Max Verstappen is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen reist vandaag dan ook af naar Engeland, waar hij zich op de Red Bull-fabriek gaat voorbereiden op de aanstaande Grand Prix van Australië en mogelijk ook de race in China.

Verstappen heeft in de afgelopen weken de kans gehad om kennis te maken met zijn nieuwe auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein reed hij de nodige meters met de nieuwe RB22, die wordt aangedreven door een krachtbron van Red Bull en Ford. Ze oogden snel en competitief, al was Verstappen zelf wel kritisch op de nieuwe regels.

Verstappen is op zijn zachtst gezegd geen fan van het nieuwe regelpakket, en hij stelde dat dit anti-racen is. Hij wees hiermee vooral naar het feit dat de coureurs nu veel meer moeten letten op hun energieniveau's en beter met de batterij om moeten gaan. Dit kan ervoor zorgen dat ze op rechte stukken eerder van hun gas moeten gaan. Verstappen stelde overigens wel dat hij voor het beste resultaat wil gaan, en het harde werk van zijn team wil belonen.

Voorbereiden op het seizoen

Vandaag zal hij de dag doorbrengen met zijn team, zo is de verwachting. Verstappen vliegt vanochtend van het vliegveld van Nice, dat vlakbij zijn woonplaats Monaco ligt, naar Cranfield in het Verenigd Koninkrijk. Het vliegveld van Cranfield ligt praktisch naast Milton Keynes, waar de fabriek van Red Bull is gevestigd. Verstappen vliegt regelmatig naar dit vliegveld als hij zich moet melden op de Red Bull-fabriek.

Wat Verstappen vandaag precies gaat doen op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, wordt niet officieel gecommuniceerd. De kans is groot dat hij zich met zijn team zal voorbereiden op de eerste Grand Prix van het jaar, die over anderhalve week wordt verreden in het Australische Melbourne. Mogelijk wordt er ook alvast gekeken naar de Chinese Grand Prix, die één week later wordt verreden.

Wat gaat Verstappen doen op de Red Bull-fabriek?

Tijdens zo'n voorbereiding op een raceweekend neemt Verstappen meestal plaats in de simulator, vandaag kan dan ook worden beschouwd als een soort simulatordag. Verstappen brengt vrijwel de hele dag door op de fabriek in Milton Keynes, want het is de verwachting dat hij pas vanavond terugvliegt naar Nice. Verstappens privéjet vliegt vanochtend door naar het vliegveld van Londen Luton, vanaf waar hij daarna weer terug naar huis zal vliegen.

Voorbereidingen in volle gang

Verstappen reist volgende week af naar Australië voor de seizoensopener. Het is direct de verste vlucht van het jaar voor het Formule 1-personeel, en de voorbereidingen op de race zijn al in volle gang. De tribunes en vangrails staan al op hun plek in Albert Park, en op beelden was te zien dat de vracht van de teams inmiddels is gearriveerd.