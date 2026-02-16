user icon
icon

'Ferrari verwacht dat FIA Mercedes-motor gaat verbieden'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Ferrari verwacht dat FIA Mercedes-motor gaat verbieden'

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is op een onrustige manier van start gegaan. Tijdens de eerste testweken in Barcelona en Bahrein bleek dat het met de betrouwbaarheid bij veel teams wel goed zit, terwijl er op de achtergrond een aantal bommetjes zijn ontploft. Het lijkt erop dat Ferrari nog steeds hoopt dat het motortrucje van Mercedes wordt verboden.

Het team van Mercedes maakt gebruik van een trucje met de compressieverhoudingen in de motor. Deze truc voldoet volgens het team aan de reglementen, en ze zijn ook door de keuringen van de FIA gekomen. Afgelopen week in Bahrein ging het veelvuldig over deze zaak, en werd duidelijk dat er snel een oplossing wordt verwacht.

Meer over Mercedes 'FIA hakt knoop door en neemt besluit over Mercedes-motor'

'FIA hakt knoop door en neemt besluit over Mercedes-motor'

12 feb
 Nieuw hoofdstuk in Mercedes-rel: 'Red Bull deelde geheime informatie met F1-concurrenten'

Nieuw hoofdstuk in Mercedes-rel: 'Red Bull deelde geheime informatie met F1-concurrenten'

7 feb

Bij Mercedes zijn ze zich nog steeds van geen kwaad bewust, terwijl de concurrentie daar niets van gelooft. Er gingen in de afgelopen weken veel wilde geruchten rond over een mogelijk protest tegen de Mercedes-teams in Australië, maar volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gaat dat niet gebeuren. Achter de schermen lijkt men hard bezig te zijn met het vinden van een oplossing.

Wat wil Ferrari zien?

Volgens de Zwitserse krant Blick staat er aankomende woensdag, als de derde testweek van start gaat, een vergadering van de F1 Commission op het programma. Vertegenwoordigers van de FIA, de FOM en de elf Formule 1-teams zullen dan met elkaar om tafel gaan om een aantal belangrijke punten te bespreken en een aantal knopen door te hakken.

Blick stelt dat Ferrari, Honda en Audi nog steeds zouden willen zien dat de FIA de truc met de compressieverhoudingen nog voor de Grand Prix van Australië gaat verbieden. Of dit echt gaat gebeuren, moet nog blijken. Eind vorige week gonsde het van de geruchten, en werd duidelijk dat de regels waarschijnlijk worden verduidelijkt op dit gebied.

Wat is McLaren van plan?

Volgens Blick zal ook McLaren zich gaan inzetten voor een regelwijziging. De Britse renstal rijdt met krachtbronnen van Mercedes, en zal zich dan ook niet gaan bezighouden met de motorzaak. De focus bij hen ligt eerder op de startprocedure, want in Bahrein bleek dat de start met de nieuwe auto's voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Tijdens de testdagen in Bahrein werd duidelijk dat er op dit gebied problemen kunnen ontstaan. Coureurs moesten tijdens proefstarts lang wachten voordat ze weg konden rijden van hun plaats. De vrees is dat dit voor chaotische starts gaat zorgen, waarbij sommige coureurs wel en sommige coureurs niet van hun plek kunnen komen. Als dit misgaat, kan dit voor harde en gevaarlijke crashes zorgen.

Chaotische proefstart

Veel fans wezen naar de proefstart aan het einde van de derde testdag. Hier stonden een aantal auto's klaar voor een proefstart op de grid, en dit oogde knullig. Franco Colapinto spinde toen hij zijn gridspot in wilde rijden, terwijl slechts een paar coureurs wegreden toen de lichten uitgingen. Dit had echter niet te maken met de eerder genoemde problemen, maar met het feit dat niet alle coureurs dezelfde informatie hadden ontvangen van hun team.

Op woensdag zal blijken of alle partijen het eens zijn geworden over eventuele regelwijzigingen.

NicoS

Posts: 20.132

Ze hebben nooit gezegd wat er precies is gebeurd, maar dat Ferrari gestraft is, was wel duidelijk.

  • 5
  • 16 feb 2026 - 10:19
F1 Nieuws Ferrari Mercedes

Reacties (10)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 31.838

    Ik lees ier constant dat het al verboden was. Niet dat ik een nieuwe TD heb gezien, hoor.

    Laten we gewoon even afwachten. De wegen van de FIA zijn ondoorgrondelijk en niet logisch.

    • + 1
    • 16 feb 2026 - 09:59
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.136

    Ik kan me herinneren dat Ferrari een paar jaar geleden ook een "illegale" motor had. Maar de FIA heeft het toen deels in de doofpot gestopt.

