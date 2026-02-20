user icon
icon

Speld op de wagen: Antonelli veroorzaakt rode vlag met controversiële Mercedes

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Speld op de wagen: Antonelli veroorzaakt rode vlag met controversiële Mercedes

Mercedes is in de problemen gekomen op de laatste testdag in Bahrein. Andrea Kimi Antonelli kwam namelijk stil te staan met zijn W17, waarvan de geluiden beweerden dat die zo sterk en betrouwbaar zal zijn. Het stilstaan van de Italiaan deze ochtend, heeft de FIA genoodzaakt om met de rode vlag te zwaaien. 

De geluiden waren de afgelopen weken zo stellig in de Formule 1: Mercedes dat zomaar weer het nieuwe benchmark kan worden in de koningsklasse van de autosport. De shakedown in Barcelona en vijfenhalve dag testen in Bahrein lieten zien dat het team van Toto Wolff uitstekend hebben ingespeeld op de nieuwe reglementen. Maar ook bij de topteams kan er zomaar een kink in de kabel komen als er een compleet nieuwe auto en motor gebouwd worden. 

Meer over Mercedes 'Ferrari verwacht dat FIA Mercedes-motor gaat verbieden'

'Ferrari verwacht dat FIA Mercedes-motor gaat verbieden'

16 feb
 'FIA hakt knoop door en neemt besluit over Mercedes-motor'

'FIA hakt knoop door en neemt besluit over Mercedes-motor'

12 feb

Antonelli valt stil 

Met nog een uur en ongeveer drie kwartier te gaan, sloeg uit het niets het noodlot toe voor Antonelli. Daar waar de Italiaan - die aan zijn tweede seizoen gaat beginnen in de F1 - maar liefst 49 ronden had neergezet, kwam de W17 plots tot stilstand. Wat het probleem precies was is nog niet bekend, maar al snel werd duidelijk dat Antonelli niet verder kon.

Al snel werd de rode vlag gezwaaid door de stewards. Nadien kon de rest van het F1-veld de test hervatten, aangezien de auto van Antonelli snel was opgeruimd. 

 

Mercedes-controverse

De F1-paddock raakte bijna niet uitgepraat over de Mercedes-bolide. Naast het feit dat het team uit Brackley zogenaamd een betrouwbare motor had gebouwd, konden zij ook meer vermogen genereren door een vermeend trucje. Volgens de geluiden vanuit het F1-circus, heeft het Duitse team iets gevonden waardoor zij - bij warme temperaturen - de compressieverhouding 18:1 kunnen krijgen. 

Dit zou in strijd zijn met de regels, die beweren dat het 16:1 is. Met name Ferrari en Audi zouden hiervan werk gemaakt hebben, tot grote woede van Wolff.

Regenrace

Posts: 2.317

Speld op de wagen? Moet dat niet zijn: Wagen in de hooiberg?

  • 3
  • 20 feb 2026 - 10:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (18)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.806

    Compressieproblemen?

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 10:18
    • Mick34

      Posts: 1.285

      Met AI kunnen ze tegenwoordig in 1 minuut een artikel in elkaar draaien.

      In tests laten F1 teams vaak de benzinetank volledig leeg rijden waardoor ze stilvallen. Dit doen ze bewust om data te verzamelen.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 10:48
    • NicoS

      Posts: 20.143

      Natuurlijk Mick, denk echter niet dat dit het geval was op dit moment van testen….

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 11:01
    • Maximo

      Posts: 9.810

      Kan ook zijn dat ze met een iets aangepaste brandstof rijden want de brandstof waar ze afgelopen weken mee reden gaan geruchten over dat die niet goedgekeurd kan worden.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 11:08
    • Maximo

      Posts: 9.810

      Mick, de sensoren zijn zo goed tegenwoordig dat geen enkele team meer met opzet een tank helemaal leeg gaat rijden, nergens voor nodig en het is nooit optimaal voor de motor.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 11:09
  • Williams_F1

    Posts: 1.347

    daar is testen voor.
    en weer door!

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 10:19
    • hupholland

      Posts: 9.662

      geen speld tussen te krijgen. Maar liever niet op de laatste testdag.. misschien was het idd een lege tank.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 11:12
  • Regenrace

    Posts: 2.317

    Speld op de wagen? Moet dat niet zijn: Wagen in de hooiberg?

    • + 3
    • 20 feb 2026 - 10:34
    • f(1)orum

      Posts: 9.541

      speld op de wagen lijkt me geen; spel op de wagen daarentegen

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 10:37
    • f(1)orum

      Posts: 9.541

      * probleem

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 10:37
    • Joeppp

      Posts: 8.299

      lol.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 10:55
  • Reflex

    Posts: 707

    Speld op de wagen? Na iets meer dan 1200 ronden of 20 grand prix hebben ze een motor opgeblazen. Of is er data die aantoont dat ze met verschillende motoren rijden?

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 10:38
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 854

    ??? Jeez, wat een verhaal weer...

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 10:40
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 854

    Andere toko bezocht: Het lijkt een probleem met de energy deployment...

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 10:41
  • Knalpijp

    Posts: 2.403

    De schrijvert is weer doorgedraaid!!

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 10:44
  • Knalpijp

    Posts: 2.403

    Volgens de geluiden vanuit het F1-circus, heeft het Duitse team iets gevonden waardoor zij - bij warme temperaturen - de compressieverhouding 18:1 kunnen krijgen.

    Dit zou in strijd zijn met de regels, die beweren dat het 16:1 is. Met name Ferrari en Audi zouden hiervan werk gemaakt hebben, tot grote woede van Wolff.

    Wisten wij dat niet, dit wordt toch 5 keer per dag herhaald en al drie weken lang!
    Schrijvert, dit hoeft niet steeds herhaald te worden.

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 10:47
    • monzaron

      Posts: 771

      Berichtvulling dat doen ze telkens weer, hoe langer het verhaal hoe beter voor de sait 💰

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 11:02
  • HermanInDeZon

    Posts: 641

    Gaan we nu echt in elk artikel dat ding "controversieel" noemen om reacties uit te lokken omdat we hier nogal erg pro-Verstappen willen/moeten zijn in plaats van gewoon objectief ... ?

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 10:55

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 150
  • Podiums 3
  • Grand Prix 24
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar