De la Rosa verwacht geen Perez-exit: "Hij is elke race sterker geworden"

Het team van Red Bull Racing beschikt momenteel over een sterke line-up met Max Verstappen en Sergio Perez. Bij het zusterteam van AlphaTauri moeten Yuki Tsunoda en Nyck de Vries hard werken om hun plekje te behouden. Pedro de la Rosa denkt dat de coureurs van Red Bull Racing in ieder geval niet hoeven te vrezen voor hun plekje.

De stoeltjes bij de Red Bull-teams zijn zeer populair. Veel coureurs uit het Red Bull Junior Team dromen van een kans bij de Oostenrijkse renstal. Momenteel is Liam Lawson de hoogst aangeschreven coureur uit de talentenstal van Red Bull. De Nieuw-Zeelander rijdt momenteel in de Japanse Super Formula en was daar bij de start van het seizoen direct succesvol.

Lawson

Oud-coureur Pedro de la Rosa denkt dat Lawson vooral kans kan maken op een zitje bij het team van AlphaTauri. Huidig AlphaTauri-coureurs Yuki Tsunoda en Nyck de Vries zullen dan ook hard moeten werken. In de F1 Nation Podcast deelt de la Rosa zijn mening over deze zaak: "Als Tsunoda en De Vries goed werk kunnen leveren, dan kunnen ze aanblijven. Als één van hen het niet goed doet, dan komt er mogelijk een plekje vrij voor iemand als Liam Lawson."

Perez

Bij Red Bull verwacht de la Rosa geen personele wisselingen. Max Verstappen heeft nog een zeer lang contract terwijl Perez nog tot en met 2024 een contract heeft. De Spaanse oud-coureur denkt dat Perez moet blijven: "Ik denk echt dat Checo bij Red Bull moet blijven, aangezien hij sinds zijn komst elke race sterker is geworden. Hij heeft bewezen dat het niet makkelijk is om je aan te passen aan een grote renstal en een andere auto."