Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat dit jaar op jacht naar sportieve revanche. De Brit kende vorig jaar een rampzalig seizoen in dienst van Ferrari, en dat zorgde voor twijfel. Jenson Button vertrouwt in Hamilton, en heeft er alle vertrouwen in dat hij het om kan draaien.

Hamilton stapte vorig jaar over van Mercedes naar het team van Ferrari. De Brit hoopte hier op jacht te kunnen gaan naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel, maar deze droom werd een nachtmerrie. Hamilton worstelde met zijn vorm en zijn auto, en stond uiteindelijk in geen enkele Grand Prix op het podium. Tot overmaat van ramp kon hij ook de strijd met zijn teamgenoot Charles Leclerc niet aangaan.

Hamilton maakte in de laatste fase van het seizoen een uitgebluste indruk, en men vroeg zich af of hij nog wel plezier beleefde aan de sport. Tijdens de wintertests van de afgelopen weken maakte Hamilton een goede indruk, al moet hij het nog steeds doen zonder nieuwe race-engineer.

Kan Hamilton terugslaan?

De grote vraag is dan ook of Hamilton het om kan gaan keren. Oud-wereldkampioen Jenson Button denkt van wel, zo legt hij uit bij Sky Sports: "Het gaat er meer om of hij invloed heeft kunnen uitoefenen op de auto, dat is meer het ding."

"Als je een team instapt waar je het opneemt tegen iemand die daar al jaren zit, dan is dat lastig. Nu heeft hij echter meer tijd doorgebracht bij het team, heeft hij relaties op kunnen bouwen en heeft hij hopelijk veel invloed gehad op de kant die ze opgaan met deze auto en hoe die aanvoelt."

Waarom wordt dit een belangrijk jaar voor Hamilton?

Volgens Button gaat dit een enorme uitdaging worden voor Hamilton: "Het wordt een belangrijk jaar voor hem. Als het niet werkt dit jaar, dan weet ik niet of het ooit nog gaat werken. Dit is de perfecte kans voor hem om het om te draaien."

"Dat geldt overigens ook voor het team van Ferrari. Ze hebben geen goede jaren achter de rug, dus het zou voor hen ook fijn zijn als ze weer om overwinningen kunnen gaan vechten."