Red Bull geeft Tsunoda dit jaar nieuwe F1-kans

Red Bull geeft Tsunoda dit jaar nieuwe F1-kans

Yuki Tsunoda staat dit jaar aan de zijlijn bij Red Bull, maar dat betekent niet dat hij geen meters zal maken in de nieuwe Formule 1-bolides. Bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls verwachten ze veel aan hem te hebben, en teambaas Alan Permane verklapt dat Tsunoda een aantal vrije trainingen zal gaan rijden.

Tsunoda kende vorig jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1. Al na twee races werd hij gepromoveerd naar het grote Red Bull Racing, waar hij de vervanger was van de worstelende Liam Lawson. Tsunoda moest viervoudig wereldkampioen Max Verstappen rugdekking gaan geven, maar daar slaagde hij niet in.

Tsunoda bleef regelmatig hangen in het achterveld, en al snel werd duidelijk dat Red Bull verder keek voor de toekomst. Ze kozen ervoor om Tsunoda geen nieuwe kans te geven, en hem voor dit jaar te vervangen door de talentvolle Isack Hadjar. Tsunoda heeft de Red Bull-familie overigens niet verlaten, want hij zal dit jaar fungeren als test- en reserverijder voor Red Bull Racing en Racing Bulls.

Hoe groot is de invloed van Tsunoda?

Bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls verwachten ze veel van Tsunoda in zijn nieuwe rol. Teambaas Alan Permane doet daar niet geheimzinnig over in gesprek met de internationale media: "Het is geweldig om Yuki nog steeds in de familie te hebben. Hij maakt al zeer lang onderdeel uit van dit team. Het is heel fijn dat hij nog steeds in de paddock zal zijn. Zijn input zal heel erg waardevol zijn, en hij zal ons veel gaan helpen in de simulator."

Trainingen voor Tsunoda

Tsunoda's werkzaamheden zullen niet beperkt blijven tot de simulator, want volgens Permane zal de Japanner ook de baan opgaan. Hij verklapt dat Tsunoda in actie zal komen tijdens raceweekenden: "Hij zal een paar vrijdagen gaan rijden. Ik weet niet of dat in beide auto's zal zijn, of alleen die van ons, maar hij zal deelnemen aan een aantal eerste vrije trainingen. Maar veel van zijn werk zal voor ons plaatsvinden in de simulator. Het is geweldig dat iemand van zijn kaliber ons zal helpen tijdens een raceweekend, in onze simulator."

f(1)orum

Posts: 9.563

"Red Bull geeft Tsunoda dit jaar nieuwe F1-kans"
Dat blijkt Yuki's 'vurige' wens te zijn ;-)

  • 1
  • 23 feb 2026 - 10:50
Reacties (6)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.563

    "Red Bull geeft Tsunoda dit jaar nieuwe F1-kans"
    Dat blijkt Yuki's 'vurige' wens te zijn ;-)

    • + 1
    • 23 feb 2026 - 10:50
  • Pietje Bell

    Posts: 33.301

    "Hij zal een paar vrijdagen gaan rijden. Ik weet niet of dat in beide auto's zal zijn,
    of alleen die van ons, maar hij zal deelnemen aan een aantal eerste vrije trainingen."

    Sinds wanneer mag een reserve-/ontwikkelingscoureur een VT1 rijden?
    Dat is toch alleen 2 keer per jaar voor een rookie?

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 11:09
    • Pietje Bell

      Posts: 33.301

      "Elk team is verplicht om gedurende het Formule 1-seizoen twee keer
      per auto een coureur die niet meer dan twee Grands Prix heeft gereden, in te zetten tijdens een vrije training."

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 11:41
    • snailer

      Posts: 31.928

      Deze regel sluit niet uit dat een ander een vt mag rijden.
      Voor zover ik weet is er maar 1 regel die een rijder uitsluit. Een rijder die invalt voor een race moet minstens kwalificatie hebben gereden.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 12:47
    • Pietje Bell

      Posts: 33.301

      "Deze regel sluit niet uit dat een ander een vt mag rijden."


      Dat klopt, dat staat nergens, maar een reservecoureur is er om de
      reguliere coureur te vervangen en daar is in dit geval geen sprake van.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 12:51
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.542

    "Ik mag van teambaas Pelmane 'n aantal vlije tlainingen gaan lijden heeft Alan velklapt.
    Ik nu glote blij".. aldus 'n blije Yuki.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 11:37

