user icon
icon

Coulthard ziet het somber in voor Verstappen, Hamilton én Alonso

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Coulthard ziet het somber in voor Verstappen, Hamilton én Alonso

De nieuwe reglementen in de Formule 1 blijven voor discussie zorgen, ook onder oud-coureurs. David Coulthard denkt dat vooral instinctieve rijders zoals Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Max Verstappen het moeilijk kunnen krijgen met de ingrijpende veranderingen.

De nieuwe generatie wagens legt meer nadruk op energiebeheer en complexe systemen. Dat zorgt ervoor dat coureurs minder puur op gevoel kunnen rijden, iets wat volgens Coulthard een belangrijk verschil zal maken.

Meer over Max Verstappen FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Coulthard ziet probleem voor instinctieve coureurs

Volgens David Coulthard ligt de uitdaging vooral in het managen van de technologie. “Daar zit volgens mij het grootste probleem voor hen. Als rijder wil je op instinct rijden en constant het maximum uit de auto halen, maar nu moet je bijna mechanisch denken en voortdurend aanpassingen doen”, zo klonk het in de podcast Up to Speed, waar Max Verstappen ook bij aanwezig was.

De Schot vreest dat dit de pure racer minder beloont. “Het voelt minder natuurlijk. Het gaat niet meer alleen om snelheid en gevoel, maar om het beheren van systemen. Zij willen gewoon voluit racen van start tot finish, zonder voortdurend met knoppen en energie bezig te zijn.”

Kansen voor nieuwe dominante teams

Toch benadrukt ook Naomi Schiff dat grote reglementswijzigingen altijd nieuwe kansen creëren. “Er is nu veel kritiek, maar dat gebeurt elke keer wanneer de regels veranderen. Het biedt ook enorme opportuniteiten voor teams en coureurs die het snelst aanpassen.”

Ze verwijst naar eerdere revoluties in de sport. “In 2009 verraste Brawn iedereen, in 2014 begon de dominantie van Mercedes en in 2022 had Red Bull het grondeffect het best begrepen. De vraag is nu simpel: wie zal deze nieuwe cyclus domineren?”.

Verstappen geen fan van nieuwe auto's

Verstappen kende twee goede testweken in Bahrein, maar uitte eveneens zijn onvrede over de nieuwe F1-bolides. Volgens de Nederlander lijken de nieuwe auto's meer op Formule E op steroïden en was het weinig aan om in te rijden, waarna hij op veel steun van de andere rijders kon rekenen. 

WickieDeViking

Posts: 447

Of de horde wel of niet achter je aan komt, heeft niet zoveel te maken met dat het Max fans zijn, maar gewoon de feitelijke onjuistheid wat je beweert.

Als iemand bewezen heeft om over intelligentie te beschikken is het Max wel. Lewis en Alonso hebben dat ook.

En ja ik weet dat je her en der be... [Lees verder]

  • 20
  • 22 feb 2026 - 15:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Fernando Alonso Lewis Hamilton David Coulthard Ferrari Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (17)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.535

    Ik denk dat David eens 'n keer gelijk heeft.
    Lewis en Fernando zijn te oud en Max...nou ja, hoe moet ik het zeggen zonder dat de horde achter me aan komt....nou ja, Max is niet de slimste zogezegd.....dus.

    Max is 'n echte vent.....en die kunnen in de regel maar twee dingen tegelijk....volgens de mensen met 'n platte plasser.

    • + 9
    • 22 feb 2026 - 15:46
    • WickieDeViking

      Posts: 447

      Of de horde wel of niet achter je aan komt, heeft niet zoveel te maken met dat het Max fans zijn, maar gewoon de feitelijke onjuistheid wat je beweert.

      Als iemand bewezen heeft om over intelligentie te beschikken is het Max wel. Lewis en Alonso hebben dat ook.

      En ja ik weet dat je her en der bewust trolt, maar soms meen je het volgens mij ook echt en dan kom je met dit soort beweringen vooral zelf niet slim over.

      • + 20
      • 22 feb 2026 - 15:54
    • Snork

      Posts: 22.384

      “Max is niet de slimste zogezegd”

      Die moet je even uitleggen Ouw. Waar baseer je dat op?

      • + 13
      • 22 feb 2026 - 16:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.535

      Ouw-trol noemen ze me hier ook weleens.

      • + 4
      • 22 feb 2026 - 16:53
    • snailer

      Posts: 31.924

      Dit soort berichten komen me de keel wel uit. Uiteraard is duidelijk dat het een grap was.

      Echter is het ook wel eens een keer klaar.
      Ouw heeft het over een horde. Hij is er ook zelf onderdeel van. Van een andere horde dan. Die van de grootste en meest stinkende trollen.

      • + 9
      • 22 feb 2026 - 18:18
    • schwantz34

      Posts: 41.820

      Ik twijfel er geen seconde aan dat Max je enorme ongelijk gaat aantonen Ouw-Max hater!

      • + 4
      • 22 feb 2026 - 18:39
    • Politik

      Posts: 9.742

      @snailer is weer eens mensen aan het beledigen.
      Of mensen nu een grapje maken, of ze hebben een andere mening,maakt niet uit.
      We gaan gewoon schelden.
      Heel kansloos.

      • + 4
      • 22 feb 2026 - 18:57
    • Robin

      Posts: 3.054

      Het valt niet te ontkennen dat ouw hier trolt maar nagenoeg iedereen weet dat hij het niet meent en de meeste trollen schrijven het serieus en gemeend op.
      Dus ik snap echt niet dat mensen op deze berichtjes beledigd gaan reageren….

