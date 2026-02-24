Max Verstappen heeft zich tijdens de testdagen in Bahrein lovend uitgelaten over zijn teamgenoot Isack Hadjar. Volgens de viervoudig wereldkampioen is de jonge Fransman niet alleen snel, maar ook prettig om mee samen te werken. Voor Red Bull Racing is dat een belangrijke factor in de voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen.

Hadjar staat pas aan het begin van zijn carrière in de koningsklasse en zit in zijn tweede jaar, terwijl Verstappen inmiddels al meer dan een decennium ervaring heeft. Die ervaring maakt de Nederlander een belangrijke schakel binnen het team, niet alleen voor de engineers en monteurs, maar ook voor zijn teamgenoot.

Verstappen prijst houding van Hadjar

Tijdens een gesprek met Up To Speed gaf Verstappen aan dat hij onder de indruk is van Hadjar. Volgens de Nederlander is de samenwerking met de jonge coureur erg positief en ziet hij duidelijk dat Hadjar zich wil ontwikkelen.

“Hij is echt een geweldige gast”, liet Verstappen optekenen. “Hij is heel vriendelijk en staat open voor alles. Als je pas in je tweede seizoen zit, denk je natuurlijk anders dan iemand die al twaalf jaar meedraait. Je bent dan veel meer bezig met leren en jezelf bewijzen, terwijl ik nu wat relaxter in zo’n test zit.”

De wereldkampioen benadrukte dat hij zijn ervaring graag deelt. Hij ziet het als zijn taak om mee te helpen aan de ontwikkeling van de auto én van het team, waarbij Hadjar volgens hem gretig gebruikmaakt van de feedback.

Andere mindset na jaren in de Formule 1

Verstappen gaf ook aan dat zijn eigen aanpak door de jaren heen veranderd is. Waar hij vroeger elk detail wilde volgen, kijkt hij nu met meer afstand naar het testproces.

“Je wordt vanzelf wat rustiger en kijkt meer naar het grotere plaatje”, klonk het. “Ik probeer stap voor stap samen te werken met iedereen in het team. Zelfs wanneer hij in de auto zit, hoef ik niet meer elk moment in de garage te staan om alles te analyseren.”

Volgens Verstappen draait uiteindelijk alles om één doel. “Het belangrijkste is dat we de auto zo snel mogelijk krijgen. Daar werken we samen aan, en dat is waar het om gaat.”