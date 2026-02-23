user icon
Herbert toont begrip voor keiharde uitspraken van Verstappen

Max Verstappen heeft er geen geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlander haalde keihard uit, en kreeg bijval van een aantal van zijn concullega's. Volgens Johnny Herbert gaat er dit jaar veel veranderen, en zal dit impact hebben op Verstappen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe aerodynamische en motorische regels, en dat zorgt ervoor dat de coureurs zich een andere rijstijl moeten aanmeten. Daarnaast spelen de elektrische componenten in de krachtbron een grote rol, en dat betekent dat de coureurs het energieniveau goed in de gaten moeten houden. Verstappen is hier geen fan van, en dat mocht de hele wereld weten.

Toen Verstappen tijdens de testweken in Bahrein naar zijn mening werd gevraagd, haalde hij hard uit. Hij omschreef de nieuwe generatie Formule 1-auto's als 'Formule E op steroïden', en begon zelfs hardop te twijfelen aan zijn toekomst in de sport. Hij nuanceerde dat later, maar kreeg wel bijval van onder meer Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

Is Verstappens frustratie te begrijpen?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert begrijpt de kritiek van Verstappen, en stelt bij Snabbare dat de Nederlander zijn rijstijl noodgedwongen moet aanpassen: "De Formule 1 gaat nu dezelfde kant op als de Formule E, waar elektrificatie heel erg belangrijk is geworden. Max zegt dat hij daar niet van zal genieten, omdat de technologie zijn rijstijl echt heeft veranderd."

"Ik begrijp de frustraties van de coureur wel, omdat de technologie nu zoveel belangrijker is. Ik weet dat Max de pure rijervaring kan waarderen en dat is waarschijnlijk niet meer hetzelfde als vroeger."

Waarom is dit een nadeel voor Verstappen?

Herbert stelt dat coureurs als Verstappen vooral het 'slachtoffer' zijn van de regelwijzigingen: "Ik denk dat het diepgeworteld is. Max was de laatste van de laatremmers. Dat is nu wel verleden tijd. Het hele idee achter de laatremmers was dat je het rempedaal moest voelen, de beweging van de auto, de aerodynamica bij hoge snelheid. Het was aan geweldige coureurs zoals Max en Hamilton om het maximale uit de auto te halen."

"Nu zal het hybridesysteem dat voor je gaan doen. Je moet een manier vinden om het voor je te laten werken, dus dat blijft op zich wel een uitdaging. Maar die uitdaging ligt nu grotendeels niet meer in de handen van de coureurs zelf."

Rimmer

Posts: 13.163

Max was helemaal geen laat remmer? Wat is dit toch voor onzin!
Max remt juist eerder, laat de auto daarna nog wat rollen en pakt een iets andere lijn voor hij op het gas gaat.
Lewis is een laat remmer puur sang. Max niet. Saillant detail, Lewis vindt de huidige Ferrari nota bene wel lekker rijd... [Lees verder]

  • 7
  • 23 feb 2026 - 08:19
Reacties (5)

  • Rimmer

    Posts: 13.163

    Max was helemaal geen laat remmer? Wat is dit toch voor onzin!
    Max remt juist eerder, laat de auto daarna nog wat rollen en pakt een iets andere lijn voor hij op het gas gaat.
    Lewis is een laat remmer puur sang. Max niet. Saillant detail, Lewis vindt de huidige Ferrari nota bene wel lekker rijden.
    Toont wel aan hoe onkundig veel van deze “oud coureurs” eigenlijk zijn. Ze kletsen net zo goed maar wat in de rondte als wij hier op het forum.

    • + 7
    • 23 feb 2026 - 08:19
    • The Wolf

      Posts: 132

      Ik heb Max toch alle wapens zien gebruiken om tegenstanders te verslaan, uiterst laat remmen, óf eerder remmen en andere lijnen gebruiken..
      Dat noodgedwongen vroeger remmen zal Max gevoelsmatig niks vinden. Bovendien was Lewis, buiten het feit dat hij positief was over de pre season tests, ook uiterst kritisch over de nieuwe regels, net als Verstappen.

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 08:34
    • Rimmer

      Posts: 13.163

      Klopt, Max gebruikt alles in zijn arsenaal maar laat remmen was absoluut nooit zijn handelsmerk. Iedereen die de data van Max bestudeert weet dat hij juist heel vloeiend rijdt, vroeg remt maar vervolgens minder hard hoeft te remmen waardoor je vaak zag dat hij de auto naast hem eerst twee of drie meter uitliep (omdat Max eerder remde) maar vervolgens kwam Max er weer voorbij omdat hij de rem eerder los liet en als of wat harder de bocht in ging dan de man naast hem. Juist die gave maakt hem vaak zoveel beter in die bochten dan de standaard rijder die alleen maar zo laat mogelijk remt (Daniel Ricciardo bv) en zo vroeg mogelijk op het gas gaat.
      Herbert kletst gewoon onzin en probeert op deze “onopvallende” manier wederom Max te downplayen als iemand die niet met deze auto’s overweg kan.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 09:01
  • The Wolf

    Posts: 132

    "Max was de laatste van de laatremmers."
    Klopt het zijn nu allemaal vroegremmers geworden. Maar voor Max is nog niet alles verloren, als hij nou gewoon zorgt dat hij de laatste is van de vroegremmers... Mogelijk kan hij daar het schil maken? Wat denken jullie? En waarom?

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 08:19
    • NicoS

      Posts: 20.147

      Ik zou het niet weten, en weet ook niet waarom…;)
      We gaan het vanzelf wel zien hoe de heren het vergaat, na een paar races krijgen we wel een beetje te zien wie er goed mee omgaat, en wie wat minder…

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 10:34

