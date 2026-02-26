In de afgelopen maanden zijn er wederom veel belangrijke namen vertrokken bij het team van Red Bull Racing. Vlak voor de start van de tweede testweek in Bahrein werd bekend dat ook Craig Skinner na een lang dienstverband was vertrokken bij Red Bull. Hij wordt nu in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin.

Het team van Red Bull Racing heeft in de laatste anderhalf jaar een flinke metamorfose ondergaan. Jarenlang zaten er dezelfde namen aan de pitmuur, en vormden de kopstukken van Red Bull een hecht team. Vlak na de beschuldigingen aan het adres van Christian Horner leken er scheurtjes te ontstaan, en er vertrokken dan ook veel namen.

In de afgelopen jaren vertrokken onder meer Rob Marshall, topontwerper Adrian Newey en Jonathan Wheatley. Daarnaast werd Horner afgelopen zomer ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies, en hij wist de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. In de afgelopen maanden vertrokken er echter nog steeds belangrijke namen bij Red Bull, maar het ging hier vooral om mensen uit het Horner-tijdperk.

Vorige week werd bekend dat ook hoofdontwerper Craig Skinner was vertrokken bij Red Bull. Skinner speelde achter de schermen een belangrijke rol bij Red Bull, en stond al vele jaren onder contract bij het team van Milton Keynes. De reden voor zijn vertrek was onduidelijk, en wat hij in de toekomst gaat doen bleef ook een groot mysterie.

Wie heeft er interesse?

Inmiddels lijkt het erop dat er al ten minste één team achter Skinner aanzit. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is Skinner nog zeker zes maanden met gardening leave. Daarna kan hij de definitieve stap zetten naar een ander team, en volgens de sportkrant heeft het team van Aston Martin interesse in zijn diensten.

Hereniging met Newey?

Dat Aston Martin achter hem aan zou zitten, is dan ook geen verrassing. Voormalig Red Bull-man Newey zwaait bij Aston Martin met de scepter, en hoopt ook daar een succesauto te leveren. De Brit kent Skinner dan ook goed, en een nieuwe samenwerking zou niet vreemd zijn. Skinner en Newey waren samen medeverantwoordelijk voor de succesbolides van Max Verstappen in de afgelopen jaren.