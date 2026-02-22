Ferrari heeft tijdens de wintertests in Bahrein indruk gemaakt met opvallende innovaties, maar volgens Fred Vasseur is het nog lang niet zeker dat alle nieuwe onderdelen meteen in de eerste race van het seizoen zullen verschijnen. Vooral de roterende achtervleugel van de Scuderia zorgde voor veel aandacht in de paddock.

Na een teleurstellend 2025 zonder overwinning lijkt Ferrari opnieuw een belangrijke kandidaat vooraan te worden in 2026. Toch probeert het team de verwachtingen voorlopig te temperen.

Vasseur nuanceert impact van opvallende Ferrari-upgrades

Volgens Fred Vasseur moeten de recente innovaties van Ferrari niet overdreven worden. “Iedereen op de grid werkt aan nieuwe oplossingen. Soms zie je ze, soms blijven ze verborgen. Dat is niet anders bij onze concurrenten.”

De Fransman benadrukt dat de zichtbare updates van de SF-26 slechts een onderdeel zijn van een bredere ontwikkelingsstrijd. “De laatste twee upgrades die we meebrachten, waren van buitenaf zichtbaar, maar dat betekent niet dat ze een enorm verschil maken tegenover de rest. Elk team ontwikkelt op zijn eigen manier.”

Onzekerheid over debuut roterende achtervleugel

Ferrari introduceerde onder meer een revolutionaire roterende achtervleugel, die anders werkt dan het klassieke DRS-systeem. Toch wil Vasseur nog niet bevestigen dat het systeem ook meteen in Melbourne gebruikt zal worden.

“Het is nog niet zeker of we die oplossing in Australië zullen inzetten. Dat kan ook pas later in het seizoen gebeuren, bijvoorbeeld in China. We bekijken stap voor stap wat het beste werkt en wanneer we iets klaar achten voor de race,” besluit de teambaas.

Ferrari positieve verrassing tijdens wintertest

Tijdens de wintertest in Bahrein bleek Ferrari voor een positieve verrassing te zorgen. Na een hopeloos jaar in 2025 - zonder een enkele overwinning - kende de Scuderia twee goede weken. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwamen aan een goed aantal ronden en bovendien slaagde de Monegask erin om op de laatste dag, een aantal pijlsnelle ronden neer te zetten.