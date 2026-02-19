user icon
Problemen voor Aston Martin en Honda: Alonso veroorzaakt rode vlag in Bahrein

Problemen voor Aston Martin en Honda: Alonso veroorzaakt rode vlag in Bahrein

Aston Martin en Honda zijn nog dieper in de problemen terechtgekomen tijdens de wintertest in Bahrein. Fernando Alonso kwam namelijk in de middag van de vijfde testdag in het Midden-Oosten stil te staan. De Spanjaard moest noodgedwongen uitstappen, waarna de FIA genoodzaakt was om met de rode vlag te zwaaien.

Aston Martin staat er voorlopig nog niet goed voor met oog op het komende Formule 1-seizoen. Het Britse team uit Silverstone - onder leiding van de nieuwe teambaas Adrian Newey - had de hoop gegooid op de nieuwe reglementen, maar de geluiden vanuit de paddock beweren dat er nog een behoorlijke achterstand heerst op Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull Racing. Maar de kersverse Honda-motor blijkt nu niet alleen te langzaam, maar ook onbetrouwbaar te zijn. 

Alonso valt uit in Bahrein

Met nog ongeveer drie uur op de klok tijdens de testmiddag in Bahrein, kwam Alonso stil te staan met zijn auto. De tweevoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport, moest noodgedwongen uitstappen. Wat exact het probleem is met de auto is nog niet bekend, maar onboards verraadden wel dat het hoogstwaarschijnlijk om de motor gaat. 

Alonso stapte uit en werd teruggebracht naar de pitstraat. De inmiddels 44-jarige veteraan werd door de safety car teruggebracht naar de pitbox van Aston Martin. Een cynische lach was er te zien op zijn gezicht toen hij terugkeerde in de pitstraat. Of hij nog daadwerkelijk in actie komt vandaag, valt nog te bezien. 

 

Heerst er een vloek tussen Honda en Alonso?

Het is nog altijd geen gelukkig huwelijk: Alonso en de Honda-motor. Eerder kwamen de twee bolwerken in de F1 al samen bij McLaren van 2015 tot en met 2017, maar ook dat liep uit op een drama. Het zal nog maar moeten blijken of hij bij Aston Martin met het Japanse merk, wel goed door de bocht kan komen. 

 

jd2000

Posts: 7.595

Heb begrepen dat Aston Martin hetzelfde heeft gedaan als destijds McLaren. Honda moest een motor ontwerpen die in het chassis moest passen. Zo smal mogelijk. RB heeft het destijds omgedraaid en heeft Honda een motor laten bouwen en het chassis aangepast. Wat verwonderlijk is, dat uitgerekend Newe... [Lees verder]

  • 2
  • 19 feb 2026 - 14:49
Reacties (5)

  • Larry Perkins

    Posts: 63.051

    Kleine correctie op de kop:

    Problemen voor Aston Martin en Honda: de motor zorgt voor rode vlag in Bahrein

    • + 1
    • 19 feb 2026 - 14:11
  • jd2000

    Posts: 7.595

    Heb begrepen dat Aston Martin hetzelfde heeft gedaan als destijds McLaren. Honda moest een motor ontwerpen die in het chassis moest passen. Zo smal mogelijk. RB heeft het destijds omgedraaid en heeft Honda een motor laten bouwen en het chassis aangepast. Wat verwonderlijk is, dat uitgerekend Newey weet hoe je op zn best met Honda moet samenwerken.

    • + 2
    • 19 feb 2026 - 14:49
  • shakedown

    Posts: 1.666

    Hierin zie je dat Aston Martin nog een lange weg te gaan heeft naar een top team. Alles is aanwezig, geld, committent, motor, faciliteiten, alles. Nu moet alles samenkomen. En dat is nog een behoorlijke weg omhoog.

    Dat is niet erg. Denk dat dat nu eenmaal niet anders is. Maar daaraan zie je het grote verschil tussen een echt top team zoals Red Bull of Mercedes. Alle processen zijn nog niet uitgekristalliseerd.

    Ze hebben gewoon tijd nodig.

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 14:59
    • Pietert

      Posts: 61

      En z.s.m. afscheid nemen van Lance als coureur.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 15:33

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
