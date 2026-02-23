user icon
icon

Jos Verstappen geeft eerlijke mening over F1-kritiek van zoon Max

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Jos Verstappen geeft eerlijke mening over F1-kritiek van zoon Max

Max Verstappen zorgde in de afgelopen weken voor de nodige onrust met zijn felle uitspraken over de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Verstappen haalde zijn schouders op toen er kritiek kwam, en zijn vader Jos vindt dat heel erg logisch. Hij stelt dat zijn zoon zegt wat hij denkt.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt ervoor dat de coureurs zich flink moeten aanpassen. Vooral de elektrische delen van de nieuwe krachtbronnen zorgen voor een uitdaging, en dat zorgde voor frustratie. Het gaat hier vooral om het omgaan met de energie en het opladen van de batterijen. Het vraagt om een nieuwe rijstijl, en dat viel niet even goed bij elke coureur.

Meer over Max Verstappen FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Vooral Max Verstappen was kritisch op de nieuwe wagens. Toen hij tijdens de eerste testweek in Bahrein werd gevraagd naar de nieuwe auto's, haalde hij keihard uit. Hij omschreef de auto's als 'Formule E op steroïden' en gaf aan dat dit niet paste bij de koningsklasse. Als klap op de vuurpijl stelde hij ook dat hij hierdoor sneller kon stoppen met de Formule 1, maar deze woorden nuanceerde hij een week later.

Hoe kijkt Jos Verstappen naar de uitingen van zijn zoon?

Verstappen kreeg steun van onder meer Fernando Alonso en Lewis Hamilton, terwijl Lando Norris en George Russell kritisch waren. Verstappens vader Jos was aanwezig bij de tweede testweek in Bahrein, waar hij sprak met de Belgische zender RTBF. Hij gaf aan dat de uitspraken van zijn zoon hem niet verbaasde: "Hij zegt gewoon wat hij denkt, maar hij weet ook wat hij wil."

De passie van Verstappen

Jos Verstappen ziet dat de sport diep in het hart van zijn zoon zit. Met een grijns probeert hij die passie te omschrijven: "Er zit meer benzine dan bloed in zijn aderen. Hij geeft echt alles, hier en bij al het andere." Tot slot gaat Jos Verstappen nog even in op de band die hij heeft met zijn zoon: "We hebben gewoon een goede relatie. We begrijpen elkaar als we met elkaar praten."

F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.090

    Krijg nou tieten!

    Jos weet hetzelfde over Max als wat 'wij', als weldenkenden, over Max weten...

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 13:36

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar