user icon
icon

Herbert passeert Verstappen en ziet Russell als titelfavoriet

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Herbert passeert Verstappen en ziet Russell als titelfavoriet

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Over iets minder dan twee weken gaat het nieuwe tijdperk van start in Australië, en iedereen vraagt zich af wie er als winnaar boven komt drijven. Johnny Herbert heeft een duidelijke favoriet op het oog en wijst zijn landgenoot George Russell aan.

Tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein werd duidelijk dat niemand het achterste van de tong wilde laten zien. De teams van Mercedes, McLaren, Red Bull en Ferrari lijken nog steeds de kopgroep te vormen, maar de volgorde blijft onduidelijk. Veel mensen zien Mercedes als de favoriet, maar bij de Duitse renstal wijzen ze vooral naar Red Bull.

Meer over Max Verstappen FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Red Bull rijdt dit seizoen voor het eerst met eigen motoren, die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Ze benadrukken dat dit ze een achterstand zal opleveren, maar dat was tijdens de testweken niet te zien. Red Bull oogde competitief en betrouwbaar, en veel mensen wezen direct naar Max Verstappen. De vraag is of Red Bull snel genoeg is om Verstappen een vijfde wereldtitel te bezorgen.

Wie is de titelfavoriet?

Voormalig Formule 1-coureur en oud-steward Johnny Herbert heeft een andere favoriet op het oog. Aan Snabbare laat hij weten dat Mercedes-coureur George Russell zijn favoriet is: "George heeft alles in huis om een team naar de wereldtitel te leiden. Sinds zijn debuut in de Formule 1 heeft hij zich ontzettend goed weten te ontwikkelen."

Herbert heeft al zeer lang vertrouwen in Russell: "Toen ik hem in de Formule 2 voor het eerst zag, was dat verschil er al. Die bepaalde uitstraling die George heeft. Lando Norris was heel anders, een meer bruisend type. Maar Lando is nu wel een vergelijkbaar type geworden, hij is niet meer zo lacherig en veel serieuzer."

Waarom is Russell de kopman bij Mercedes?

Wereldkampioenen Norris en Verstappen zijn volgens Herbert niet de mannen die de titel gaan pakken: "George heeft de consistentie om gedurende een seizoen het meest uit de auto te halen. Dat hebben alle wereldkampioenen gehad, die we voorbij hebben zien komen. Dat is ook waar Antonelli aan moet werken. Vorig jaar liet hij een briljante snelheid zien en was hij vaak sneller dan George, maar hij was niet consistent. Dat element moet hij overwinnen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.542

Of het wat uitmaakt welke lelijkerd er op het podium staat.
Nou, vooruit dan ....dan vriend maar boven Max dan.

  • 2
  • 23 feb 2026 - 11:32
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Johnny Herbert Mercedes Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.542

    Of het wat uitmaakt welke lelijkerd er op het podium staat.
    Nou, vooruit dan ....dan vriend maar boven Max dan.

    • + 2
    • 23 feb 2026 - 11:32
  • Dale U

    Posts: 1.828

    Tot Australië zullen de nodige coryfeeën, zoals Mika, Sjaak en vele anderen hun favoriet gaan aangeven. Ik denk dat de Boekhouder hiermee niet blij is, het janken over de gevaarlijke starts, zal bij George prioriteit hebben.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 11:41
  • gridiron

    Posts: 3.210

    Geld inzetten op Verstappen voor de eerste race dus, dat Snabbare is blijkbaar ook een gokplatform en en die hebben liever niet dat de de favoriet wint.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 12:16
  • Illym3ns

    Posts: 212

    Nog 12 dagen...kunnen eindelijk de glazen bollen weer op Marktplaats.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 12:29
  • jamamoto1

    Posts: 17

    Herbert hou je mond, wees stil en zeg niks, alles is teveel!

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 12:33
  • SennaS

    Posts: 11.562

    Hangt van hun auto af. We hebben vorig seizoen wederom kunnen constateren wat de invloed van een topauto is.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 12:53
  • Regenrace

    Posts: 2.327

    Ik wist niet dat Herbert de prijzen uitdeelde. Nou ja, weer wat geleerd.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 13:06

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar