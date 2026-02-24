Een halfjaar na zijn ontslag bij Red Bull Racing, is Christian Horner ingegaan op zijn vertrek. De Engelsman die plotseling de Oostenrijkse renstal na twintig jaar trouwe dienst moest verlaten, heeft in de serie 'Drive to Survive' enkele details losgelaten. Nog steeds wringt het bij Horner dat hij bij Red Bull is vetrokken.

Na de Grand Prix van Engeland op het circuit van Silverstone afgelopen jaar, was de maat vol voor Red Bull. De drankjesfabrikant stuurde per direct Horner weg bij het Formule 1-team uit Milton Keynes en schoof Laurent Mekies door. Nadien slaagden zij erin om Max Verstappen en winnende auto te leveren en vocht hij tot de laatste race met Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel. Slechts twee punten kwam de Nederlander tekort.

Horner gaat in op Red Bull-ontslag

Horner - die de afgelopen jaren een prominente rol speelde in Drive to Survive - komt ook in het nieuwe seizoen meerdere malen voor. Daar schemerde hij zijn teleurstelling door na het ontslag bij Red Bull. "Ik voel een echt gevoel van verlies en pijn", zo klonk het.

"Het was allemaal nogal plotseling. Ik kreeg niet echt de kans om een goed afscheid te nemen. Ik had nooit gedacht dat ik in deze positie zou zijn. Natuurlijk is je onmiddellijke reactie als je zo'n shit-sandwich bezorgd wordt om 'fuck them' te zeggen. Ik had iets van me afgenomen dat niet mijn keuze was, wat erg kostbaar voor me was", voegde hij daaraan toe.

Speelde Verstappen een rol?

Het is geen geheim dat de Verstappens in de hele machtsstrijd binnen de Red Bull-organisatie niet achter Horner stonden. Vader Jos Verstappen sprak zich meerdere malen publiek uit tegen het bewind van de Engelsman. Gevraagd naar of de Nederlander een rol speelde bij zijn ontslag, vertelde Horner het volgende: "Zijn vader is nooit mijn grootste fan geweest. Hij is uitgesproken over mij. Maar ik geloof niet dat de Verstappens op enige wijze verantwoordelijk waren. Ik denk dat dit een beslissing was van Oliver Mintzlaff met Helmut Marko met advies vanaf de zijlijn".

"Ik denk dat uiteindelijk dingen zijn veranderd binnen het bedrijf, binnen de groep. De oprichter stierf, en na de dood van Dietrich Mateschitz werd ik waarschijnlijk geacht misschien te veel controle te hebben", zo sloot hij uiteindelijk af.

Of Horner daadwerkelijk de Formule 1 al vaarwel heeft gezegd, is nog maar de vraag. Nog altijd klinken de geluiden vanuit de paddock dat hij mogelijk een rol gaat krijgen bij Alpine.