Verstappen vandaag naar Red Bull-fabriek voor belangrijk simulatorwerk

Max Verstappen is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen reist vandaag dan ook af naar Engeland, waar hij zich op de Red Bull-fabriek gaat voorbereiden op de aanstaande Grand Prix van Australië en mogelijk ook de race in China.

Verstappen heeft in de afgelopen weken de kans gehad om kennis te maken met zijn nieuwe auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein reed hij de nodige meters met de nieuwe RB22, die wordt aangedreven door een krachtbron van Red Bull en Ford. Ze oogden snel en competitief, al was Verstappen zelf wel kritisch op de nieuwe regels.

Verstappen is op zijn zachtst gezegd geen fan van het nieuwe regelpakket, en hij stelde dat dit anti-racen is. Hij wees hiermee vooral naar het feit dat de coureurs nu veel meer moeten letten op hun energieniveau's en beter met de batterij om moeten gaan. Dit kan ervoor zorgen dat ze op rechte stukken eerder van hun gas moeten gaan. Verstappen stelde overigens wel dat hij voor het beste resultaat wil gaan, en het harde werk van zijn team wil belonen.

Voorbereiden op het seizoen

Vandaag zal hij de dag doorbrengen met zijn team, zo is de verwachting. Verstappen vliegt vanochtend van het vliegveld van Nice, dat vlakbij zijn woonplaats Monaco ligt, naar Cranfield in het Verenigd Koninkrijk. Het vliegveld van Cranfield ligt praktisch naast Milton Keynes, waar de fabriek van Red Bull is gevestigd. Verstappen vliegt regelmatig naar dit vliegveld als hij zich moet melden op de Red Bull-fabriek.

Wat Verstappen vandaag precies gaat doen op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, wordt niet officieel gecommuniceerd. De kans is groot dat hij zich met zijn team zal voorbereiden op de eerste Grand Prix van het jaar, die over anderhalve week wordt verreden in het Australische Melbourne. Mogelijk wordt er ook alvast gekeken naar de Chinese Grand Prix, die één week later wordt verreden.

Wat gaat Verstappen doen op de Red Bull-fabriek?

Tijdens zo'n voorbereiding op een raceweekend neemt Verstappen meestal plaats in de simulator, vandaag kan dan ook worden beschouwd als een soort simulatordag. Verstappen brengt vrijwel de hele dag door op de fabriek in Milton Keynes, want het is de verwachting dat hij pas vanavond terugvliegt naar Nice. Verstappens privéjet vliegt vanochtend door naar het vliegveld van Londen Luton, vanaf waar hij daarna weer terug naar huis zal vliegen.

Voorbereidingen in volle gang

Verstappen reist volgende week af naar Australië voor de seizoensopener. Het is direct de verste vlucht van het jaar voor het Formule 1-personeel, en de voorbereidingen op de race zijn al in volle gang. De tribunes en vangrails staan al op hun plek in Albert Park, en op beelden was te zien dat de vracht van de teams inmiddels is gearriveerd.

Pff wat een woke gedoe van regenrace. Ik had precies hetzelfde gedaan als Verstappen. Ik ga niet als een 4 voudig wereldkampioen op ene lijnvlucht zitten.

    Dat was te verwachten aangezien hij dat ieder jaar nog heeft gedaan voordat hij naar
    Australië afreisde/de eerste GP van start ging.
    Normaal gesproken als zijn jet doorvliegt naar Luton is dat om Kelly af te zetten
    zodat ze in Londen kan winkelen.
    Ze schijnt echter nadat ze een paar weken geleden heel ziek was en daarnaast een
    oor- en ooginfectie had tijdens de Paris Fashion Week nu een maag virus te hebben
    opgelopen waardoor ze de Milan Fashion Week af heeft moeten zeggen.
    Het kan ook een smoesje zijn, omdat ze geen vrijkaartjes/uitnodiging voor de shows
    heeft gekregen. Die krijg je alleen als je jaarlijks voor een kapitaal bij een modemerk
    hebt besteed.
    Gisteren werd Lily alweer 10 maanden en heeft ze P eindelijk weer eens gepost die
    inmiddels al 6,5 jaar is en haar baby tijd mist. Mooi voor haar dat haar moeder
    in haar vakantie iig de 2e week thuis is om leuke dingen met haar te doen.
    Naast haar story's heeft ze gisteravond een reel met een 15-tal foto's van het
    verjaardagsfeestje van haar vriendin Rita in Florence gepost van twee weken geleden.

    Dit WAG account heeft Kelly's story gepost:

    www.instagram.com/p/DVMvZMciM0z/

      Wat een Yvonne Coldeweijer gelul - get a life.
      Daar zet ik even mijn mening tegenover: iedere keer als ik een foto van belachelijke vliegtuig zie, neemt mijn sympathie voor Verstappen af.

      Dat is snel!! Max zonder teamkleding met Mekies op het podium vanmorgen:

      x.com/formuLau16/status/2026969916130165147

      @Regenrace wat is er belachelijk aan om een privéjet te hebben ? Als je zoveel geld hebt als Max, dan is tijd het beste dat je kan kopen.

      Pff wat een woke gedoe van regenrace. Ik had precies hetzelfde gedaan als Verstappen. Ik ga niet als een 4 voudig wereldkampioen op ene lijnvlucht zitten.

      Pietje @ Jij als touroperator en lid van de pilotenclub en waarschijnlijk ook piloot bent heb ik een vraagje. Hoe komt Max in Melbourne, ja ik weet met de plane. Met zijn eigen vliegtuig?dan denk ik met verschillende stops . Of een chartervlucht?

      @Knalpijp, vorig jaar is Max op 10 maart met zijn nieuwe jet voor het eerst naar Australië gevlogen. Daarvoor gewoon met zijn oude jet met 2 tussenstops.
      Vorig jaar maar één tussenstop op Sri Lanka Airforce Base en van daaruit naar Melbourne.

      Vertrokken om 11:48u uit Nice. Hier de tussenstop en aankomst met tijden.

      i.imgur.com/Sr7mKbn.png

      i.imgur.com/dmZnSj2.png

      Hier kun je zelf in- en uitzoomen en andere data kiezen:

      globe.adsbexchange.com/?icao=4867e6&;lat=19.372&lon=36.657&zoom=3.7&showTrace=2025-03-10

      Die laatste link wordt maar gedeeltelijk weergegeven (=van vandaag).
      Even zelf helemaal kopiëren en gebruiken.

    Belachelijk zou ik het het vliegtuig niet noemen, als hij het kan betalen moet hij het weten.
    Noem mij ouderwets maar ik vindt het mooiste kleur voor een vliegtuig nog altijd wit en niet het kleur die hij nu heeft. Het is moeilijk te zien op foto maar het heeft wel een sterke gelijkenis aan het mat blauw die RBR in het verleden op zijn auto spoot.

