De la Rosa vindt Red Bull niet onverslaanbaar: "Het gat is wel heel groot"

Het team van Red Bull Racing is ondanks de budgetcapstraf zeer sterk aan het huidige seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal won de eerste drie Grands Prix van het seizoen en heeft een grote voorsprong op de concurrentie. Pedro de la Rosa is van mening dat Red Bull niet onverslaanbaar is.

Red Bull kreeg vorig jaar een zware straf voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. De Oostenrijkse renstal kreeg naast een boete ook een straf met sportieve gevolgen. Ze mogen dit jaar immers minder tijd doorbrengen in de windtunnel. Red Bull lijkt er echter weinig hinder van te ondervinden aangezien ze momenteel oppermachtig zijn in de Formule 1.

Niet onverslaanbaar

Toch denkt een enkeling dat Red Bull nog niet heeft gewonnen. Bij Aston Martin denkt men namelijk dat ze de Oostenrijkers nog kunnen bijhalen. Oud-coureur en Aston Martin-ambassadeur Pedro de la Rosa legt dat uit in de F1 Nation Podcast: "Ze kunnen nog worden teruggepakt. Ze wisten al dat ze minder tijd hebben om de auto te ontwikkelen in de windtunnel. De waarheid is echter dat het gat vrij groot is. Ze zijn dus niet onverslaanbaar, er zijn nog maar drie races gereden en we hebben er nog veel te gaan."

Compleet pakket

De la Rosa is echter wel realistisch, hij weet dat Red Bull een zeer goede auto heeft gebouwd. De Spanjaard blijft echter wel bij zijn standpunt: "Ze hebben echt een enorm compleet pakket. Dat is echt hetgeen waar we ons zorgen over maken. Ze zijn zijn snel in de kwalificatie, maar misschien iets minder dominant in de races. Op welke baan ze het moeilijk hebben gehad? Geen. Ze zijn overal snel, maar ze zijn bij te halen en dat is hoe alle teams dit aanpakken."