig seizoen een rollercoaster. Van tranen na zijn crash in de formatieronde in Melbourne tot een podium naast Verstappen tijdens de Nederlandse GP. Fouten waren er ook, maar zijn talent viel niet te ontkennen. Nu krijgt hij zijn kans naast de absolute kopman.

Verstappen weet wat zijn jonge ploegmaat moet uitstralen. “Als coureur moet je altijd geloven dat jij de beste bent”, klinkt het duidelijk bij de Up to Speed-podcast. “Je moet tegen jezelf zeggen: ik kan iedereen verslaan. Zo begon ik ook in mijn eerste jaar. Geef me de juiste auto en ik pak de titel, zo dacht ik.”

De Nederlander benadrukt wel dat fouten maken erbij hoort. “Je leert het meeste in een auto die nog niet voor het kampioenschap vecht. Dan doet het net iets minder pijn. Ik maakte ook domme fouten, maar dat hoort bij je ontwikkeling.”

Verstappen ziet ‘aardige gast’ naast zich

Hadjar kende vorig jaar ook zijn moeilijke momenten, maar volgens Verstappen is de basis goed. “Hij is eerlijk gezegd een geweldige kerel. Echt een fijne gast om mee te werken”, aldus de wereldkampioen, die in 2026 al aan zijn twaalfde seizoen begint.

De onderlinge dynamiek lijkt voorlopig gezond. “We moeten gewoon samen zorgen dat de auto zo snel mogelijk wordt. Ik sta niet meer in de garage om elk detail te volgen als hij rijdt. Ik bekijk het wat rustiger. Dat hoort bij ervaring.”

Toch is de boodschap helder: bij Red Bull telt enkel prestaties. Hadjar wordt de zesde teamgenoot van Verstappen sinds Ricciardo en de vierde in zestien maanden tijd, na onder meer Sergio Pérez en Liam Lawson. De Fransman weet dus wat hem te doen staat: geloven dat hij iedereen kan kloppen – zelfs de man in de andere garagebox.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.171

    Het klopt. Dit is de juiste instelling voor een coureur.
    Alleen niet voor een coureur die naast Max rijdt want die gaat er aan onderdoor. Zou het verschil twee of drie tiende bedragen dan kan je dat mentaal wel rationaliseren maar een seconde per rondje week na week terwijl Max om de prijzen mee doet is mentaal niet te dragen.
    Hadjar stort mentaal in voor het seizoen voorbij is.

    • + 0
    • 27 feb 2026 - 09:03

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar