Christian Horner heeft een opvallend inkijkje gegeven in zijn relatie met Toto Wolff. Nadat hij plots afscheid moest nemen bij Red Bull Racing, kreeg de Brit een verrassend bericht van zijn grootste rivaal in de Formule 1.

Jarenlang stonden Horner en Wolff lijnrecht tegenover elkaar in de paddock. De strijd tussen hun teams zorgde voor legendarische momenten en verhitte discussies, met als absoluut hoogtepunt het titelduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021. Toch blijkt achter de schermen ook wederzijds respect te bestaan.

Wolff verrast met eerlijk bericht

Volgens Horner was hij compleet verrast toen hij een bericht kreeg van de Mercedes-topman. “Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik moest verwachten”, gaf de Brit toe. “Maar hij stuurde me dat ik aan de ene kant een echte lastpak was geweest, terwijl hij tegelijk toegaf dat de sport een van zijn grootste hoofdrolspelers zou missen.”

Wolff verwees ook naar hun intense rivaliteit. “Hij vroeg zich af tegen wie hij nu nog moest vechten en noemde onze relatie een soort liefde om te haten. We hebben samen veertien van de laatste vijftien wereldtitels gepakt. Dat is geen slechte statistiek.”

Horner kan sneer niet laten

De reactie van Horner liet niet lang op zich wachten en was even eerlijk. “Ik heb er al die jaren enorm van genoten om tegen hem te strijden. Die rivaliteit, die spanning en die competitie maakten de sport alleen maar beter”, klonk het. “Niemand kwam ook maar in de buurt van wat wij samen hebben neergezet.”

Toch kon de Brit het niet laten om nog een kwinkslag te delen. “Ik wenste hem het allerbeste voor de toekomst. Maar ik heb er wel bij gezet dat hij dringend eens naar de kapper moet”, lachte Horner, die daarmee nog één keer de typische prikjes tussen de twee iconische teambazen onderstreepte.