user icon
icon

Viaplay hernieuwt opvallende samenwerking met Olav Mol

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Viaplay hernieuwt opvallende samenwerking met Olav Mol

Formule 1-fans kunnen ook in de komende jaren naar de sessies kijken met het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij. Het bekende duo levert geen commentaar bij Viaplay, maar ze sloten wel een deal met de streamingdienst over de radiorechten. Deze deal is nu verlengd, waardoor Mols Grand Prix Radio tot en met 2028 radioverslag kan blijven doen.

Mol was in Nederland jarenlang dé stem van de Formule 1. Hij verhuisde mee van zender naar zender, maar toen Ziggo Sport de rechten verloor aan Viaplay, stapten Mol en pitreporter Jack Plooij niet over naar de streamingdienst. Viaplay besloot het anders aan te pakken, en ze wezen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk aan als de nieuwe commentatoren.

Meer over Viaplay 'Viaplay kan prijzen niet verhogen voor nieuw F1-seizoen'

'Viaplay kan prijzen niet verhogen voor nieuw F1-seizoen'

10 feb
 Viaplay nog dieper in de problemen: Honderd duizenden abonnees namen afscheid

Viaplay nog dieper in de problemen: Honderd duizenden abonnees namen afscheid

19 feb

Mol en Plooij bleven het commentaar verzorgen via Grand Prix Radio, maar Viaplay kreeg ook de exclusieve radiorechten in handen. Hierdoor mochten ze in Nederland geen commentaar meer leveren via deze weg, maar daar kwam begin vorig jaar verandering in. Ze sloten een deal met Viaplay, waardoor Grand Prix Radio, en dus Mol en Plooij, weer de radiorechten in handen hebben gekregen.

Wat is er nu besloten?

Deze samenwerking is nu verlengd, zo hebben Viaplay en Grand Prix - Sportradio in een gezamenlijk statement laten weten. Het gaat om een driejarige overeenkomst, waardoor de Formule 1-verslaggeving via de radio tot en met het seizoen 2028 is gegarandeerd. Het radiocommentaar van Mol en Plooij bij elke training, kwalificatie en Grand Prix blijft hierdoor op deze manier beschikbaar. Grand Prix Radio is via FM te ontvangen in de Randstad, en is in heel Nederland te horen via DAB+ en online streams.

Hoe reageert Viaplay?

Bij Viaplay zijn ze zeer blij met deze nieuwe samenwerking, zo stelt CEO William Linders in een persbericht: "Wij geloven in een sterke, geïntegreerde sportbeleving. Door de radiorechten voor meerdere jaren bij Grand Prix Radio onder te brengen, creëren we stabiliteit voor de markt en duidelijkheid voor de fan. Deze samenwerking versterkt onze gezamenlijke positie en biedt Formule 1-fans maximale keuzevrijheid in hoe ze de sport willen volgen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.532

Olav Mol....wie is er niet groot mee geworden.
Zonde dat hij zo populair wou doen met de populariteit van Max.

Voor mij was en is hij nog steeds de stem van de F1.....ook al zat hij er steeds vaker naast, maar dat is hem vergeven.
Hij mag van mij zo de plaats innemen van die jongetjes van Viaplay.

  • 24
  • 22 feb 2026 - 09:58
F1 Nieuws Olav Mol Viaplay

Reacties (21)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.561

    Valt me op dat alleen online streams wordt genoemd maar nier de waar de stream is op te pakken. Maar omdat ik mijn laptop toch al nodig heb voor F1TV op mijn tv te streamen zet ik ook Grandprixradio.nl aan, en kijk ik op de f1.tfeed.net/live om de ronde tijden in de gaten te houden.

    • + 0
    • 22 feb 2026 - 09:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.532

    Olav Mol....wie is er niet groot mee geworden.
    Zonde dat hij zo populair wou doen met de populariteit van Max.

    Voor mij was en is hij nog steeds de stem van de F1.....ook al zat hij er steeds vaker naast, maar dat is hem vergeven.
    Hij mag van mij zo de plaats innemen van die jongetjes van Viaplay.