      • + 2
      • 22 feb 2026 - 18:59
    • da_bartman

      Posts: 6.430

      Ik denk vooral dat mensen, die denken dat het nogsteeds lollig is om dag in dag uit precies dezelfde grap te maken, niet over bijster veel intelligentie beschikken. Alvast voor Politik : Wie de schoen past, trekke hem aan

      • + 4
      • 22 feb 2026 - 19:12
    • WickieDeViking

      Posts: 447

      Politik, je zei laatst nog tegen mij dat je het niet nodig vond om mensen op hun gedrag aan te spreken toen ik erom vroeg, maar zie hier, je doet het toch. :)

      Het is ook jammer dat je uitgerekend snailer nu aanspreekt ten opzichte van Ouw, terwijl juist Ouw vaak genoeg dat soort taal gebruikt in zijn reacties.

      Vind ik zeer selectief van je en onjuist.

      • + 7
      • 22 feb 2026 - 19:24
    • Politik

      Posts: 9.742

      @Wickie,ik zat te wachten, totdat jij snailer aan zou spreken op polariserend gedrag.
      Want daar ben jij altijd erg druk mee.

      Als ik de spot drijf met een aantal mede forumisten, omdat hun aanname onjuist blijkt, polariseer ik volgens jou.
      Dat snailer een ander voor 'meest stinkende trol' uitmaakt, boeit je blijkbaar niet, aangezien je hem niet corrigeert.

      Maar je vindt het wel de moeite waard om mij te corrigeren, dat is belangrijker dan je stokpaardje: anderen corrigeren omdat ze polariseren.

      Je hebt zelf niet in de gaten, hoe hypocriet je af en toe bent. Er zijn de afgelopen weken meerdere mensen geweest, die jou op je hypocriete en moraal ridderachtige gedrag gewezen hebben.

      Maar je doet er niets mee. Helaas.
      Ik ben wel klaar met jou, altijd maar met dat belerende vingertje en dat betweterige gedoe.

      • + 3
      • 22 feb 2026 - 19:44
    • Politik

      Posts: 9.742

      @DaBartman,

      Er zal veel op mij aan te merken zijn.
      Maar ik scheld hier nooit anderen uit.
      Dus praat geen onzin kerel.
      Kansloos wat je suggereert.
      Maar is wel lekker goedkoop scoren wat je doet.
      Dat dan weer wel.

      • + 2
      • 22 feb 2026 - 19:46
    • WickieDeViking

      Posts: 447

      Politik, laten we even bij de feiten blijven. Mijn kritiek ging over inconsistentie en selectiviteit: je spreekt Snailer aan op gedrag dat je eerder zei niet te willen corrigeren, terwijl Ouw, die soortgelijke taal gebruikt, ongemoeid blijft. Dat gaat niet over mij als persoon, maar over hoe we op dit forum met mensen en hun gedrag omgaan.

      Als je vindt dat ik te veel let op polariserend gedrag, is dat jouw mening. Maar dat betekent niet dat ik je kritiek op selectief corrigeren moet negeren. Het gaat dus niet om ‘belerend vingertje’ of betweterig zijn, maar om gelijke maatstaven voor iedereen.

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 19:54
  • Rimmer

    Posts: 13.159

    Grootste flauwekul reactie ooit van David. Juist van hem had ik meer verwacht.
    Alsof Gasly en Ocon niet op intuïtie rijden maar puur op vakmanschap. Onzin.
    Het zijn juist de betere rijders die behalve intuïtief rijden ook enorm goed zijn in aanpassen.
    De manier waarop Max deze test reed en terug schakelde was het directe bewijs hoe goed en slim hij is in aanpassen. Zijn hele carrière laat hij al zien andere lijnen te kunnen rijden of andere rempunten te vinden al dat sneller blijkt. Werkt dat niet dan schakelt hij meteen door naar klassieke stijlen.
    David was ofwel stom dronken of is verkeerd geciteerd/begrepen.

    • + 11
    • 22 feb 2026 - 16:26
  • iOosterbaan

    Posts: 2.111

    Denk dat in ieder geval voor Max, maar sowieso ook Lewis/Fernando in hun primes, hij juist de capaciteit over heeft om hier goed mee om te gaan. Dit is al veel vaker door mensen om hun heen bevestigd, dat zij aan veel andere zaken kunnen denken. Snap ook echt niet dat DC dit zegt. Zal wel verkeerde vertaling of interpretatie zijn oid.

    • + 4
    • 22 feb 2026 - 16:47
  • Hagueian

    Posts: 8.343

    Ik denk dat dat wel meevalt. Ik zag ze behoorlijk glibberen deze auto's. Ze hebben vele minder grip maar je kan later op het gas bocht uit. Daar kunnen tipcoureurs nog steeds een verschil maken.

    • + 0
    • 22 feb 2026 - 20:19
  • GPYesterday

    Posts: 325

    De tijd dat F1 Alleen uit een verbrandings motor bestaat, waren de coureurs alleen aan het gasgeven. Nu moeten ze ook nog de elektro motor managen en nog andere zaken als overtake mode. Ook de start procedure is ingewikkelder als ooit. De echte pure snelheids racer zoals in de begin jaren, is niet meer dominant. Het is nu meer elecrotechniek, IQ en computerkunde doorslaggevend. Also pure racer zal ik ook twijfels hebben.

    • + 0
    • 22 feb 2026 - 21:49

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar