Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is op een onrustige manier van start gegaan. Tijdens de eerste testweken in Barcelona en Bahrein bleek dat het met de betrouwbaarheid bij veel teams wel goed zit, terwijl er op de achtergrond een aantal bommetjes zijn ontploft. Het lijkt erop dat Ferrari nog steeds hoopt dat het motortrucje van Mercedes wordt verboden.

Het team van Mercedes maakt gebruik van een trucje met de compressieverhoudingen in de motor. Deze truc voldoet volgens het team aan de reglementen, en ze zijn ook door de keuringen van de FIA gekomen. Afgelopen week in Bahrein ging het veelvuldig over deze zaak, en werd duidelijk dat er snel een oplossing wordt verwacht.

Bij Mercedes zijn ze zich nog steeds van geen kwaad bewust, terwijl de concurrentie daar niets van gelooft. Er gingen in de afgelopen weken veel wilde geruchten rond over een mogelijk protest tegen de Mercedes-teams in Australië, maar volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gaat dat niet gebeuren. Achter de schermen lijkt men hard bezig te zijn met het vinden van een oplossing.

Wat wil Ferrari zien?

Volgens de Zwitserse krant Blick staat er aankomende woensdag, als de derde testweek van start gaat, een vergadering van de F1 Commission op het programma. Vertegenwoordigers van de FIA, de FOM en de elf Formule 1-teams zullen dan met elkaar om tafel gaan om een aantal belangrijke punten te bespreken en een aantal knopen door te hakken.

Blick stelt dat Ferrari, Honda en Audi nog steeds zouden willen zien dat de FIA de truc met de compressieverhoudingen nog voor de Grand Prix van Australië gaat verbieden. Of dit echt gaat gebeuren, moet nog blijken. Eind vorige week gonsde het van de geruchten, en werd duidelijk dat de regels waarschijnlijk worden verduidelijkt op dit gebied.

Wat is McLaren van plan?

Volgens Blick zal ook McLaren zich gaan inzetten voor een regelwijziging. De Britse renstal rijdt met krachtbronnen van Mercedes, en zal zich dan ook niet gaan bezighouden met de motorzaak. De focus bij hen ligt eerder op de startprocedure, want in Bahrein bleek dat de start met de nieuwe auto's voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Tijdens de testdagen in Bahrein werd duidelijk dat er op dit gebied problemen kunnen ontstaan. Coureurs moesten tijdens proefstarts lang wachten voordat ze weg konden rijden van hun plaats. De vrees is dat dit voor chaotische starts gaat zorgen, waarbij sommige coureurs wel en sommige coureurs niet van hun plek kunnen komen. Als dit misgaat, kan dit voor harde en gevaarlijke crashes zorgen.

Chaotische proefstart

Veel fans wezen naar de proefstart aan het einde van de derde testdag. Hier stonden een aantal auto's klaar voor een proefstart op de grid, en dit oogde knullig. Franco Colapinto spinde toen hij zijn gridspot in wilde rijden, terwijl slechts een paar coureurs wegreden toen de lichten uitgingen. Dit had echter niet te maken met de eerder genoemde problemen, maar met het feit dat niet alle coureurs dezelfde informatie hadden ontvangen van hun team.

Op woensdag zal blijken of alle partijen het eens zijn geworden over eventuele regelwijzigingen.