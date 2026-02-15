Sergio Pérez schaart zich achter de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-reglementen. De Mexicaan vindt dat energiemanagement momenteel te belangrijk is geworden en vreest zelfs dat de eerste races van 2026 chaotisch zullen verlopen.

De nieuwe generatie auto’s met een 50/50-verdeling tussen elektrische en verbrandingskracht zorgt al maanden voor discussie. Volgens Pérez moeten coureurs nog leren hoe ze de nieuwe motoren in racesituaties optimaal gebruiken, wat vooral in het begin voor problemen kan zorgen.

Grote verandering voor coureurs

Pérez, die na een jaar afwezigheid terugkeert op de grid bij Cadillac, spreekt van de grootste reglementswijziging uit zijn carrière. “Deze Formule 1 voelt totaal anders aan dan wat ik gewend was. Het is misschien wel de grootste verandering die ik ooit heb meegemaakt.”

Volgens de zesvoudige Grand Prix-winnaar draait het nu veel meer om energiebeheer. “Het is extreem lastig om te begrijpen hoe je de energie moet inzetten en beheren. Dat speelt nu een veel grotere rol dan vroeger, en dat is niet ideaal.”

De Mexicaan vreest zelfs dat de sport tijdelijk richting een andere categorie evolueert. “Ik wil geen te snelle conclusies trekken, maar het zou er soms op kunnen lijken dat we richting Formule E gaan. We moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt.”

Chaos dreigt in eerste races

Pérez verwacht dat vooral de eerste wedstrijden onvoorspelbaar zullen zijn. “Het kan chaotisch worden, zeker in de openingsraces. Iedereen moet zijn motor nog leren kennen: wanneer gebruik je de inhaalmodus, hoeveel energie kost dat en hoe beheer je dat tijdens een race? Dat is ontzettend moeilijk.”

Met de seizoensopener in Melbourne en de Grand Prix van Australië in zicht ligt de focus bij Cadillac voorlopig vooral op ontwikkeling. “Voor ons is de positie op de grid niet zo belangrijk. Het gaat erom dat we elke week vooruitgang boeken.”

De Mexicaan ziet positieve signalen tijdens de tests. “Het team heeft fantastisch werk geleverd om alles op poten te zetten. Dat was geen makkelijke opdracht, maar we maken stappen. Ik wil vooral zien hoe het racen zelf zal verlopen, want daar draait het uiteindelijk om.”

Pérez benadrukt dat er nog veel te leren valt. “De ontwikkeling van de motor is een enorme verandering. Er gebeurt veel en we moeten alles nog onder de knie krijgen. Het belangrijkste is dat we vooruitgang blijven boeken.”