    • + 24
    • 22 feb 2026 - 09:58
    • Erwinnaar

      Posts: 5.493

      Inderdaad, Olav Mol heeft wel echt veel verstand van de sport en ook techniek. Hij kan het goed uitleggen en brengen. Ik vind dat mooi. Ook geen onprettig stemgeluid.

      Het commentaar vond ik wel minder geworden sinds de jaren 2000 ergens en dan met name de krachttermen.

      Over x jaar en hij de microfoon aan de wilgen heeft gehangen zullen ze meesten toch wel hem herinneren ipv de huidige ViaPlay mannen.

      Zelf vond ik destijds Jan Lammers en later Coronel met Ronald van Dam bij Canal+ met dat zogeheten super signaal (de gele en blauwe layout plus andere camera standpunten etc..) ook zeer goed te behappen.

      De holy mikmak blijft voor mij legendarisch, weten jullie nog waar hij dit riep....? De winnaar krijgt een plusje hahaha.

      • + 3
      • 22 feb 2026 - 10:13
    • Regenrace

      Posts: 2.323

      Nooit gedacht dat het nog slechter kon dan Olav Mol - tot hoofdpijndossier Melroy Heemskerk ten tonele verscheen.

      • + 6
      • 22 feb 2026 - 11:12
    • Erwinnaar

      Posts: 5.493

      Ja klopt, kon het maar kort uithouden met die ViaPlay mannen achter de microfoon, behalve Kalff maar dat komt denk ik door de samenwerking destijds met Mol maar ook als Eurosport commentator (de Engelse versie) want toen was Bert Devies ook een markante presentator, voor mij.
      Wie herinnert zich niet de filmpjes doordeweeks met achtergrondinfo, ik dacht grandprix magazine. Allemaal jaren 90 historie.

      Met als uitsmijter en die was wel over de rand, bij een ChampCar of IndyCar race, in ieder geval op een oval, brak een wiel los en zo over de hekken waar Devies roept.....

      Vangen jongens......!

      Zwarte humor gezien de afloop.

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 11:28
    • Housmans

      Posts: 373

      "Holy Mikmak, die hadden we even gemist: een absolute salto van Christian Fittipaldi!"

      Italië '93

      • + 3
      • 22 feb 2026 - 11:28
    • Cicero

      Posts: 1.625

      Het valt me op dat het nieuwe duo er net zo vaak naast zit.. Zelfs crofty maakt fouten.

      Wat olavs grootste fout was, dat was de weigering om een expert naast zich te dulden. Nu krijgt zijn tandarts iets meer ruimte, waardoor er soms foutjes hersteld worden. Met een expert zou het nog beter gaan. Qua enthousiasme is er geen betere dan olav

      • + 5
      • 22 feb 2026 - 12:39
    • Erwinnaar

      Posts: 5.493

      En Housmans is de winnaar!

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 13:15
    • Hourpower

      Posts: 761

      Ja Formule 1 en Mol voelde altijd vertrouwd die vele jaren dat hij commentaar gaf.
      Toen later die tandarts erbij kwam vond ik het allemaal wat minder worden en interviews met Mol en Max waren soms tenekromend.
      Maar nadat Viaplay de boel had overgenomen kwam ik al snel bij F1tv en met Engels commentaar erbij beviel dat prima.
      Inmiddels Mol ook achter mij gelaten en die radiozender hoef dan pok niet meer.
      Vind het wel prima zo, paar dagen terug weer een nieuw apk bestandje gedownload zodat ik F1tv rechtstreeks op de tv kan bekijken.

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 13:17
    • snailer

      Posts: 31.921

      Goed commentaar draag bij aan de beleveng.

      Uiteraard heb ik ze allemaal meegemaakt. Tot en met 2024. Vorig jaar 1 race gezien en verder samenvattingen van sommige kwalificaties en races.

      Daar wil ik niet over oordelen. Ook niet over de viaplay commentatoren. Heb ooit 1 race geluisterd naar viaplay commentaar via f1tv. Niets bijzonder negatiefs gehoord. Alleen zat er 1 bij van de twee die commentaar gaven waar i echt niet naar kon luisteren. Er zat gewoon iets in zijn stem.intonatie waar ik niet goed op ging. Kan ik niets aan doen. Bijvoorbeeld Buxton als commentator dramatiseert zo erg dat ik overschakelde naar andere commentatoren. En dat terwijl hij zeer goed geinformeerd is, goede relaties onderhoeld met de rijders en vaak met goede info kwam.

