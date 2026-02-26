user icon
Domenicali hint op comeback van populaire Grand Prix

De Formule 1-kalender zal in de komende jaren flink gaan veranderen. Klassieke circuits zullen van de kalender verdwijnen, terwijl geïnteresseerde partijen op de deur blijven kloppen. Formule 1-CEO Stefano Domenicali geeft aan dat één nieuwe Grand Prix bijna rond is, en hij maakt direct korte metten met kritiek van fans én coureurs.

De groeiende populariteit van de Formule 1 heeft ervoor gezorgd dat ook de interesse voor het organiseren van een Grand Prix is toegenomen. In de afgelopen maanden toonden onder meer Zuid-Afrika, Rwanda, Marokko, Zuid-Korea, Thailand en Turkije interesse in het organiseren van een Grand Prix. Sommige plannen waren louter gebaseerd op luchtkastelen, terwijl andere plannen zeer serieus bleken te zijn.

Dit jaar zijn er ook weer een aantal zaken veranderd. Zo is het iconische circuit van Imola van de kalender gevallen, en verhuist de Spaanse Grand Prix naar een nieuw circuit in Madrid. Na dit jaar zal ook de Dutch Grand Prix op Zandvoort van de kalender verdwijnen. De thuisrace van Max Verstappen is nog altijd enorm populair, maar de organisatie vindt de financiële toekomst te onzeker. Ze hebben daarom besloten om er na dit jaar mee te stoppen. Ter vervanging heeft het circuit van Portimão in Portugal een plekje op de F1-kalender gekregen.

Komt er een nieuwe race bij?

De kans is groot dat er binnenkort nog een race wordt aangekondigd, zo laat Formule 1-CEO Stefano Domenicali doorschemeren. De Italiaan sprak zich in Bahrein uit tegenover de internationale media: "Laten we zeggen dat Turkije nog niet voor honderd procent rond is. Laat ik het zo zeggen: houd alles in de gaten omtrent Turkije."

Geen boodschap aan kritiek

In Turkije zal er dan worden gereden op het circuit van Istanbul Park. Dit gaat tegen de komst van veel nieuwe stratencircuits in, al vindt Domenicali de kritiek daarop onterecht: "Dit is ook het antwoord op al die mensen die zeggen dat er te veel races op stratencircuits zijn. Ik bedoel, de nieuwe circuits die komen zijn circuits, geen stratenraces. Dus nogmaals, we moeten altijd opletten met de reacties."

"Dit zijn circuits met een geschiedenis, met een mooie race-achtergrond, als ik dat mag zeggen. En daarom zeg ik dit: houd Turkije in de gaten. Portugal komt er dus sowieso. Madrid is ook een semi-permanent circuit dat dit jaar af is."

Dale U

Posts: 1.833

Nu Maleisië nog, heeft ook Jos mooie herinneringen aan.

  • 4
  • 26 feb 2026 - 11:07
  • Regenrace

    Posts: 2.353

    Dit is er weer een in de categorie Werp ze een kluif toe en benoem vooral niet hoezeer het aantal stratencircuits uit de hand is gelopen. De F1 kalender kent er inmiddels 9.
    Dwz 5 stratencircuits (Monaco, Baku, Singapore, Las Vegas en Jeddah) en 4 semi-stratencircuits (Montréal, Miami, Melbourne, Madrid).

    • + 1
    • 26 feb 2026 - 11:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.584

      De parasiet van de F1 Stefano Domenicali heeft die stratencircuits nodig om zich te bevredigen.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 11:47
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.148

      Jeddah gaat uiteindelijk weg voor een normaal circuit maar inderdaad het is erg uit de hand gelopen.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 13:10

