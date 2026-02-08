Red Bull Racing heeft volgens Juan Pablo Montoya een riskante keuze gemaakt in de jacht op succes. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat het team in 2025 te lang is blijven doorontwikkelen, terwijl de concurrentie al de blik vooruit richtte. Met de ingrijpende reglementswijzigingen van dit jaar kan die aanpak Red Bull nu duur komen te staan.

De Colombiaan verwacht dat teams als Mercedes en Ferrari de kloof hebben verkleind, terwijl ook McLaren dankzij zijn stabiele structuur een serieuze uitdager kan worden. Toch legt Montoya de nadruk vooral op Red Bull, dat zichzelf volgens hem onnodig in een lastige positie heeft gemanoeuvreerd.

Montoya ziet risico in Red Bull-keuze

In gesprek met AS Colombia noemt Montoya Red Bull het team dat het zichzelf het meest ‘ingewikkeld’ heeft gemaakt. Volgens hem was het sterke slot van vorig seizoen mogelijk juist het gevolg van een ontwikkeling die te lang werd doorgetrokken.

"Een team dat ik als ingewikkeld zie, is Red Bull", zegt Montoya. "Ze hebben vorig jaar uitstekend gepresteerd en het seizoen sterk afgesloten. De vraag is alleen of dat kwam doordat ze langer zijn blijven ontwikkelen dan de rest."

Die keuze kan volgens de oud-coureur nu tegen hen werken. "Naar mijn idee zijn zij doorgegaan met ontwikkelen op het moment dat anderen al waren gestopt. Het probleem daarvan is dat je daar dit jaar de rekening voor gepresenteerd krijgt", waarschuwt Montoya.

Mentaliteit gaf doorslag bij Red Bull

Laurent Mekies, voormalig sportief directeur van Red Bull Racing en inmiddels teambaas bij zusterteam RB, legde eerder uit waarom Red Bull deze gok durfde te nemen. Volgens de Fransman is die beslissing vooral ingegeven door de mentaliteit binnen het team.

"Wat je in de eerste dagen en weken merkt, is dat niemand wilde opgeven", aldus Mekies. "Dat heeft niets met mij te maken, dat zit in het DNA van dat team." Hij erkent dat het eenvoudiger was geweest om de focus volledig te verleggen naar 2026, met de nieuwe technische regels in het vooruitzicht.

"Het zou heel makkelijk zijn geweest om de bladzijde om te slaan en ons volledig op de volgende auto te richten", vervolgt Mekies. "Maar niemand binnen het team wilde dat doen."

Nieuwe regels zorgen voor hoofdbrekens

Vanaf 2026 ondergaat de Formule 1 een flinke transformatie. De krachtbronnen krijgen een 50/50-verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving, terwijl ook actieve aerodynamica zijn intrede doet. Red Bull zet daarbij in op de eigen Red Bull Ford Powertrains-motor.

Die ontwikkeling verloopt echter niet zonder problemen. In een vroeg stadium kreeg het project al te maken met tegenslagen, waaronder een turbocompressor die door de Amerikaanse douane in beslag werd genomen. Het onderstreept volgens critici als Montoya hoe dun de lijn is tussen lef en risico in de nieuwe Formule 1-realiteit.