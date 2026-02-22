De nieuwe reglementen in de Formule 1 blijven voor discussie zorgen, ook onder oud-coureurs. David Coulthard denkt dat vooral instinctieve rijders zoals Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Max Verstappen het moeilijk kunnen krijgen met de ingrijpende veranderingen.

De nieuwe generatie wagens legt meer nadruk op energiebeheer en complexe systemen. Dat zorgt ervoor dat coureurs minder puur op gevoel kunnen rijden, iets wat volgens Coulthard een belangrijk verschil zal maken.

Coulthard ziet probleem voor instinctieve coureurs

Volgens David Coulthard ligt de uitdaging vooral in het managen van de technologie. “Daar zit volgens mij het grootste probleem voor hen. Als rijder wil je op instinct rijden en constant het maximum uit de auto halen, maar nu moet je bijna mechanisch denken en voortdurend aanpassingen doen”, zo klonk het in de podcast Up to Speed, waar Max Verstappen ook bij aanwezig was.

De Schot vreest dat dit de pure racer minder beloont. “Het voelt minder natuurlijk. Het gaat niet meer alleen om snelheid en gevoel, maar om het beheren van systemen. Zij willen gewoon voluit racen van start tot finish, zonder voortdurend met knoppen en energie bezig te zijn.”

Kansen voor nieuwe dominante teams

Toch benadrukt ook Naomi Schiff dat grote reglementswijzigingen altijd nieuwe kansen creëren. “Er is nu veel kritiek, maar dat gebeurt elke keer wanneer de regels veranderen. Het biedt ook enorme opportuniteiten voor teams en coureurs die het snelst aanpassen.”

Ze verwijst naar eerdere revoluties in de sport. “In 2009 verraste Brawn iedereen, in 2014 begon de dominantie van Mercedes en in 2022 had Red Bull het grondeffect het best begrepen. De vraag is nu simpel: wie zal deze nieuwe cyclus domineren?”.

Verstappen geen fan van nieuwe auto's

Verstappen kende twee goede testweken in Bahrein, maar uitte eveneens zijn onvrede over de nieuwe F1-bolides. Volgens de Nederlander lijken de nieuwe auto's meer op Formule E op steroïden en was het weinig aan om in te rijden, waarna hij op veel steun van de andere rijders kon rekenen.