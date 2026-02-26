Isack Hadjar is sinds dit gloednieuwe Formule 1-seizoen de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Na tal van slechte keuzes van de Oostenrijkse renstal, krijgt de Fransman de loodzware taak zich te handhaven naast het bewind van de viervoudig wereldkampioen. Hadjar zal er meteen moeten staan, wil hij niet in de voetsporen treden van zijn voorgangers.

Al sinds het vertrek van Daniel Ricciardo richting Renault in 2019, worstelt Red Bull met de tweede rijder. Na Pierre Gasly, Alexander Albon, Liam Lawson en Yuki Tsunoda, heeft er bijna niemand zich echt kunnen manifesteren in de top van het F1-veld. Alleen Sergio Pérez won vier races en pakte de derde en tweede plaats in het rijdersklassement van 2022 en 2023, maar sneeuwde uiteindelijk ook onder en kon vertrekken.

Hadjar een logische keuze

Gezien de handelswijze van Red Bull - waarin jonge talenten bij het zusterteam Racing Bulls opgeleid worden voor het grote werk bij het topteam - en een uitstekend debuutjaar van Hadjar met onder andere een podiumplek in Zandvoort, is het een no-brainer om de Fransman naast Verstappen te stallen in 2026. Daarnaast liet Tsunoda in de kwalificatie en de race zien totaal niet in staat te zijn om ook maar een keer in de buurt te komen van een podiumplek.

Met name het besturen van de auto was vaak een discussiepunt. Veel geluiden vanuit de paddock lieten doorschemeren dat de Red Bull, mede door een scherpe voor- en losse achterkant, moeilijk te besturen was. Verstappen zou de enige zijn op de grid die de 'zenuwachtige' bolide wel op snelheid kreeg.

Eerste indruk wordt cruciaal

Aangezien het komende seizoen alle regels op de schop worden gegooid, zullen alle teams met een compleet nieuwe auto op de grid verschijnen. Het valt te zeggen dat dit goed nieuws is voor Hadjar, aangezien hij nu met een Red Bull 1.0-wagen zal rijden in plaats van een doorontwikkelde machine. Maar tegelijkertijd legt dit meer druk op de schouders van de jonge Fransman. Denkt teambaas en landgenoot Laurent Mekies hetzelfde? Het is voor de hand liggend.

Komende week begint het nieuwe seizoen in Australië. Dan wordt écht duidelijk waar Red Bull - dat een goede indruk maakte met de nieuwe motor in Bahrein - zal staan. Hadjar, die door een crash in de formatieronde een dramatisch debuut kende in Melbourne, zal daar een goede eerste indruk moeten achterlaten. Aangezien Helmut Marko is vertrokken zal Red Bull misschien meer geduld hebben, maar de Fransman zal ongetwijfeld niet hetzelfde willen doormaken als zijn voorgangers.