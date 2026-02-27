Isack Hadjar staat voor het seizoen van zijn leven. De 21-jarige Fransman wordt in 2026 teamgenoot van Max Verstappenbij Red Bull Racing en krijgt meteen dé vraag voorgeschoteld: kan hij de viervoudig wereldkampioen echt uitdagen?

In een jaar waarin Red Bull met de nieuwe Red Bull-Ford-motor aan een nieuw hoofdstuk begint, is de interne strijd minstens zo interessant als de titelrace. Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo in 2018 leek het team vooral rond Verstappen te draaien, met teamgenoten die kwamen en gingen.

‘Je moet denken dat je iedereen kan verslaan’

Hadjar beleefde vorig seizoen een rollercoaster. Van tranen na zijn crash in de formatieronde in Melbourne tot een podium naast Verstappen tijdens de Nederlandse GP. Fouten waren er ook, maar zijn talent viel niet te ontkennen. Nu krijgt hij zijn kans naast de absolute kopman.

Verstappen weet wat zijn jonge ploegmaat moet uitstralen. “Als coureur moet je altijd geloven dat jij de beste bent”, klinkt het duidelijk bij de Up to Speed-podcast. “Je moet tegen jezelf zeggen: ik kan iedereen verslaan. Zo begon ik ook in mijn eerste jaar. Geef me de juiste auto en ik pak de titel, zo dacht ik.”

De Nederlander benadrukt wel dat fouten maken erbij hoort. “Je leert het meeste in een auto die nog niet voor het kampioenschap vecht. Dan doet het net iets minder pijn. Ik maakte ook domme fouten, maar dat hoort bij je ontwikkeling.”

Verstappen ziet ‘aardige gast’ naast zich

Hadjar kende vorig jaar ook zijn moeilijke momenten, maar volgens Verstappen is de basis goed. “Hij is eerlijk gezegd een geweldige kerel. Echt een fijne gast om mee te werken”, aldus de wereldkampioen, die in 2026 al aan zijn twaalfde seizoen begint.

De onderlinge dynamiek lijkt voorlopig gezond. “We moeten gewoon samen zorgen dat de auto zo snel mogelijk wordt. Ik sta niet meer in de garage om elk detail te volgen als hij rijdt. Ik bekijk het wat rustiger. Dat hoort bij ervaring.”

Toch is de boodschap helder: bij Red Bull telt enkel prestaties. Hadjar wordt de zesde teamgenoot van Verstappen sinds Ricciardo en de vierde in zestien maanden tijd, na onder meer Sergio Pérez en Liam Lawson. De Fransman weet dus wat hem te doen staat: geloven dat hij iedereen kan kloppen – zelfs de man in de andere garagebox.