      Maar het gaat over Mol. Ben door hem in een vrij vroeg stadium overgestapt naar f1tv, terwijl wij gewoon Ziggo hadden. De belangrijkste reden was toch wel de 'Ik ga het gewoon zeggen... F*CK THAT SH!T'. Maar zeker ook omdat hij soms klinklare onzi uitkraamde. Ik snap waarom hij het deed. Hij voelde zich de papa van de nieuwe kijkers. Hij was de grote F1 kenner van Nederland. Zo profilieert hij zich waarschijnlijk nog. Hij wil vooral de nieuwe kijker ook informeren. EN dat is zondermeer heel goed. Alleen gaat hij daar erg ver in. Als er iets gebeurt en weet niet wat het betekent, dan zegt hij maar was. En ja. Dan luisteren ndie nieuwe ook.
      Als voorbeeld na een onboard van Hamilton over dat hij last had van de-rates. Moll: Dat is dat de kleppen aan het tikken zijn.... Right.... Als in een F1 auto kleppen tikken, dan gebeurt dat tijdens een motor plof. Ik kan je zeggen dat de onboard van de rijder dan heel anders klinkt. Ik vind zo'n opmerking zeer pijnlijk, want het was al zo'n 4 jaar dat er hybride motoren in F1 waren. Voor de mensen die het niet weten. de-rate was de term die men bij Mercedes gebruikte om aan te geven dat de batterijen droog raakten en de rijder de batterij power miste. Andere teams gebruikte de zelfde term voor clipping. WIe weet had Mol dan gezegd dat de kleppen fast szaten of zo.... UIteraard had Mol even viren tandarts op bad moeten sturen om na te vragen wat het betekende. Dan had Mol de nieuwe luisteraars kunnen tracteren op de juiste informatie.
      Op zich niet zo erg. Maar ik als leek weet ook niet alles. Ik kon zijn commentaar niet vertrouwen.
      Maar zoals gezegd. Dat bewust v l o e k e n was de belangrijkste reden dat ik naar f1tv ben overgestapt en er voor extra ben gaan betalen. Nooit spijt gehad. Elke cent waard.

      Overigens hier niet geliefd. 1 van de beste pundits is voor mij Ralf Schumacher geweest. Zonder veel bias. Meetal spot on in zijn commentaren. Deed niet aan stemmingmakerij over rijders. Was echt 1 van de rijders onder de rijders.

      De slechtste Nederlandse commentator? Hoe heette die ook al weer. Jaren 70. Hoe heet die ook al weer? Zijn naam moet Jan zijn. Althans staat dat me bij.

      • + 1
      • 22 feb 2026 - 13:35
    • d@nny

      Posts: 3.563

      Hey vloeken heb ik zelf niet meegemaakt want toen woonde ik al in het buitenland. Maar da’s wel een absoluut zwaktebod als commentator. Dat je moet vloeken om je punt te maken. Klinkt als erg popje Jopie doen. Mijn grootste probleem met Mol (heb nog aardig wat GPs met hem en Plooij gezien op bezoek in NL) zijn geeneens de fouten die hij ging maken.

      Het zijn voor mij

      1. Dat Plooij daar als maatje van Mol rondloopt. Ik kan die gast gewoon niet hebben. Voegt niets toe.
      2. Dat hij geen co-commentator wenste om hem bij te staan (dan denk ik, erken je eigen tekortkomingen eens) en,
      3. Dat hij gedurende de Max jaren steeds meer Popie Jopie ging doen naar mijn mening en tijdens podcasts/talk shows steeds meer de alwetende goeroe ging uithangen (en ondanks de man zijn uitgebreide kennis lang niet altijd terecht)

      Ondanks dat alles luister ik nos steeds trouw F1 aan tafel 😂

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 14:00
    • Larry Perkins

      Posts: 63.085

      Beste combi:
      1. De Olav Mol uit de jaren '90 als verslaggever.
      2. Ho-Pin Tung als expert en co-verslaggever ernaast.
      3. Allard Kalff als pitreporter.

