Gaat Verstappen Perez helpen? "Weet zeker dat Max dit doet"

De kans is zeer groot dat Max Verstappen dit weekend wereldkampioen wordt in de Formule 1. Zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez zal dan genoegen moeten nemen met de tweede plaats in het kampioenschap. Hij moet hier nog wel voor gaan vechten. Pedro de la Rosa denkt dat Verstappen hem hierbij kan helpen.

Verstappen wordt dit weekend in Qatar vrijwel zeker voor het derde jaar op rij wereldkampioen. In theorie kan alleen Perez hem nog afstoppen, maar dan moet er wel een groot wonder plaatsvinden. De Mexicaanse Red Bull-coureur moet zich waarschijnlijk gaan focussen op de tweede plaats. Het is nog niet helemaal zeker dat hij deze plaats kan vasthouden en men vraagt zich af of hij hiervoor niet de hulp van Verstappen moet inroepen.

Helpen

Bij Red Bull wil men zeer graag een 1-2tje pakken in het wereldkampioenschap. Of dat gaat lukken, is dus nog niet zeker. Oud-coureur Pedro de la Rosa legt zijn mening over de zaak uit in de F1 Nation Podcast: "Het betekent heel erg veel voor Checo op persoonlijk niveau. Wat Checo niet wil is tweede worden omdat Max hem heeft geholpen. Of Max hem helpt of niet, zal niets veranderen voor Red Bull en de keuzes voor de toekomst."

Kleinkinderen

De la Rosa denkt wel dat Perez de zaak zal gaan bespreken met Verstappen. De Spanjaard denkt dat Verstappen wel wil gaan helpen: "Als hij zegt; 'Max deze plaats betekent veel voor mij en misschien is het geen titel, maar het is wel de tweede plaats.' Dat is misschien wel mooi voor zijn cv en voor verhalen die hij kan vertellen aan zijn kleinkinderen. Je kan dan zeggen dat je tweede bent geworden in de Formule 1. Ik weet zeker dat Max hem daarmee wil helpen."