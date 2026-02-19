user icon
Hamilton voelt zich sterker dan ooit: "Mijn DNA zit meer in de nieuwe Ferrari"

Lewis Hamilton kijkt met een bijzonder goed gevoel uit naar het Formule 1-seizoen van 2026. De Brit voelt zich naar eigen zeggen sterker dan de voorbije jaren en merkt ook dat hij steeds meer één wordt met Ferrari, nu hij zijn tweede seizoen bij de Italiaanse renstal ingaat.

Het eerste jaar bij de Scuderia kende pieken en dalen voor de zevenvoudig wereldkampioen. Na zijn overstap van Mercedes moest Hamilton zich aanpassen aan een nieuwe werkwijze en omgeving. Inmiddels is ook duidelijk dat hij met een nieuwe race-ingenieur gaat samenwerken, nadat Riccardo Adami een rol binnen de Ferrari-academie heeft gekregen.

Hamilton ziet duidelijke progressie binnen Ferrari

Tijdens de tweede wintertest in Bahrein kreeg Hamilton de vraag hoe hij terugkijkt op zijn eerste jaar bij Ferrari. De Brit gaf toe dat het geen eenvoudig proces was, maar dat hij er tegelijk van heeft genoten. “Het is zeker een uitdaging geweest, maar wel eentje waar ik enorm van heb genoten”, aldus Hamilton op de persconferentie in Bahrein.

Volgens hem staat het team er vandaag veel stabieler voor en is de samenwerking duidelijker geworden. “Nu ik een jaar bij het team zit, is alles veel beter geregeld. De werkrelaties zijn duidelijker. Ik ben echt heel enthousiast over dit seizoen. Iedereen is met veel positiviteit teruggekeerd en dat voel je overal binnen het team.”

Hamilton voelt zich fysiek en mentaal sterker dan ooit

Ferrari kende een degelijke eerste testweek in Bahrein en maakte een solide indruk, zowel qua betrouwbaarheid als rondetotaal. Gevraagd of hij zich optimistischer voelt dan de voorbije jaren, gaf Hamilton toe dat dat mogelijk het geval is. “Misschien wel, ja. Ik probeer altijd met vertrouwen aan een seizoen te beginnen, maar je krijgt onderweg altijd te maken met uitdagingen. Voor mij voelt dit seizoen toch anders.”

De Brit benadrukte dat hij de winter heeft gebruikt om zichzelf opnieuw op te bouwen, zowel fysiek als mentaal. “Ik heb deze winter veel tijd besteed aan het herfocussen en het opnieuw opbouwen van mezelf. Mijn lichaam en mijn geest zijn op een veel betere plek. Ik voel me persoonlijk beter dan in lange tijd.”

SF-26 gebouwd op Hamiltons wensen?

Hamilton voelt zich bovendien sterker verbonden met de nieuwe Ferrari, omdat hij intens betrokken was bij de ontwikkeling. “Vorig jaar reed ik met een auto die ik had geërfd. Aan deze wagen heb ik de voorbije maanden actief meegewerkt in de simulator. Er zit dus een stukje van mijn DNA in, waardoor ik me er veel meer mee verbonden voel.”

Tot slot benadrukte hij dat zijn geloof in Ferrari onveranderd groot is. “Mijn vertrouwen in dit team is nog altijd honderd procent. Ik wist dat succes niet meteen zou komen en dat het een proces zou zijn. We hebben enorm veel geleerd van vorig jaar en ik heb het gevoel dat we beter samenwerken dan ooit. Dat maakt me enorm enthousiast.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

