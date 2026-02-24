user icon
Steun voor Verstappen: Ook Ecclestone kraakt nieuwe F1-regels

Steun voor Verstappen: Ook Ecclestone kraakt nieuwe F1-regels

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen, en de eerste voortekenen waren niet positief. Tijdens de testweken liet Max Verstappen al doorschemeren dat hij geen fan is van de regels, en hij kreeg veel steun. Ook voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone denkt namelijk dat de nieuwe regels niet in het voordeel van Verstappen werken.

Verstappen maakte er tijdens de eerste testweek in Bahrein geen geheim van: hij vindt de nieuwe Formule 1-regels niets. De Nederlander haalde keihard uit en stelde dat het meer een soort Formule E op steroïden begon te worden. Daarnaast stelde Verstappen dat dit niets met racen te maken heeft, en hij begon zelfs hardop te twijfelen aan zijn toekomst in de sport.

Die twijfel zorgde ook voor onrust bij de fans, want wat zou dit betekenen voor de toekomst? Eén week later nuanceerde Verstappen zijn woorden, en gaf hij aan dat een vertrek voorlopig nog niet aan de orde was. Hij beschikt nog over een contract bij Red Bull Racing dat loopt tot en met 2028, en zijn fans waren hiermee weer gerustgesteld.

Wat is de mening van Ecclestone?

Wat Verstappen niet terugnam, was zijn kritiek op de sport zelf. Die kritiek is goed te begrijpen, zo stelt voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone in gesprek met het Duitse Sport.de: "Er zal wat verwarring zijn aan het begin van het seizoen, want iedereen moet de Formule 1 opnieuw leren kennen. En die nieuwe regels werken zeker niet in het voordeel van Max Verstappen en zijn manier van racen in de Formule 1."

Volgens Ecclestone zijn deze regels niet bepaald goed voor de Formule 1. De 95-jarige Brit is zeer kritisch: "Het draait nu minder om racen. Maar zo ontwikkelen deze dingen zich nu eenmaal. Er zijn meer regels, maar dingen waar de coureurs aan moeten denken, ze mogen dit niet doen, dat niet doen..."

Gaat de aandacht afnemen?

Ecclestone stelt dat dit er op termijn ook voor kan zorgen dat de populariteit van de Formule 1 flink gaat afnemen: "De Formule 1 gaat op deze manier meer de strijd aan met de Formule E. Misschien vinden de fans dat leuk, maar ik denk eigenlijk van niet. Het gevaar is hier dat we de fans gaan verliezen, en ik hoop eigenlijk dat dat niet het geval is."

