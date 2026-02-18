user icon
icon

Stroll veroorzaakt rode vlag met pijnlijke spin

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Stroll veroorzaakt rode vlag met pijnlijke spin

Lance Stroll heeft voor de eerste rode vlag van de testdagen in Bahrein gezorgd. De Canadese Aston Martin-coureur leek met een probleem te kampen, waardoor hij spinde en in de grindbak vast kwam te zitten. Het was een pijnlijk moment voor de Canadees.

Het team van Aston Martin beleeft geen goede testdag in Bahrein. Vanochtend zat Fernando Alonso achter het stuur, maar hij kreeg amper de kans om veel meters te maken. Aston Martin kampte met een motorprobleem, waardoor Alonso uren in de pits stond. Hij kon niet meer in actie komen, en moest voor de middagsessie het stuur overgeven aan zijn teamgenoot Stroll.

Meer over Lance Stroll 'Grote problemen bij Aston Martin: mogelijk zes maanden achterstand'

'Grote problemen bij Aston Martin: mogelijk zes maanden achterstand'

17 feb
 Stroll en Aston Martin radeloos: "We zijn vier seconden te langzaam"

Stroll en Aston Martin radeloos: "We zijn vier seconden te langzaam"

13 feb

Wat ging er mis?

Stroll kon direct meters gaan maken, en dat was positief nieuws voor het team van Aston Martin. Na iets minder dan een uur ging het echter mis toen de Canadese coureur wilde aanremmen voor bocht 11 aan het einde van een recht stuk. De Canadees leek niets verkeerd te doen, want hij verloor de drive. Zijn auto leek terug te schakelen naar de neutral, en Stroll had het geluk dat hij zijn auto uit de muur kon houden.

De wagen kwam vast te zitten in de grindbak, en Stroll werd een ridder zonder paard. Hij moest te voet terug naar de pitlane, terwijl de aanwezige marshalls de AMR26 uit de grindbak takelden. De monteurs keken balend toe vanuit de pitbox, want ze weten dat ze weer aan de bak moeten.

Grote problemen bij Aston Martin

Bij Aston Martin waren de verwachtingen voorafgaand aan het seizoen hoog, maar inmiddels lijkt het erop dat er veel problemen zijn. In Barcelona konden ze amper meters maken, terwijl ze vorige week tijdens de eerste testweek in Bahrein ook tegen problemen aanliepen. Het positieve punt voor Aston Martin is dat de testdag nog lang niet voorbij is, dus ze kunnen later vandaag nog de baan opkomen. Morgen en donderdag wordt er ook nog getest in Bahrein.

Aston Martin-teambaas Adrian Newey oogde in ieder geval niet blij na de spin, en kon het ook niet waarderen dat de hele wereld de vloer van de bolide kon zien.

Foto's F1 Test Bahrain, 18 februari 2026
F1 Nieuws Lance Stroll Aston Martin F1 Test Bahrein 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.661

    De vloer was niet bijster intressant zo op het eerste zicht. Dit was een spin waar Stroll niets aan kon doen. Bij het aanremmen/omhoog van de vleugel, ging er iets mis. Leek erop dat de versnellingsbak iets raars deed. Het geluid leek erop dat het gewoon stuk ging.

    Stroll treft in dit geval geen blaam.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 14:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.504

    Oei oei Aston Martin, Honda en de versnellingsbakmakers.
    Toch maar even de schouders eronder zetten met z'n allen.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 15:00

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Land Canada
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, Canada
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar