Heeft Red Bull te lang door ontwikkeld? "Verstappen zal hiervoor boeten"

Red Bull Racing heeft volgens Juan Pablo Montoya een riskante keuze gemaakt in de jacht op succes. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat het team in 2025 te lang is blijven doorontwikkelen, terwijl de concurrentie al de blik vooruit richtte. Met de ingrijpende reglementswijzigingen van dit jaar kan die aanpak Red Bull nu duur komen te staan.

De Colombiaan verwacht dat teams als Mercedes en Ferrari de kloof hebben verkleind, terwijl ook McLaren dankzij zijn stabiele structuur een serieuze uitdager kan worden. Toch legt Montoya de nadruk vooral op Red Bull, dat zichzelf volgens hem onnodig in een lastige positie heeft gemanoeuvreerd.

Montoya ziet risico in Red Bull-keuze

In gesprek met AS Colombia noemt Montoya Red Bull het team dat het zichzelf het meest ‘ingewikkeld’ heeft gemaakt. Volgens hem was het sterke slot van vorig seizoen mogelijk juist het gevolg van een ontwikkeling die te lang werd doorgetrokken.

"Een team dat ik als ingewikkeld zie, is Red Bull", zegt Montoya. "Ze hebben vorig jaar uitstekend gepresteerd en het seizoen sterk afgesloten. De vraag is alleen of dat kwam doordat ze langer zijn blijven ontwikkelen dan de rest."

Die keuze kan volgens de oud-coureur nu tegen hen werken. "Naar mijn idee zijn zij doorgegaan met ontwikkelen op het moment dat anderen al waren gestopt. Het probleem daarvan is dat je daar dit jaar de rekening voor gepresenteerd krijgt", waarschuwt Montoya.

Mentaliteit gaf doorslag bij Red Bull

Laurent Mekies, voormalig sportief directeur van Red Bull Racing en inmiddels teambaas bij zusterteam RB, legde eerder uit waarom Red Bull deze gok durfde te nemen. Volgens de Fransman is die beslissing vooral ingegeven door de mentaliteit binnen het team.

"Wat je in de eerste dagen en weken merkt, is dat niemand wilde opgeven", aldus Mekies. "Dat heeft niets met mij te maken, dat zit in het DNA van dat team." Hij erkent dat het eenvoudiger was geweest om de focus volledig te verleggen naar 2026, met de nieuwe technische regels in het vooruitzicht.

"Het zou heel makkelijk zijn geweest om de bladzijde om te slaan en ons volledig op de volgende auto te richten", vervolgt Mekies. "Maar niemand binnen het team wilde dat doen."

Nieuwe regels zorgen voor hoofdbrekens

Vanaf 2026 ondergaat de Formule 1 een flinke transformatie. De krachtbronnen krijgen een 50/50-verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving, terwijl ook actieve aerodynamica zijn intrede doet. Red Bull zet daarbij in op de eigen Red Bull Ford Powertrains-motor.

Die ontwikkeling verloopt echter niet zonder problemen. In een vroeg stadium kreeg het project al te maken met tegenslagen, waaronder een turbocompressor die door de Amerikaanse douane in beslag werd genomen. Het onderstreept volgens critici als Montoya hoe dun de lijn is tussen lef en risico in de nieuwe Formule 1-realiteit.

StevenQ

Posts: 10.171

Red Bull deed in 2021 precies hetzelfde met de titelstrijd tegen Mercedes en was in 2022 bij de start van de nieuwe reglementen de snelste, maar sommige ex coureurs zijn kort van memorie

  • 8
  • 8 feb 2026 - 10:33
  • Need5Speed

    Posts: 3.512

    De kunst om een auto te verbeteren tijdens een seizoen komt niet vanzelf.
    Het lijkt handig om een seizoen op te geven en vol op de ontwikkeling van de nieuwe auto in te zetten, maar dan stap je uit de superkorte cyclus van bedenken - bouwen - gebruiken - evalueren - bedenken.
    Red Bull begint misschien met een achterstand maar als hun verbeterproces goed op de rails staat lopen ze dat zo in.

