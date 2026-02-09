Sergio Pérez ziet de nieuwe aerodynamische regels als een echte herstart van de Formule 1. Volgens de Mexicaan wordt het speelveld volledig opgeschud en begint iedereen weer vanaf nul, een situatie die nieuwkomers als Cadillac in de kaart kan spelen.

De ervaren coureur verwacht dat de komst van actieve aerodynamica en de nieuwe technische voorschriften tot een van de grootste veranderingen uit zijn loopbaan leidt. Na veertien jaar in de Formule 1 heeft Pérez zelden zo’n ingrijpende omslag meegemaakt.

Pérez spreekt van totale reset in Formule 1

Op de vraag hoeveel het rijden verandert, is Pérez duidelijk. "Compleet", luidt zijn antwoord. "Dit zijn regels die de Formule 1 zoals we die kenden volledig op z’n kop zetten, zowel voor de fans als voor de coureurs."

Volgens Pérez gaat het om een historische verandering. "Ik durf wel te zeggen dat dit misschien de grootste regelwijziging is die ik in mijn hele carrière heb meegemaakt. Het wordt totaal anders dan alles wat we tot nu toe hebben gezien", stelt de Mexicaan.

Voordeel voor nieuw team als Cadillac

Voor de coureurs betekent de reset een sprong in het diepe. Er is nauwelijks referentiemateriaal en ervaring uit het verleden is maar beperkt bruikbaar. "Het wordt een enorme uitdaging voor iedereen, want we beginnen echt allemaal vanaf nul", aldus Pérez.

Daar ziet hij zelf juist een kans. Na zijn gedwongen vertrek bij Red Bull Racing stond Pérez een jaar langs de kant, wat hem de tijd gaf om zich intensief in de nieuwe regels te verdiepen. "Achteraf gezien was dat sabbatjaar helemaal zo slecht nog niet", zegt hij met een lach.

Pérez begrijpt ook de keuzes die Cadillac maakt in de opbouw van het project. De renstal start met Ferrari-klantenmotoren en stelt de introductie van een eigen krachtbron uit. Na de shakedown in Barcelona is Pérez voorzichtig optimistisch. "Wij waren het eerste team dat met die Ferrari-motor testte, dus we konden meteen feedback geven over de eerste problemen", vertelt hij. "Echte conclusies trekken kan pas tijdens de komende tests."

Ervaring als doorslaggevende factor

Of hij de nieuwe generatie auto’s verkiest boven de vorige met DRS, laat Pérez voorlopig in het midden. "Daar is het simpelweg nog te vroeg voor", klinkt het. Wel is hij ervan overtuigd dat iedereen zich moet aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Volgens Pérez wordt ervaring in deze resetfase minstens zo belangrijk als pure snelheid. "Ik denk dat ik hier veel kan bijdragen", zegt hij. "Mijn ervaring met verschillende auto’s en reglementen kan van grote waarde zijn, zeker bij een nieuw team."

Ook over zijn samenwerking met Valtteri Bottas is Pérez positief. De Fin geldt voor hem als een belangrijk ijkpunt. "Valtteri is een van de meest succesvolle coureurs van deze generatie, met enorm veel ervaring en snelheid", besluit Pérez. "Hem naast me hebben zorgt ervoor dat ik mezelf elke dag blijf pushen."