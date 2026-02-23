Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Over iets minder dan twee weken gaat het nieuwe tijdperk van start in Australië, en iedereen vraagt zich af wie er als winnaar boven komt drijven. Johnny Herbert heeft een duidelijke favoriet op het oog en wijst zijn landgenoot George Russell aan.

Tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein werd duidelijk dat niemand het achterste van de tong wilde laten zien. De teams van Mercedes, McLaren, Red Bull en Ferrari lijken nog steeds de kopgroep te vormen, maar de volgorde blijft onduidelijk. Veel mensen zien Mercedes als de favoriet, maar bij de Duitse renstal wijzen ze vooral naar Red Bull.

Red Bull rijdt dit seizoen voor het eerst met eigen motoren, die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Ze benadrukken dat dit ze een achterstand zal opleveren, maar dat was tijdens de testweken niet te zien. Red Bull oogde competitief en betrouwbaar, en veel mensen wezen direct naar Max Verstappen. De vraag is of Red Bull snel genoeg is om Verstappen een vijfde wereldtitel te bezorgen.

Wie is de titelfavoriet?

Voormalig Formule 1-coureur en oud-steward Johnny Herbert heeft een andere favoriet op het oog. Aan Snabbare laat hij weten dat Mercedes-coureur George Russell zijn favoriet is: "George heeft alles in huis om een team naar de wereldtitel te leiden. Sinds zijn debuut in de Formule 1 heeft hij zich ontzettend goed weten te ontwikkelen."

Herbert heeft al zeer lang vertrouwen in Russell: "Toen ik hem in de Formule 2 voor het eerst zag, was dat verschil er al. Die bepaalde uitstraling die George heeft. Lando Norris was heel anders, een meer bruisend type. Maar Lando is nu wel een vergelijkbaar type geworden, hij is niet meer zo lacherig en veel serieuzer."

Waarom is Russell de kopman bij Mercedes?

Wereldkampioenen Norris en Verstappen zijn volgens Herbert niet de mannen die de titel gaan pakken: "George heeft de consistentie om gedurende een seizoen het meest uit de auto te halen. Dat hebben alle wereldkampioenen gehad, die we voorbij hebben zien komen. Dat is ook waar Antonelli aan moet werken. Vorig jaar liet hij een briljante snelheid zien en was hij vaak sneller dan George, maar hij was niet consistent. Dat element moet hij overwinnen."