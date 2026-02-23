Yuki Tsunoda staat dit jaar aan de zijlijn bij Red Bull, maar dat betekent niet dat hij geen meters zal maken in de nieuwe Formule 1-bolides. Bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls verwachten ze veel aan hem te hebben, en teambaas Alan Permane verklapt dat Tsunoda een aantal vrije trainingen zal gaan rijden.

Tsunoda kende vorig jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1. Al na twee races werd hij gepromoveerd naar het grote Red Bull Racing, waar hij de vervanger was van de worstelende Liam Lawson. Tsunoda moest viervoudig wereldkampioen Max Verstappen rugdekking gaan geven, maar daar slaagde hij niet in.

Tsunoda bleef regelmatig hangen in het achterveld, en al snel werd duidelijk dat Red Bull verder keek voor de toekomst. Ze kozen ervoor om Tsunoda geen nieuwe kans te geven, en hem voor dit jaar te vervangen door de talentvolle Isack Hadjar. Tsunoda heeft de Red Bull-familie overigens niet verlaten, want hij zal dit jaar fungeren als test- en reserverijder voor Red Bull Racing en Racing Bulls.

Hoe groot is de invloed van Tsunoda?

Bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls verwachten ze veel van Tsunoda in zijn nieuwe rol. Teambaas Alan Permane doet daar niet geheimzinnig over in gesprek met de internationale media: "Het is geweldig om Yuki nog steeds in de familie te hebben. Hij maakt al zeer lang onderdeel uit van dit team. Het is heel fijn dat hij nog steeds in de paddock zal zijn. Zijn input zal heel erg waardevol zijn, en hij zal ons veel gaan helpen in de simulator."

Trainingen voor Tsunoda

Tsunoda's werkzaamheden zullen niet beperkt blijven tot de simulator, want volgens Permane zal de Japanner ook de baan opgaan. Hij verklapt dat Tsunoda in actie zal komen tijdens raceweekenden: "Hij zal een paar vrijdagen gaan rijden. Ik weet niet of dat in beide auto's zal zijn, of alleen die van ons, maar hij zal deelnemen aan een aantal eerste vrije trainingen. Maar veel van zijn werk zal voor ons plaatsvinden in de simulator. Het is geweldig dat iemand van zijn kaliber ons zal helpen tijdens een raceweekend, in onze simulator."