Aston Martin en Honda zijn nog dieper in de problemen terechtgekomen tijdens de wintertest in Bahrein. Fernando Alonso kwam namelijk in de middag van de vijfde testdag in het Midden-Oosten stil te staan. De Spanjaard moest noodgedwongen uitstappen, waarna de FIA genoodzaakt was om met de rode vlag te zwaaien.

Aston Martin staat er voorlopig nog niet goed voor met oog op het komende Formule 1-seizoen. Het Britse team uit Silverstone - onder leiding van de nieuwe teambaas Adrian Newey - had de hoop gegooid op de nieuwe reglementen, maar de geluiden vanuit de paddock beweren dat er nog een behoorlijke achterstand heerst op Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull Racing. Maar de kersverse Honda-motor blijkt nu niet alleen te langzaam, maar ook onbetrouwbaar te zijn.

Alonso valt uit in Bahrein

Met nog ongeveer drie uur op de klok tijdens de testmiddag in Bahrein, kwam Alonso stil te staan met zijn auto. De tweevoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport, moest noodgedwongen uitstappen. Wat exact het probleem is met de auto is nog niet bekend, maar onboards verraadden wel dat het hoogstwaarschijnlijk om de motor gaat.

Alonso stapte uit en werd teruggebracht naar de pitstraat. De inmiddels 44-jarige veteraan werd door de safety car teruggebracht naar de pitbox van Aston Martin. Een cynische lach was er te zien op zijn gezicht toen hij terugkeerde in de pitstraat. Of hij nog daadwerkelijk in actie komt vandaag, valt nog te bezien.

Alonso has stopped on track... and we have a red flag 🚩___Escaped_link_6997519d0d44e___ ___Escaped_link_6997519d0d450___ pic.twitter.com/fp4ndAG0w8 — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_6997519d0d452___

Heerst er een vloek tussen Honda en Alonso?

Het is nog altijd geen gelukkig huwelijk: Alonso en de Honda-motor. Eerder kwamen de twee bolwerken in de F1 al samen bij McLaren van 2015 tot en met 2017, maar ook dat liep uit op een drama. Het zal nog maar moeten blijken of hij bij Aston Martin met het Japanse merk, wel goed door de bocht kan komen.