    • + 0
    • 8 feb 2026 - 10:13
  • shakedown

    Posts: 1.615

    Tja bij heel veel teams in de achterhoede hebben we dat gehoord. En elke keer is het ni t de stap die ze hadden verwacht.

    Zoals need5 speed al zegt het proces en de continuïteit van dat proces is belangrijker dan vaak gedacht wordt

    • + 1
    • 8 feb 2026 - 10:23
  • StevenQ

    Posts: 10.171

    Red Bull deed in 2021 precies hetzelfde met de titelstrijd tegen Mercedes en was in 2022 bij de start van de nieuwe reglementen de snelste, maar sommige ex coureurs zijn kort van memorie

    • + 8
    • 8 feb 2026 - 10:33
    • Politik

      Posts: 9.695

      Het klopt wat je zegt, maar toch is het geen goed voorbeeld.
      De nieuwe regelementen in 2022 waren voor elk team.nieuw, behalve voor RB met Newey aan boord. Die had vanuit het verleden al meerdere grondeffect auto's ontworpen.

      Dit jaar is dat anders en zijn ook.voor RB de nieuwe regelementen nieuw.

      • + 6
      • 8 feb 2026 - 11:12
    • mario

      Posts: 15.081

      "Die had vanuit het verleden al meerdere grondeffect auto's ontworpen."

      En dat hebben we ook gezien aan de dominantie....

      • + 0
      • 8 feb 2026 - 11:18
    • snailer

      Posts: 31.667

      Het is een misvatting dat geen enkel team ervaring had met grondeffect.
      Grondeffect is een verzamelnaam. En niet specifiek de auto's vanaf 2022.

      Elk team met rake onder de auto gebruikte grondeffect. Diffuser zorgt voor versnelde verdeling van de lucht. Grondeffect.
      Brabham gebruikte een fan. Grondeffect. Lotus gebruikte gordijnen. Grondeffect.

      Wat nieuw was (voor zover ik wert) in F1, dat was dat er nu vortex tunnels werden gebruikt. Wat ik begreep 1 van de meest effectieve manieren om grondeffect op te bouwen onder de auto.

      Newey was de enige die instabiliteit onder de vloer redelijk goed inschatten nog voor aanvang van 2022. Hij wist de frequentie waarmee de auto op en neer ging het best te dempen.

      Het is wel degelijk een goed voorbeeld dat StevenQ geeft.

      Dat Newey een positieve rol speelde is duidelijk. Maar het geeft onomstotelijk aan dat het kan werken terwijl toch laat wordt begonnen met een nieuw auto.

      Er was overigens nog een zeer positief voorbeeld. McLaren. Men besloot voor aanvang van 2023 het concept van de auto om te gooien. Het enabelde juist de later vrij onverslaanbare auto. De basis werd daar gelegd.

      Het juiste concept is veel belangrijker op de lange termijn dan vroeg beginnen.

      • + 0
      • 8 feb 2026 - 13:25
  • Larry Perkins

    Posts: 62.893

    Alleen de koffiejuffrouw nog, voor de rest heeft de Colombiaanse snuifdoos alles en iedereen bij RBR al afgekraakt...

    • + 3
    • 8 feb 2026 - 10:49
    • Politik

      Posts: 9.695

      Kijk Larry, dat ben nou typisch jij. Je mond vol over het gedrag van een ander, maar zelf continu framen.

      Heb je het artikel werkelijk gelezen? Lijkt er namelijk niet op.
      Wat Montoya zegt, is logisch. Hij onderbouwt het en hij brengt het genuanceerd. Citeert zelfs Mekies nog om zijn punt te onderbouwen.

      En Larry noemt het afkraken.....

