Het team van Red Bull Racing heeft een positieve testweek in Barcelona achter de rug. De Oostenrijkse renstal kon veel rondjes rijden, en verraste de concurrentie met een radicaal ontwerp met kleine sidepods. Ralf Schumacher waarschuwt Red Bull, en stelt dat dit in het verleden misging bij Mercedes.

Voor Red Bull gaat er dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Aangezien er nieuwe motorische en aerodynamische regels in zijn gegaan, moesten ze ervoor zorgen dat ze direct zoveel mogelijk konden testen. Ze rijden dit jaar voor het eerst met eigen krachtbronnen, en op dat vlak leek alles naar wens te verlopen tijdens de besloten test in Barcelona.

Red Bull deelde zelf weinig foto's, maar wat wel opviel, was dat hun auto over kleine sidepods beschikte. Het was een radicaal design, en ze leken direct snel voor de dag te komen tijdens de test. Het is te vroeg om te zeggen of het een succes is, maar iedereen zal de Red Bulls in de gaten houden.

Gaat Red Bull Mercedes achterna?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher plaatst in de podcast Backstage Boxengasse vraagtekens bij Red Bulls design: "Ik ben heel erg benieuwd hoe dit uitpakt. We hebben zo'n auto eerder gezien in het verleden, al liep dat toen bij Mercedes compleet in de soep. Maar deze auto's zijn natuurlijk totaal anders als we straks in Melbourne arriveren voor de eerste race."

Schumacher vindt het dan ook geen goed idee om direct een conclusie te trekken: "Of het bedoeld is om andere teams onzeker te maken, of dat Red Bull echt een goede oplossing heeft gevonden, dat weet ik natuurlijk ook niet."

Is dit een begrijpelijke keuze van Red Bull?

De oud-coureur kan de gedachtegang van Red Bull wel volgen: "Des te efficiënter en kleiner de auto is, des te beter het allemaal aerodynamisch werkt. Het probleem is alleen dat je ook oppervlak moet creëren, je moet neerwaartse druk genereren. Via de vloer is er nu juist downforce verloren gegaan en ik ben echt benieuwd hoe ze daar een oplossing voor hebben gevonden. Ik denk wel dat er goed over is nagedacht."

"Het is hier ook een kwestie van koeling. We hebben al vernomen dat er meer gekoeld moet worden, terwijl er juist minder ruimte voor is. Alles zit nu veel compacter op elkaar. Dat was bij Mercedes toen, als ik het me goed voor de geest haal, ook al een thema."