Het team van Mercedes geldt voorafgaand aan het nieuwe seizoen als de topfavoriet voor de titel in de Formule 1. Tijdens de testweken zagen ze er goed uit, al is er wel ophef ontstaan om een motortrucje van het merk. Mogelijk hebben ze nog een probleem, want hun brandstofleverancier Petronas bevindt zich in een race tegen de klok om de nieuwe brandstof op tijd gehomologeerd te krijgen.

Er is dit jaar veel veranderd in de Formule 1. Er gelden nieuwe motorische en aerodynamische regels in de sport, en dit betekent ook dat er vanaf dit jaar wordt gereden met een nieuwe brandstof. De Formule 1 wil de sport vergroenen, en daarom is er afscheid genomen van de fossiele brandstoffen, en moeten er nieuwe biobrandstoffen worden ontwikkeld.

Wat is er aan de hand?

Dit zorgt ervoor dat het proces om de brandstof te laten homologeren door de FIA, lastiger is geworden. Voorheen was het zo dat een Brits laboratorium, dat samenwerkt met de FIA, de brandstoffen onderzocht en goedkeurde. Dit eenvoudige proces is nu vervangen door een nieuw proces waarbij het Britse bedrijf Zemo het eindproduct analyseert en kijkt hoe het proces is verlopen.

Het gaat hier om een lang en complex proces, en dat kan nu voor problemen gaan zorgen. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com speelt de brandstofleverancier van Mercedes, Petronas, nu een race tegen de klok. De kans bestaat volgens het medium dat de biobrandstof van Petronas nog niet is goedgekeurd als het Formule 1-seizoen van start gaat in Australië.

Wat zijn de gevolgen?

De vraag is dan wat er gaat gebeuren, want Mercedes levert ook motoren aan McLaren, Alpine en Williams, die dus ook met de brandstof van Petronas rijden. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zorgen mogelijke homologatie-problemen er niet voor dat deze teams niet kunnen rijden. Als de brandstof van Petronas begin maart nog niet is goedgekeurd, dan zullen de teams met Mercedes-krachtbronnen in Australië moeten gaan rijden met een tijdelijke brandstof.

Nog meer problemen?

Mercedes en Petronas lijken niet de enigen te zijn die tegen deze problemen aanlopen, want volgens het Italiaanse AutoRacer hebben tot nu toe alleen de leveranciers van Ferrari (Shell) en Audi (BP) groen licht gekregen.