      • + 8
      • 8 feb 2026 - 11:15
    • Larry Perkins

      Posts: 62.893

      Als je goed had gelezen, dan had je begrepen dat ik het over meerdere berichtjes van Montoya heb, niet alleen dit bericht.
      Zijn (negatieve) aannames (volgens jou: onderbouwingen) doet hij bovendien van een enorme afstand.
      Verder frame ik niemand, wel maak ik af en toe grappen over bepaalde figuren in de F1, maar als je - zoals jij - nul komma nul gevoel voor humor hebt, herken je het verschil niet.

      Dat gezegd hebbende, nog veel plezier met alles verdraaien, opeens over iets anders beginnen als jou dat beter uitkomt, selectief reageren en uit zaken zijn context halen, ben wel weer klaar met jou!

      • + 4
      • 8 feb 2026 - 11:37
    • Politik

      Posts: 9.695

      Je lult maar een eind raak Larry.
      Je straatje schoonvegen met verwijzen naar vorige analyses van Montoya.
      Je zou deze analyse moeten beoordelen, dat is waar het om gaat. Je hebt altijd Je mond vol over een ander met je morele teksten. Maar zelf vergeet je het goede voorbeeld te geven.

      Je post is er overduidelijk op gericht, dat je zijn bovenstaande analyse 'afkraken' vindt.

      Want nu hij de ontwikkelingstrategie ook heeft afgekraakt, is volgens jou alleen de koffie Juffrouw nog aan de beurt.

      • + 5
      • 8 feb 2026 - 11:50
    • hupholland

      Posts: 9.615

      toch denkt Mekkies dat het de beste aanloop naar 2026 was. Het is allemaal theoretisch gel*l, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Verder is het helemaal niet bekend hoe de windtunnelverdeling van de teams vorig jaar was en ook niet van Red Bull.. maar goed, beetje downplayen kan nooit kwaad, dat doet McLaren momenteel ook. Uiteindelijk gaat het vooral om de goede ideeën en mensen zoals Newey zetten hun verstand echt niet uit buiten de windtunneluren om.

      • + 1
      • 8 feb 2026 - 11:57
  • bonensoep

    Posts: 740

    Het heeft weinug zin om alles op de auto van volgend seizoen te beginnen als je nog niet eens begrijpt waarom je huidige auto niet presteerd zoals verwacht. Ik denk dat het ook niet ze zwart-wit is gegaan met de intwikkeling van de 2026 auto.

    • + 2
    • 8 feb 2026 - 11:10
  • schwantz34

    Posts: 41.778

    De testweek verliep (op die crash van Hadjar na) probleemloos, en zelfs boven verwachting voor RBR. Een team als Williams bijv, richten vorig seizoen al heel vroeg hun pijlen op 26 en waar waren die ook maar weer tijdens de 1e testweek Juan? Juist ja, nergens!

    AM idem dito, met slechts één gebruikte testdag van de beschikbare 3.

    • + 4
    • 8 feb 2026 - 11:40
  • Maximo

    Posts: 9.763

    RB is met Max tot op 2 punten na de titel misgelopen in 2025, dat is dus op een haar na.

    Zo veel kansen krijgen F1 team niet op titels, dus als die kans zich voordoet moet je er voor gaan en dat hebben ze gedaan, gelukkig maar voor ons als F1 liefhebbers.

    Voor 2026 vrees ik dat ze motorisch voor de eerste helft van het seizoen sowieso wat tekort komen op Ferrari en Mercedes en zeker met Mercedes hun betwiste motoren. Gedurende het seizoen mag RB hun motoren doorontwikkelen, dus wie weet of ze na de zomerstop het gat gedicht hebben met de andere teams.

    • + 0
    • 8 feb 2026 - 12:07
  • MLTG

    Posts: 1.170

    Mijn vermoeden is dat RBR zelf meteen goed mee zal kunnen. Racing Bulls zal wel een flinke achterstand hebben.

    • + 1
    • 8 feb 2026 - 12:50

show sidebar