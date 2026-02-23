Max Verstappen zorgde in de afgelopen weken voor de nodige onrust met zijn felle uitspraken over de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Verstappen haalde zijn schouders op toen er kritiek kwam, en zijn vader Jos vindt dat heel erg logisch. Hij stelt dat zijn zoon zegt wat hij denkt.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt ervoor dat de coureurs zich flink moeten aanpassen. Vooral de elektrische delen van de nieuwe krachtbronnen zorgen voor een uitdaging, en dat zorgde voor frustratie. Het gaat hier vooral om het omgaan met de energie en het opladen van de batterijen. Het vraagt om een nieuwe rijstijl, en dat viel niet even goed bij elke coureur.

Vooral Max Verstappen was kritisch op de nieuwe wagens. Toen hij tijdens de eerste testweek in Bahrein werd gevraagd naar de nieuwe auto's, haalde hij keihard uit. Hij omschreef de auto's als 'Formule E op steroïden' en gaf aan dat dit niet paste bij de koningsklasse. Als klap op de vuurpijl stelde hij ook dat hij hierdoor sneller kon stoppen met de Formule 1, maar deze woorden nuanceerde hij een week later.

Hoe kijkt Jos Verstappen naar de uitingen van zijn zoon?

Verstappen kreeg steun van onder meer Fernando Alonso en Lewis Hamilton, terwijl Lando Norris en George Russell kritisch waren. Verstappens vader Jos was aanwezig bij de tweede testweek in Bahrein, waar hij sprak met de Belgische zender RTBF. Hij gaf aan dat de uitspraken van zijn zoon hem niet verbaasde: "Hij zegt gewoon wat hij denkt, maar hij weet ook wat hij wil."

De passie van Verstappen

Jos Verstappen ziet dat de sport diep in het hart van zijn zoon zit. Met een grijns probeert hij die passie te omschrijven: "Er zit meer benzine dan bloed in zijn aderen. Hij geeft echt alles, hier en bij al het andere." Tot slot gaat Jos Verstappen nog even in op de band die hij heeft met zijn zoon: "We hebben gewoon een goede relatie. We begrijpen elkaar als we met elkaar praten."