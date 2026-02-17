Veel teams en coureurs hebben in aanloop naar het Formule 1-seizoen 2026 nog moeite met één opvallend onderdeel: de startprocedure. Door de nieuwe technische regels duurt het aanzienlijk langer om de motor en systemen optimaal klaar te krijgen. Ook bij Mercedes zoeken ze nog naar de juiste balans, zo gaf George Russell toe tijdens de tests in Bahrein.

De Brit legde uit hoe het team momenteel omgaat met die complexe situatie. Hij benadrukt dat Mercedes strikt vasthoudt aan zijn procedure, maar dat een racesituatie natuurlijk anders is dan een trainingssessie.

Startmoment blijft lastig onder nieuwe regels

“Wij volgen gewoon onze procedure en ik vertrek alleen wanneer alles binnen de juiste window zit”, vertelt Russell. “Maar we beseffen dat je tijdens een race niet zomaar kunt wegrijden. Je moet wachten tot de lichten uitgaan. Het kan dus gebeuren dat je niet vertrekt op het moment dat de turbo in de ideale zone zit.”

Volgens de Mercedes-coureur is dat een van de grote uitdagingen van het nieuwe reglement. Teams moeten een compromis zoeken tussen de ideale motorprestaties en het juiste startmoment. Dat zorgt voorlopig voor onzekerheid op de grid, zeker bij fabrikanten die nog volop aan het finetunen zijn.

Ferrari mogelijk in voordeelpositie

Russell vermoedt dat Scuderia Ferrari op dat vlak een kleine voorsprong heeft. “Ik denk dat we vooruitgang hebben geboekt, maar ik weet niet hoe het bij de andere fabrikanten zit. Ferrari kan waarschijnlijk met hogere versnellingen vertrekken. Dat wijst erop dat ze mogelijk een kleinere turbo gebruiken dan andere fabrikanten. Daardoor zitten zij misschien in een iets comfortabelere positie bij de start.”

Wel benadrukt Russell dat de veiligheid voorop blijft staan. “Zolang er geen veiligheidsrisico’s zijn, is er geen groot probleem. In Barcelona was dat misschien nog wel het geval. Maar sindsdien hebben we op dat vlak grote stappen gezet.”

De turbo speelt een cruciale rol in de moderne Formule 1-motoren. Door uitlaatgassen te gebruiken om extra lucht onder druk in de motor te persen, kan meer brandstof efficiënt verbrand worden. Dat zorgt uiteindelijk voor een aanzienlijke toename van het motorvermogen, maar maakt het proces rond de start ook een stuk complexer.