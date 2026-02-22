Formule 1-fans kunnen ook in de komende jaren naar de sessies kijken met het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij. Het bekende duo levert geen commentaar bij Viaplay, maar ze sloten wel een deal met de streamingdienst over de radiorechten. Deze deal is nu verlengd, waardoor Mols Grand Prix Radio tot en met 2028 radioverslag kan blijven doen.

Mol was in Nederland jarenlang dé stem van de Formule 1. Hij verhuisde mee van zender naar zender, maar toen Ziggo Sport de rechten verloor aan Viaplay, stapten Mol en pitreporter Jack Plooij niet over naar de streamingdienst. Viaplay besloot het anders aan te pakken, en ze wezen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk aan als de nieuwe commentatoren.

Mol en Plooij bleven het commentaar verzorgen via Grand Prix Radio, maar Viaplay kreeg ook de exclusieve radiorechten in handen. Hierdoor mochten ze in Nederland geen commentaar meer leveren via deze weg, maar daar kwam begin vorig jaar verandering in. Ze sloten een deal met Viaplay, waardoor Grand Prix Radio, en dus Mol en Plooij, weer de radiorechten in handen hebben gekregen.

Wat is er nu besloten?

Deze samenwerking is nu verlengd, zo hebben Viaplay en Grand Prix - Sportradio in een gezamenlijk statement laten weten. Het gaat om een driejarige overeenkomst, waardoor de Formule 1-verslaggeving via de radio tot en met het seizoen 2028 is gegarandeerd. Het radiocommentaar van Mol en Plooij bij elke training, kwalificatie en Grand Prix blijft hierdoor op deze manier beschikbaar. Grand Prix Radio is via FM te ontvangen in de Randstad, en is in heel Nederland te horen via DAB+ en online streams.

Hoe reageert Viaplay?

Bij Viaplay zijn ze zeer blij met deze nieuwe samenwerking, zo stelt CEO William Linders in een persbericht: "Wij geloven in een sterke, geïntegreerde sportbeleving. Door de radiorechten voor meerdere jaren bij Grand Prix Radio onder te brengen, creëren we stabiliteit voor de markt en duidelijkheid voor de fan. Deze samenwerking versterkt onze gezamenlijke positie en biedt Formule 1-fans maximale keuzevrijheid in hoe ze de sport willen volgen."