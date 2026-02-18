Lance Stroll heeft voor de eerste rode vlag van de testdagen in Bahrein gezorgd. De Canadese Aston Martin-coureur leek met een probleem te kampen, waardoor hij spinde en in de grindbak vast kwam te zitten. Het was een pijnlijk moment voor de Canadees.

Het team van Aston Martin beleeft geen goede testdag in Bahrein. Vanochtend zat Fernando Alonso achter het stuur, maar hij kreeg amper de kans om veel meters te maken. Aston Martin kampte met een motorprobleem, waardoor Alonso uren in de pits stond. Hij kon niet meer in actie komen, en moest voor de middagsessie het stuur overgeven aan zijn teamgenoot Stroll.

Wat ging er mis?

Stroll kon direct meters gaan maken, en dat was positief nieuws voor het team van Aston Martin. Na iets minder dan een uur ging het echter mis toen de Canadese coureur wilde aanremmen voor bocht 11 aan het einde van een recht stuk. De Canadees leek niets verkeerd te doen, want hij verloor de drive. Zijn auto leek terug te schakelen naar de neutral, en Stroll had het geluk dat hij zijn auto uit de muur kon houden.

De wagen kwam vast te zitten in de grindbak, en Stroll werd een ridder zonder paard. Hij moest te voet terug naar de pitlane, terwijl de aanwezige marshalls de AMR26 uit de grindbak takelden. De monteurs keken balend toe vanuit de pitbox, want ze weten dat ze weer aan de bak moeten.

Grote problemen bij Aston Martin

Bij Aston Martin waren de verwachtingen voorafgaand aan het seizoen hoog, maar inmiddels lijkt het erop dat er veel problemen zijn. In Barcelona konden ze amper meters maken, terwijl ze vorige week tijdens de eerste testweek in Bahrein ook tegen problemen aanliepen. Het positieve punt voor Aston Martin is dat de testdag nog lang niet voorbij is, dus ze kunnen later vandaag nog de baan opkomen. Morgen en donderdag wordt er ook nog getest in Bahrein.

Aston Martin-teambaas Adrian Newey oogde in ieder geval niet blij na de spin, en kon het ook niet waarderen dat de hele wereld de vloer van de bolide kon zien.