Max Verstappen heeft er geen geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlander haalde keihard uit, en kreeg bijval van een aantal van zijn concullega's. Volgens Johnny Herbert gaat er dit jaar veel veranderen, en zal dit impact hebben op Verstappen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe aerodynamische en motorische regels, en dat zorgt ervoor dat de coureurs zich een andere rijstijl moeten aanmeten. Daarnaast spelen de elektrische componenten in de krachtbron een grote rol, en dat betekent dat de coureurs het energieniveau goed in de gaten moeten houden. Verstappen is hier geen fan van, en dat mocht de hele wereld weten.

Toen Verstappen tijdens de testweken in Bahrein naar zijn mening werd gevraagd, haalde hij hard uit. Hij omschreef de nieuwe generatie Formule 1-auto's als 'Formule E op steroïden', en begon zelfs hardop te twijfelen aan zijn toekomst in de sport. Hij nuanceerde dat later, maar kreeg wel bijval van onder meer Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

Is Verstappens frustratie te begrijpen?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert begrijpt de kritiek van Verstappen, en stelt bij Snabbare dat de Nederlander zijn rijstijl noodgedwongen moet aanpassen: "De Formule 1 gaat nu dezelfde kant op als de Formule E, waar elektrificatie heel erg belangrijk is geworden. Max zegt dat hij daar niet van zal genieten, omdat de technologie zijn rijstijl echt heeft veranderd."

"Ik begrijp de frustraties van de coureur wel, omdat de technologie nu zoveel belangrijker is. Ik weet dat Max de pure rijervaring kan waarderen en dat is waarschijnlijk niet meer hetzelfde als vroeger."

Waarom is dit een nadeel voor Verstappen?

Herbert stelt dat coureurs als Verstappen vooral het 'slachtoffer' zijn van de regelwijzigingen: "Ik denk dat het diepgeworteld is. Max was de laatste van de laatremmers. Dat is nu wel verleden tijd. Het hele idee achter de laatremmers was dat je het rempedaal moest voelen, de beweging van de auto, de aerodynamica bij hoge snelheid. Het was aan geweldige coureurs zoals Max en Hamilton om het maximale uit de auto te halen."

"Nu zal het hybridesysteem dat voor je gaan doen. Je moet een manier vinden om het voor je te laten werken, dus dat blijft op zich wel een uitdaging. Maar die uitdaging ligt nu grotendeels niet meer in de handen van de coureurs zelf."