      En de tandarts met microfoon naar de GP van Siberië of de GP van Noord-Korea. Enkele reis...

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 14:33
  • John6

    Posts: 11.499

    je kan er voor kiezen om het te luisteren, bij mij heeft Sky de voorkeur.

    • + 2
    • 22 feb 2026 - 10:01
  • oale

    Posts: 801

    Erg fijn. Geen commentator is perfect, dus Olav mol ook niet. Maar hij weet wel hoe je een F1 wedstrijd verslaat zonder diarree aan woorden.

    • + 3
    • 22 feb 2026 - 10:39
    • snailer

      Posts: 31.921

      Als er bij 1 commentator diaree uit komt, dan is met bij Mol. Dat is uiteraard puur mijn mening.

      • + 1
      • 22 feb 2026 - 13:40
  • Snorremans

    Posts: 223

    Olav Mol doet het in mijn ogen goed. Niemand is perfect. Je hoor vaak dat Mol.zakrn over het hoofd ziet. Ik denk dan ook dat het zeer lastig is om zo'n sport volledig te kunnen overzien en verslag vanuit te brengen. Hulde voor deze man.

    Plooij daarentegen heeft voor mij nul komma nul meer waarde. Hij denkt dat hij leuk is maar kwa invulling voeg hij niks toe. Denkt op zijn manier altijd de joker uit te hangen met zijn zogenaamde nieuwtjes waar in 9 van de 10 gevallen nooit een donder van klopt.

    Ga wortelkanaalbehandelingen, gaatjes vullen of kiezen trekken maar blijf alsjeblieft zover mogelijk van de F1 weg.

    • + 5
    • 22 feb 2026 - 11:28
  • Moulbit

    Posts: 114

    Toen ik in 2001 naar Frankrijk verhuisde, nam ik een Nederlands satelliet-tv-abonnement. Ik liet een schotel op het dak installeren en zette een ingewikkelde constructie op om via een Nederlands adres en bankrekening te betalen. Zo kon ik Formule 1 kijken met het commentaar van Olav Mol. Destijds waren er nog geen streams via internet, en de Franse verslaggeving was – en is nog steeds – bedroevend. Vijftien jaar later, toen Max zijn eerste grand prix won, heb ik, ik geef het toe, samen met Olav een traantje weggepikt...

    • + 6
    • 22 feb 2026 - 11:30
    • Knalpijp

      Posts: 2.409

      Nou de Fransen zijn niet slecht met commentaar, moet je maar eens luisteren toen Max zijn eerste title haalde, gewoon geweldig hie die commentator uit zn dak gaat!!

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 11:45
    • snailer

      Posts: 31.921

      Heb ook wel eens naar de Fransen geluisterd. 1 of 2 maal. Maar staat me bij dat er een commentator was die een neusstem heeft. Dat vond ik niets.

      Over andere talen en enthousiasme... Dan kan ik het super perfecta commentaar van de portugezen aanraden. Alleen voor mij net te lastig te volgen.

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 13:44
  • schwantz34

    Posts: 41.819

    Als ik op het werk of onderweg ben luister ik er weleens naar. Iets is immers beter dan niets, want anders ben je ook maar een blinde m..!

    • + 0
    • 22 feb 2026 - 11:41
  • Beri

    Posts: 6.844

    Elke race weer, sync in Mol met mijn F1TV beelden. Dus voor mij is alles zoals het hoort. Was makkelijker geweest als ze Nelson en die waardeloze en walgelijke Melroy zouden vervangen. Maargoed, dit is ook prima zo.
    Nelson met Ollie zou een mooi team vormen. De energieke dynamiek van Mol en de inhoudelijke en gedegen kennis van Nelson zouden een prima duo maken.

    • + 1
    • 22 feb 2026 - 12:32

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Olav Mol -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Nederland
  • Geb. datum 20 jan 1962 (64)
  • Geb. plaats Bloemendaal, Nederland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar