Max Verstappen is niet de enige actieve coureur in zijn familie. Zijn vader Jos Verstappen houdt zich sinds een aantal jaren bezig met het rijden van rally's in vooral België, en dat levert hem veel complimenten op. Verstappen lacht dat hij moet pushen om zijn vader bij te houden.

Max Verstappen is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de succesvolste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1. Hij veroverde vier wereldtitels, verbrak een vrachtlading aan records en geldt ook dit jaar weer als één van de favorieten voor de wereldtitel. Verstappen en zijn team Red Bull zagen er niet slecht uit tijdens de testweken, en over twee weken gaan ze in Australië jagen op het eerste succes.

Verstappens vader Jos was jarenlang actief in de koningsklasse. Vandaag de dag is hij echter actief in het rallyrijden, en daar is hij zeker niet onsuccesvol. Verstappen senior boekte in de afgelopen jaren veel succes in Belgische rally's, en dat kan op respect van zijn zoon rekenen.

Indrukwekkende optredens

Max Verstappen kan genieten van de rally-avonturen van zijn vader, zo lacht hij in de podcast Up to Speed: "Het is onwijs gaaf. Wat ik echt heel erg indrukwekkend vind, is dat hij nu bijna 54 jaar oud is en racet tegen coureurs die eind twintig, begin dertig zijn. En in sommige kampioenschappen verslaat hij ze nog ook!"

Red Bull-coureur Verstappen stelt dat dit niet zo makkelijk is als sommige mensen denken: "In rally's spelen de notes een grote rol, maar uiteindelijk gaf je, als je een bepaalde rally een paar keer hebt gereden, toch op geheugen en instinct rijden. Als je het een paar jaar doet, word je er vanzelf goed in. Hij is er heel goed in, houdt ervan en is moeilijk te verslaan."

Is Jos wel te verslaan?

Vader en zoon Verstappen nemen het ook wel eens tegen elkaar op, en dan is het best lastig, zo lacht de viervoudig wereldkampioen: "Als we samen ergens op een vliegveld een stukje afhuren, ze daar een parcours uitzetten en we dan samen rijden, dan moet ik echt volle bak pushen om hem over een ronde te verslaan! Dat vind ik leuk om te doen, maar het gaat dan wel om een opgezet parcours."