Verstappen lovend over nieuwe Red Bull-teamgenoot: "Hadjar is geweldig"

Verstappen lovend over nieuwe Red Bull-teamgenoot: "Hadjar is geweldig"

Max Verstappen heeft zich tijdens de testdagen in Bahrein lovend uitgelaten over zijn teamgenoot Isack Hadjar. Volgens de viervoudig wereldkampioen is de jonge Fransman niet alleen snel, maar ook prettig om mee samen te werken. Voor Red Bull Racing is dat een belangrijke factor in de voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen.

Hadjar staat pas aan het begin van zijn carrière in de koningsklasse en zit in zijn tweede jaar, terwijl Verstappen inmiddels al meer dan een decennium ervaring heeft. Die ervaring maakt de Nederlander een belangrijke schakel binnen het team, niet alleen voor de engineers en monteurs, maar ook voor zijn teamgenoot.

Verstappen prijst houding van Hadjar

Tijdens een gesprek met Up To Speed gaf Verstappen aan dat hij onder de indruk is van Hadjar. Volgens de Nederlander is de samenwerking met de jonge coureur erg positief en ziet hij duidelijk dat Hadjar zich wil ontwikkelen.

“Hij is echt een geweldige gast”, liet Verstappen optekenen. “Hij is heel vriendelijk en staat open voor alles. Als je pas in je tweede seizoen zit, denk je natuurlijk anders dan iemand die al twaalf jaar meedraait. Je bent dan veel meer bezig met leren en jezelf bewijzen, terwijl ik nu wat relaxter in zo’n test zit.”

De wereldkampioen benadrukte dat hij zijn ervaring graag deelt. Hij ziet het als zijn taak om mee te helpen aan de ontwikkeling van de auto én van het team, waarbij Hadjar volgens hem gretig gebruikmaakt van de feedback.

Andere mindset na jaren in de Formule 1

Verstappen gaf ook aan dat zijn eigen aanpak door de jaren heen veranderd is. Waar hij vroeger elk detail wilde volgen, kijkt hij nu met meer afstand naar het testproces.

“Je wordt vanzelf wat rustiger en kijkt meer naar het grotere plaatje”, klonk het. “Ik probeer stap voor stap samen te werken met iedereen in het team. Zelfs wanneer hij in de auto zit, hoef ik niet meer elk moment in de garage te staan om alles te analyseren.”

Volgens Verstappen draait uiteindelijk alles om één doel. “Het belangrijkste is dat we de auto zo snel mogelijk krijgen. Daar werken we samen aan, en dat is waar het om gaat.”

snailer

Posts: 31.956

Ricciardo had wat mij betreft als ervaren rijder Verstappen op moeten vreten dat eerste jaar. Maar het tegendeel was waar. Soms wat sneller in een odd race. Meestal was direct Verstappen in de races gelijkwaardig of sneller. In kwalificatie was de edge ook niet 100% voor Ricciardo. Staat me zelfs... [Lees verder]

  • 1
  • 24 feb 2026 - 09:13
Reacties (8)

  • Rimmer

    Posts: 13.167

    Naar verluidt komt Hadjar een seconde uit per rondje tekort op Max. Dat gat zal nog wel wat kleiner worden maar de opmerkingen van Hadjar dat hij later in het seizoen Max misschien kan verslaan kunnen alvast de geschiedenisboeken in als wensdromen van de zoveelste coureur naast Max.

    Wie is in al die jaren de beste teamgenoot die Max gehad heeft?
    Ik denk toch Daniel in zijn prime. Daarna Albon en dan Gasly. Vervolgens Tsunoda, Hadjar en Lawson.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 08:03
    • The Wolf

      Posts: 146

      cijfermatig Ricciardo de beste teammaat gevolgd door Sainz. Checo op 3. Wel wat kanttekeningen, Ricciardo zat in z'n prime toen Max naar het team kwam, Max was lerende. Albon en Gasly waren als teammaat ronduit matig. Al had Gasly de nodige issues en nauwelijks de tijd gekregen. Albon daarentegen lang de tijd ondanks het uitblijven van een stijgende lijn in performance.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 08:17
    • Rimmer

      Posts: 13.167

      Ja ik vergat Checo en Sainz ook nog!
      Man wat heeft die gozer veel teamgenoten gehad.
      Dan zeg ik: Daniel, Checo, Carlos, Alex, Pierre, Tsunoda, Hadjar, Liam.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 09:01
    • snailer

      Posts: 31.955

      Ricciardo had wat mij betreft als ervaren rijder Verstappen op moeten vreten dat eerste jaar. Maar het tegendeel was waar. Soms wat sneller in een odd race. Meestal was direct Verstappen in de races gelijkwaardig of sneller. In kwalificatie was de edge ook niet 100% voor Ricciardo. Staat me zelfs bij dat de battle redelijk gelijkwaardig was. En dat iemand in zijn prime tegen een ventje dat zonder een kilometer gereden te hebben naast hem instapte.
      De 2 jaar erna was eigenlijk niet te vergelijken. Eerst had Verstappen constant pech het jaatste jaar had Ricciardo dat. Ricciardo was een subtopper, waarvan zijn naam vooral was gevestigd omdat hij Vettel versloeg in een auto die Vettel nooit heeft gelegen. Kon niet zo hard rijden in een hybride auto.

      Ik vond gewoon Sainz zijn beste tegenstander. Hoewel ook daar context is. Sainz 3 jaar ouder en enorm veel meer ervaring (voor een rookie) in open wheel races. Hij leek een klein tandje beter in kwalificatie, maar daar komt de context naar voren. 4 keer zo veel starts en kwalificaties is gewoon een stuk ervaring. In de races was al snel Verstappen de betere. Waar Sainz dat jaar nog wel beter was dan Verstappen: De starts. Daar kwam de ervaring direct naar voren.
      Sainz heeft voor mij bij vooral Ferrari getoond dat hij terecht de beste teamgenoot van Verstappen was. Leclerc had bijvoorbeeld het laatste jaar samen bij Ferrari best moeite met hem. 2 maal pech aan het eind deed het gat in punten te groot lijken.

      Sainz dus. Ricciardo was voor mij meer niveau Perez. Top middenveld.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 09:13
    • Regenrace

      Posts: 2.334

      Dat kun je gewoon uitrekenen hoor (wat ikzelf doe als ik het naadje van de kous wil weten).
      Maar het lijkt me duidelijk dat je vraag onzinnig is als je hem niet beter formuleert. Bv hoe kun je een coureur vergelijken die maar 2 gp's zijn teamgenoot was.
      En ja, in het geval van Ricciardo is nattevingerwerk goed genoeg.
      Maar wil je Gasly en Albon in volgorde zetten, dan heb echt wel data en rekenwerk nodig.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 10:00
  • snailer

    Posts: 31.955

    Dit vind hij van al zijn teamgenoten. Komt dat hij naast de baan met iedereen kan opschieten.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 08:16
    • The Wolf

      Posts: 146

      Precies, dit zijn saaie berichten. Ik zou het wel verfrissend vinden als hij z'n nieuwe teamgenoot genadeloos afkraakt, gewoon omdat het kan....

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 08:21
  • Pietje Bell

    Posts: 33.318

    maxverstappen1

    Good fun and full push at the Nordschleife 👌

    Final chapter of my new docu now streaming on Viaplay!

    www.instagram.com/p/DVIiJuzCG0H/

    Het derde en laatste deel van de docu is nu te zien bij Viaplay.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 09:38

