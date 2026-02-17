Op het circuit van Sakhir in Bahrein gaat morgen de derde testweek ter voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen van start. Waar de eerste testweek achter gesloten deuren was, en er vorige week slechts een uurtje per dag werd uitgezonden, is dat deze week anders. De volledige testdagen zijn live te volgen voor de fans, en in Nederland zijn ze deels gratis te zien.

Aangezien er dit jaar nieuwe aerodynamische en motorische regels zijn ingegaan in de Formule 1, krijgen de teams meer tijd om hun nieuwe bolides te testen. Dit gebeurt deels buiten de blik van de buitenwereld, want eind januari deed de organisatie er alles aan om pottenkijkers buiten de deur te houden in Barcelona. Het leverde kolderieke situaties op waarbij fans en verslaggevers door de beveiliging van heuvels werden gejaagd.

Vorige week gingen in Bahrein de poorten voor de pers weer open, maar de fans konden slechts één uurtje per dag live volgen. Nu de laatste testweek op het punt van beginnen staat, kunnen de fans zich weer verheugen op veel actie. En al deze actie is live te volgen, want de tracktime zal 'gewoon' worden uitgezonden.

Wat is er gratis te zien?

De drie testdagen zijn in Nederland te volgen bij streamingdiensten F1 TV Pro en Viaplay. Voor beide diensten moet men betalen om de sessies te volgen, maar op de eerste testdag is er ook een manier om gratis naar de testdag te kijken. Viaplay heeft namelijk besloten om de eerste testdag in zijn volledigheid uit te zenden op de open zender Viaplay TV. Deze zender maakt bij de meeste providers onderdeel uit van het basispakket, en biedt dus uitkomst voor de fans die geen abonnement hebben bij één van de betaaldiensten.

Zijn alle sessies gratis te zien?

Wie denkt dat de gehele testweek op deze manier gratis te volgen is, komt bedrogen uit. De tweede en de derde testdag zitten namelijk gewoon weer achter een betaalmuur, al zal Viaplay wel programma's rondom de koningsklasse gaan uitzenden op Viaplay TV. Bij zowel Viaplay als F1 TV zijn er deze week weer uitgebreide nabeschouwingen te zien.