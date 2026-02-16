user icon
Verstappen betekende veel voor Lawson: "Echt een aardige kerel"

Liam Lawson houdt nog altijd warme gevoelens over aan zijn samenwerking met Max Verstappen bij Red Bull Racing, ook al was het van korte duur. Daar waar sommige mensen de afgelopen jaren hun vraagtekens zetten bij de persoonlijkheid van de Nederlander, is het juist Lawson die aangeeft hem enorm te bewonderen. 

Begin 2025 kreeg Lawson een taak voorgeschoteld waarin Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez niet geslaagd zijn: enigszins in de buurt komen van Verstappen bij Red Bull. Maar dat avontuur liep uit op een drama. De Nieuw-Zeelander beleefde twee dramatische weekenden in Australië en China en werd per direct teruggestuurd naar het zusterteam, Racing Bulls. 

Verstappen steunde Lawson

Nadat Lawson vervangen werd door Yuki Tsunoda, was het Verstappen die daarover zijn onvrede uitte. Later in het seizoen beweerde de viervoudig wereldkampioen dat de 24-jarige geen eerlijke kans heeft gekregen van Red Bull. Harde woorden van Verstappen, maar tegelijkertijd wel gewaardeerd door zijn voormalig teamgenoot. 

Tijdens een podcast van Gypsy Tales, sprak Lawson zijn bewondering uit voor Verstappen. Volgens hem was de Nederlander een geweldige steun, ondanks dat hij niet uit de verf kwam bij Red Bull. "Tijdens alles wat er vorig jaar met Red Bull is gebeurd, was hij geweldig voor me. Ik was net naar Monaco verhuisd en hij zei: 'Kom gerust met me mee als je wilt langskomen.' Kortom, hij is echt een aardige kerel." 

"Toen ik bij het team kwam, was hij meteen ontzettend vriendelijk. Hij beantwoordde mijn vragen, stond altijd klaar om te helpen en was echt altijd bereikbaar. Zelfs nadat ik bij Red Bull was vertrokken, bleef hij me steunen. Eerlijk gezegd was hij onberispelijk", voegde hij daaraan toe.

Repeterend verhaal bij Red Bull

Verstappen staat erom bekend vaker een luisterend oor te zijn voor de jongelingen in de Formule 1. De 28-jarige is vaker te vinden in het gezelschap van bijvoorbeeld Gabriel Bortoleto en Andrea Kimi Antonelli

Het blijft een hoofdpijndossier voor Red Bull: de juiste teamgenoot aanstellen voor Verstappen. Later in 2025 bleek dat Tsunoda ook te licht was voor het bewind van de Nederlander en werd net als zijn voorgangers, eruit gegooid. Komend seizoen krijgt Isack Hadjar - die is overgekomen van de Racing Bulls - de kans om zich te bewijzen naast Verstappen.

Larry Perkins

Posts: 62.996

Niemand vormt een bedreiging voor Max. Ja, [i] 'Second Choice George' [/i] misschien als hij zijn helm afzet...

  • 2
  • 16 feb 2026 - 19:08
Reacties (10)

  • monzaron

    Posts: 761

    Ik lees: ik was net naar Monaco verhuisd en hij zei: 'Kom gerust met me mee als je wilt langskomen.' 😵‍💫😵‍💫

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 17:24
    • Larry Perkins

      Posts: 62.995

      't Is al dapper en knap van Lawson dat hij het in het Nederlands probeert @monzaron, dat de zin niet klopt moet je dan maar voor lief nemen...

      • + 1
      • 16 feb 2026 - 18:55
  • Regenrace

    Posts: 2.299

    Lijkt mij niet erg moeilijk; aardig zijn tegen ieder die geen bedreiging vormt. Ik doe het zelf ook wel eens.

    • + 1
    • 16 feb 2026 - 19:01
    • Larry Perkins

      Posts: 62.995

      Niemand vormt een bedreiging voor Max. Ja, 'Second Choice George' misschien als hij zijn helm afzet...

      • + 2
      • 16 feb 2026 - 19:08
    • Rimmer

      Posts: 13.152

      Max is gewoon een ontzettend aardige jongen die 4 titels later nog altijd niet naast de schoenen loopt. Op de baan in een competitie is het een monster en een vreselijke tegenstander net als Alonso. Maar eenmaal uit de auto zijn het hele aardige en betrokken jongens die het niet kwaad voor hebben met anderen. Max is wat dat betreft een van die sieraden de sport gekend heeft. Net als Senna en Schumacher.
      Hamilton is een lastiger verhaal. Die wil diezelfde half mens half God status en doet daar moeite voor (hij doet ook veel liefdadigheid) maar ik kan zijn bedoelingen nooit goed plaatsen. Zegt misschien ook meer over mij dan over hem dus ik laat het maar open: 50/50

      • + 1
      • 16 feb 2026 - 19:37
    • Larry Perkins

      Posts: 62.995

      Verstappen, Senna en Schumacher zijn sieraden van de sport @Rimmer, Hamilton draagt de meeste sieraden in de sport...

      • + 1
      • 16 feb 2026 - 20:02
  • Williams_F1

    Posts: 1.339

    Goed vertaalt artikel.:)

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 20:03
  • GPYesterday

    Posts: 321

    Tja, voor de Britten is Max geen kampioen. Hij is veel te aardig en te eerlijk, nee Russel is veel beter voor Hun. Hij is geniepig en probeerd Max in een kwaad daglicht te krijgen of Hamilton met zijn extravagante kleding stijl of zijn BLM uitspraken en geforceerde knielende momenten.

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 20:20
  • Pietje Bell

    Posts: 33.176

    Er gaat alweer een heel belangrijk persoon weg bij RBR!


    Breaking: Hoofdontwerper Red Bull stapt plots op

    Craig Skinner, de hoofdontwerper van Red Bull Racing, is vertrokken.

    Skinner werkte sinds 2006 bij Red Bull Racing en was daarvoor actief bij Jordan en Williams. De Britse specialist klom binnen het team geleidelijk op:
    hij begon als CFD-ingenieur, werd in 2009 benoemd tot groepsleider CFD, vervolgens
    in 2014 tot plaatsvervangend hoofd van de aerodynamica-afdeling en in
    2018 tot chef aerodynamica.
    Sinds 2022 vervulde hij de functie van hoofdontwerper.

    In die rol kreeg hij ook de eer om de RB19 uit 2023 te ontwerpen, de meest dominante
    Formule 1-auto aller tijden.     Over Skinners toekomstplannen is voorlopig niets bekend, evenmin als over wie hem zal opvolgen als hoofdontwerper bij het team.

    Red Bull Racing bevestigt zijn vertrek : "Na 20 jaar bij het team zal onze hoofdontwerper
    Craig Skinner Red Bull verlaten. Craig is een integraal onderdeel geweest van ons team
    en onze successen, en we willen hem bedanken voor zijn harde werk en inzet.
    Het hele Red Bull-team wenst hem het allerbeste voor de toekomst."

    Bron: Racing News

    • + 1
    • 16 feb 2026 - 21:04

