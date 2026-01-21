user icon
Marko ziet geen limiet bij Verstappen: "Hij gaat nog meer titels winnen"

Marko ziet geen limiet bij Verstappen: "Hij gaat nog meer titels winnen"

De samenwerking tussen Helmut Marko en Max Verstappen behoort tot de meest succesvolle samenwerkingen in de moderne Formule 1-historie. Sinds 1 januari 2026 is daar officieel een einde aan gekomen, nadat Marko zijn rol als adviseur bij Red Bull Racing neerlegde. Toch volgt de Oostenrijker zijn voormalige pupil nog altijd op de voet , en met groot vertrouwen.

Volgens Marko is Verstappen nog lang niet uitgegroeid. Ondanks het mislopen van de wereldtitel in 2025 met slechts twee punten achterstand op Lando Norris, ziet de oud-adviseur juist een coureur die zich blijft ontwikkelen en nog meerdere wereldkampioenschappen kan winnen.

Verstappen blijft groeien

Helmut Marko is van mening dat Verstappen blijft groeien, zo legt hij uit aan F1 Insider: "Max is inmiddels vader, heeft katten en honden en leidt een gebalanceerd leven .Hij is duidelijk een van de groten in de autosportgeschiedenis, zo niet de allergrootste. Hij heeft zich zó ontwikkeld dat hij geen sturing meer nodig heeft. Het zou arrogant zijn van mij om daar nog iets aan toe te voegen. In dat opzicht is deze situatie een goede oplossing."

Marko heeft zijn besluit om te vertrekken dan ook persoonlijk aan Verstappen laten weten: "We hadden afgesproken om samen te dineren in Dubai. Ik wilde het hem daar persoonlijk vertellen, omdat ik net een gesprek had gehad met Oliver Mintzlaff. Ik heb hem de volgende dag gebeld en alles uitgelegd. We spraken over het verleden, niet op een nostalgische manier, maar vooral over wat we samen hebben bereikt. Dat waren dingen die niemand ooit had kunnen voorspellen."

'Het verhaal is nog niet voorbij'

Marko legt dan ook uit dat Verstappen nog lang niet is uitgegroeid: "Voor Max is het verhaal nog niet voorbij. Ik zie geen grenzen aan zijn capaciteiten, zijn uitzonderlijke rijvaardigheid en zijn technische inzicht. Als hij de juiste auto krijgt, zal hij nog meerdere wereldtitels winnen", stelt de voormalig Red Bull-adviseur. 

