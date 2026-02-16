Liam Lawson houdt nog altijd warme gevoelens over aan zijn samenwerking met Max Verstappen bij Red Bull Racing, ook al was het van korte duur. Daar waar sommige mensen de afgelopen jaren hun vraagtekens zetten bij de persoonlijkheid van de Nederlander, is het juist Lawson die aangeeft hem enorm te bewonderen.

Begin 2025 kreeg Lawson een taak voorgeschoteld waarin Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez niet geslaagd zijn: enigszins in de buurt komen van Verstappen bij Red Bull. Maar dat avontuur liep uit op een drama. De Nieuw-Zeelander beleefde twee dramatische weekenden in Australië en China en werd per direct teruggestuurd naar het zusterteam, Racing Bulls.

Verstappen steunde Lawson

Nadat Lawson vervangen werd door Yuki Tsunoda, was het Verstappen die daarover zijn onvrede uitte. Later in het seizoen beweerde de viervoudig wereldkampioen dat de 24-jarige geen eerlijke kans heeft gekregen van Red Bull. Harde woorden van Verstappen, maar tegelijkertijd wel gewaardeerd door zijn voormalig teamgenoot.

Tijdens een podcast van Gypsy Tales, sprak Lawson zijn bewondering uit voor Verstappen. Volgens hem was de Nederlander een geweldige steun, ondanks dat hij niet uit de verf kwam bij Red Bull. "Tijdens alles wat er vorig jaar met Red Bull is gebeurd, was hij geweldig voor me. Ik was net naar Monaco verhuisd en hij zei: 'Kom gerust met me mee als je wilt langskomen.' Kortom, hij is echt een aardige kerel."

"Toen ik bij het team kwam, was hij meteen ontzettend vriendelijk. Hij beantwoordde mijn vragen, stond altijd klaar om te helpen en was echt altijd bereikbaar. Zelfs nadat ik bij Red Bull was vertrokken, bleef hij me steunen. Eerlijk gezegd was hij onberispelijk", voegde hij daaraan toe.

Repeterend verhaal bij Red Bull

Verstappen staat erom bekend vaker een luisterend oor te zijn voor de jongelingen in de Formule 1. De 28-jarige is vaker te vinden in het gezelschap van bijvoorbeeld Gabriel Bortoleto en Andrea Kimi Antonelli.

Het blijft een hoofdpijndossier voor Red Bull: de juiste teamgenoot aanstellen voor Verstappen. Later in 2025 bleek dat Tsunoda ook te licht was voor het bewind van de Nederlander en werd net als zijn voorgangers, eruit gegooid. Komend seizoen krijgt Isack Hadjar - die is overgekomen van de Racing Bulls - de kans om zich te bewijzen naast Verstappen.