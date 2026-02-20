user icon
Aston Martin loopt wederom tegen problemen aan: nachtmerrie voor Newey en Alonso

Aston Martin loopt wederom tegen problemen aan: nachtmerrie voor Newey en Alonso

Aston Martin is op de laatste testdag weer in de problemen gekomen. Vanwege dezelfde problemen met de Honda-motor, konden Fernando Alonso en Lance Stroll nog altijd niet in actie komen op de laatste testochtend in Bahrein. Adrian Newey begint langzaam in een nachtmerrie terecht te komen.

De verwachtingen van Aston Martin in 2026 hooggespannen, maar de realiteit verraadt iets heel anders. De hoop was gevestigd op de portemonnee van Lawrence Stroll, de aanwezigheid van het genie Newey en de kracht van de Honda-motor, maar Alonso en Stroll zullen hun titelaspiraties - als die er nog zijn - nog even moeten parkeren. 

Problemen voor Alonso 

Op de donderdag van deze week sloeg het noodlot toe voor Alonso. De Spanjaard en bovendien tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, kwam stil te staan met de AMR26 en moest zijn testsessie staken. Later op de dag bleek dat er problemen hadden plaatsgevonden in de Honda-motor, namelijk met de batterij. 

Voor Alonso een hard gelag, aangezien hij eerder in deze situatie heeft gezeten. Van 2015 tot en met 2017 reed hij bij McLaren met de Japanse krachtbron, maar dat liep uit op een drama. 

Honda maakt statement

Nadien is Honda naar buiten gekomen met een statement. "Onze laatste run met Fernando Alonso gisteren liet zien dat we een batterij-gerelateerd probleem kregen dat impact had op het testplan met het Aston Martin Aramco Formule 1-team. Sindsdien hebben we geprobeerd om de simulatie te testen op de testbank in Sakura. Hierom hebben we ervoor gekozen, vanwege weinig motoronderdelen, om korte stints te rijden." 

Tot zover is Alonso of Stroll nog niet in actie gekomen op de laatste testdag in Bahrein. Daar waar Mercedes, McLaren, Ferrari en Red Bull Racing wel de ene na de andere ronde neerzetten, lijkt de achterstand voor het team uit Silverstone steeds groter te worden. 

 

maxiking

Posts: 309

Die zijn wel echt maximaal aan het sandbaggen.....

  • 2
  • 20 feb 2026 - 09:55
Reacties (7)

  • Pietje Bell

    Posts: 33.253

    Ach, Alonso heft de tijd nog wel.

    i.imgur.com/vetutbr.png

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 09:54
  • maxiking

    Posts: 309

    Die zijn wel echt maximaal aan het sandbaggen.....

    • + 2
    • 20 feb 2026 - 09:55
    • The Wolf

      Posts: 115

      dat zou wat zijn, sandbaggen next level, en dan in Melbourne gewoon een 1-2tje

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 10:12
    • schwantz34

      Posts: 41.806

      AM en Honda brengen sandbaggen naar een heel newey level...

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 10:12
    • Regenrace

      Posts: 2.317

      Foto: Zo te zien is nu al het doek gevallen voor de AMR26.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 10:50
  • Regenrace

    Posts: 2.317

    Aston Martin staat langzamerhand synoniem voor een grote management failure.
    Veel teams staan ten minste nog voor iets - een brok historie, een filosofie, desnoods een familiegevoel. Aston Martin is alleen interessant voor lui die nog een stukje willen meegraaien. Dat stralen ze op zijn minst uit door het eeuwigdurend contract van Lance (waarmee natuurlijk niet gezegd is dat hij de oorzaak is van de huidige problemen).

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 10:12
  • John6

    Posts: 11.496

    Dat gaat niets worden voor 2026, met AM dat ga je niet even in een paar weken oplossen en dan te voorschijn komen in de top 3, gaat nooit gebeuren.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 10:46

