<b> Opinie: </b> Hadjar zal er meteen moeten staan bij Red Bull naast Verstappen

Isack Hadjar is sinds dit gloednieuwe Formule 1-seizoen de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Na tal van slechte keuzes van de Oostenrijkse renstal, krijgt de Fransman de loodzware taak zich te handhaven naast het bewind van de viervoudig wereldkampioen. Hadjar zal er meteen moeten staan, wil hij niet in de voetsporen treden van zijn voorgangers. 

Al sinds het vertrek van Daniel Ricciardo richting Renault in 2019, worstelt Red Bull met de tweede rijder. Na Pierre Gasly, Alexander Albon, Liam Lawson en Yuki Tsunoda, heeft er bijna niemand zich echt kunnen manifesteren in de top van het F1-veld. Alleen Sergio Pérez won vier races en pakte de derde en tweede plaats in het rijdersklassement van 2022 en 2023, maar sneeuwde uiteindelijk ook onder en kon vertrekken. 

Hadjar een logische keuze 

Gezien de handelswijze van Red Bull - waarin jonge talenten bij het zusterteam Racing Bulls opgeleid worden voor het grote werk bij het topteam - en een uitstekend debuutjaar van Hadjar met onder andere een podiumplek in Zandvoort, is het een no-brainer om de Fransman naast Verstappen te stallen in 2026. Daarnaast liet Tsunoda in de kwalificatie en de race zien totaal niet in staat te zijn om ook maar een keer in de buurt te komen van een podiumplek. 

Met name het besturen van de auto was vaak een discussiepunt. Veel geluiden vanuit de paddock lieten doorschemeren dat de Red Bull, mede door een scherpe voor- en losse achterkant, moeilijk te besturen was. Verstappen zou de enige zijn op de grid die de 'zenuwachtige' bolide wel op snelheid kreeg. 

Eerste indruk wordt cruciaal

Aangezien het komende seizoen alle regels op de schop worden gegooid, zullen alle teams met een compleet nieuwe auto op de grid verschijnen. Het valt te zeggen dat dit goed nieuws is voor Hadjar, aangezien hij nu met een Red Bull 1.0-wagen zal rijden in plaats van een doorontwikkelde machine. Maar tegelijkertijd legt dit meer druk op de schouders van de jonge Fransman. Denkt teambaas en landgenoot Laurent Mekies hetzelfde? Het is voor de hand liggend. 

Komende week begint het nieuwe seizoen in Australië. Dan wordt écht duidelijk waar Red Bull - dat een goede indruk maakte met de nieuwe motor in Bahrein - zal staan. Hadjar, die door een crash in de formatieronde een dramatisch debuut kende in Melbourne, zal daar een goede eerste indruk moeten achterlaten. Aangezien Helmut Marko is vertrokken zal Red Bull misschien meer geduld hebben, maar de Fransman zal ongetwijfeld niet hetzelfde willen doormaken als zijn voorgangers. 

Nee. Hadjar moet zich vooral niet druk maken om Verstappen. Dat is nu eenmaal een andere categorie. Hij moet zich richten op de plek vlak achter Verstappen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
    Nee. Hadjar moet zich vooral niet druk maken om Verstappen. Dat is nu eenmaal een andere categorie. Hij moet zich richten op de plek vlak achter Verstappen.

    • f(1)orum

      Posts: 9.581

      Waarom moet Hadjar zich bezighouden met de PU van Max?

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 09:13
    • HermanInDeZon

      Posts: 672

      Nee Hadjar moet proberen Max te verslaan
      Als hij Max "een andere categorie" vindt heeft hij gewoon niet de juiste mentaliteit

      Anders zal hij voor eeuwig Max' slaafje blijven en zit RB met een probleem als Max er mee op houdt (wat geen jaren meer gaat duren)

      • + 2
      • 26 feb 2026 - 09:41
    • shakedown

      Posts: 1.698

      Het is simpelweg realiteit. Verstappen is een andere categorie dan Hadjar.

      We hoeven maar 30 seconden op internet rond te scrollen en we zien wat er gebeurd met mensen die in een waanwereld leven....

      • + 2
      • 26 feb 2026 - 10:46
    • snailer

      Posts: 31.986

      Die instelling, Verstappen willen verslaan zijn alle rijders fataal geworden. Allemaal mentaal gebroken.
      Hadjar moet zich volledig richten op hem zelf en de auto. Als hij dan eens de kans krijgt, moet hij die pakken.

      • + 1
      • 26 feb 2026 - 11:13
  • The Wolf

    Posts: 184

    Hadjar moet snel een stijgende lijn laten zien, en focus op maximale uit zichzelf halen. Het is ook weer niet zo dat 1 mispeer gelijk een groot drama is, als je als nieuwe/minder ervaren jongen bij zo'n team komt...
    Zie vorig jaar, na die wanprestatie bij de openingsrace was er niks aan de hand en reed hij een prima seizoen. Kan gebeuren. Het enige wat hij miss beter niet kon doen was zo hysterisch huilen ;)

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 09:18
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 902

    Hadjar moet het seizoen in ieder geval niet zo in tranen starten als vorig jaar. Het is belangrijk in deze fase om geen zwakheid te tonen, geen enkele . Hij zal er inderdaad direct moeten staan. Elke tegenslag zal de strijd moeilijker voor hem maken...

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 09:28
  • Maximo

    Posts: 9.818

    Al die jonge rookies die naast Max gefaald hebben hebben juist geprobeerd wat deze schrijver voorstelt wat Hadjar moet.

    Misschien is het beter om voor een ander groei traject te gaan, meer zoals Antonelli die vorig jaar kreeg bij Mercedes.

    • + 1
    • 26 feb 2026 - 10:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.585

    Ik zou zo een twee drie niet weten wie het beste rijders koppel heeft.
    Ik weet wel te vertellen wie het lelijkste rijders koppel heeft.

    Zou wat zijn zeg, stel je voor .... vriend wint de race, Max wordt tweede en Isack wordt derde.
    Het lelijkste podium ooit.

    Dat wordt dan weer 'n record voor Max...

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 11:26
    • snailer

      Posts: 31.986

      Antonelli kan Russell niet compenseren. Denk zo dat het ex equo is. Hoewel. Hadjar is wel extreem ugly. Duwt Russell naar p3 achter Hadjar en Stroll.

      Toch fijn voor je dat Russell ergens boven Verstappen wordt geplaatst.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 13:34