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 10:12
    • f(1)orum

      Posts: 9.519

      Yep, en de vraag was toen wie er eigenlijk de "leiding" had ;-)

      • + 1
      • 16 feb 2026 - 10:19
    • NicoS

      Posts: 20.132

      Ze hebben nooit gezegd wat er precies is gebeurd, maar dat Ferrari gestraft is, was wel duidelijk.

      • + 5
      • 16 feb 2026 - 10:19
  • Polleke2

    Posts: 1.891

    De regel is een compressie verhouding van 16:1 dat is klip en klaar ,alleen sjoemelt Mercedes met de meetmethode. omdat die bij een koude motor gebeurt.
    Gewoon meetmethode veranderen dan lijkt mij en dan kijken of we nog op 16:1 zit.
    Het kan niet zo zijn dat de meetmethode verantwoordelijk is voor het verhogen van de motorcompressie natuurlijk.

    • + 4
    • 16 feb 2026 - 10:34
    • 919

      Posts: 3.972

      Het is de FIA die de meetmethode heilig verklaard, althans tot nu toe. Als er dus iemand sjoemelt, dan is het de FIA zelf waar Mercedes dan weet dankbaar gebruik van maakt.

      • + 0
      • 16 feb 2026 - 10:44
    • WickieDeViking

      Posts: 388

      De meetmethode veranderen is alleen niet zo simpel als het lijkt. In diverse andere posts over dit onderwerp hebben ik een aantal anderen dat al eens uitgelegd.

      • + 0
      • 16 feb 2026 - 10:46
  • shakedown

    Posts: 1.651

    Er gaat helemaal niets gebeuren. De FIA kan niets aantonen. Hoe willen ze iets gaan verbieden zonder onderbouwing?

    Wat ze wel kunnen doen is een supplement/additioneel artikel aan het reglement toevoegen ter verduidelijking. Waarbij ze aangeven dat ze per 1 september (bijvoorbeeld) aangeven dat er ook getest wordt op compressie op bedrijf temperatuur.

    Per 1 maart is er namelijk een motor-homologatie. Dan staat er vast waarmee geracet gaat worden. Deze aanvullende eis om per 1 maart ook op bedrijf temperatuur te kunnen gaan meten is te kort dag. Zoals gebruikelijk zijn er allerlei procedures om tot een wijziging te komen. 1 maart is, naar ik aanneem hoe snel de F1 werkt..., niet mogelijk, echter een toekomstige datum is geen probleem. Als ze toch 1 maart willen gaan doen, zal Mercedes de rechtbank opzoeken.

    Als dan blijkt dat Mercedes in de tussenliggende tijd aanpassingen aanvraagt bij de FIA, weten we dat ze wel degelijk iets deden wat niet in de geest van het reglement is. (let wel, ik gebruik niet de term illegaal, want de motor is nu legaal)

    Al met al zal er in Melbourne niets gebeuren. Mercedes zal hun motor net ver genoeg open draaien om net aan te winnen (1 en 2 Mercedes op 1 seconde achter elkaar en 3 seconden op nummer 3 bijvoorbeeld). Net als in de vorige periode, zodat het net lijkt alsof het niets zoveel opbrengt. Mercedes zal echt niet het hele zooitje op 40 seconden gaan zetten. Dat is veel te opvallend.

    Daarnaast heeft McLaren wel een punt wat lading van de batterij. Maar dat zal niet zoveel moeite kosten om op te lossen. Het doel is ervan om ervoor te zorgen dat alle accu's vol zitten zodat je geen enorme verschikken gaat krijgen in snelheid bij de start. Dit is niet meer dan logisch en zal geen moeilijk overleg worden.

    • + 1
    • 16 feb 2026 - 10:34
  • Snorremans

    Posts: 217

    Lijk me ook wat laat om nu die PU van Mercedes nog te verbieden. Weet niet of ze een plan B hebben om het (volgens mij o.a. de zuigers) te kunnen vervangen. Je kan het Mercedes ook echt niet kwalijk nemen als de FIA hier echt met de neus boven op gestaan heeft.

    • + 1
    • 16 feb 2026 - 10:56
  • DRS-zone

    Posts: 417

    Naar verluidt hebben de Mercedes-teams 10 seconden nodig om de elektronische systemen op te laden tijdens de start, om een eerste ronde op 100% vermogen door te kunnen komen.

    Dan heb je gewoon je huiswerk niet op orde, want Ferrari en RB hebben hier geen last van!

    • + 2
    • 16 feb 2026 - 10:58

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar